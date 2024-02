Απίστευτα πράγματα με Βεζένκοφ και Παναθηναϊκό

Την ώρα που ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά μπάσκετ και να βρεθεί στο Φάιναλ Φορ του Βερολίνου, ο Σάσα Βεζένκοφ… τιμά ορισμένους «πράσινους».

Ο MVP της περσινής Euroleague, μπορεί να είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για το ερχόμενο καλοκαίρι, ωστόσο δεν φαίνεται να συμπεριέλαβε κανέναν πρώην συμπαίκτη του στη δική του ομάδα του Fantasy Challenge της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, οι επιλογές του για την πεντάδα και για τον προπονητή έχουν έντονο… Παναθηναϊκό στοιχείο. Σε αυτή περιλαμβάνονται οι Ματίας Λεσόρ και Κωνσταντίνος Μήτογλου, ενώ προπονητή έχει επιλέξει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και όχι τον Γιώργο Μπαρτζώκα.



Την ομάδα συμπληρώνουν οι Σέιν Λάρκιν, Τσίμα Μονέκε και Ρόκας Γκιεντράιτις.

Δείτε το σχετικό tweet της Euroleague:

The @EBF_Official starting five of reigning MVP, Sasha Vezenkov 👀

Thoughts on his set up? 🤔 pic.twitter.com/un7T84D0XA

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 24, 2024