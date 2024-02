Απαιτητική δοκιμασία για την πρωτοπόρο

Από τη Γαλλία και πιο συγκεκριμένα από την αναμέτρηση Στρασβούργο – Παρί Σεν Ζερμέν προκύπτει το σημερινό Tip of the day powered by Pamestoixima.gr. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν άσχημα τη σεζόν, αφού δεν είχαν πραγματοποιήσει ούτε μία νίκη από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως και τις αρχές Δεκεμβρίου. Βέβαια, στα 7 τελευταία παιχνίδια τους τόσο στα προγνωστικά Γαλλίας όσο και στο Κύπελλο εμφανίζονται σαφώς βελτιωμένοι, μετρώντας 5 νίκες και δύο ισοπαλίες.

Από την άλλη, η πρωταθλήτρια Παρί εξακολουθεί να βρίσκεται πρώτη στη βαθμολογία Ligue 1, παρά το γεγονός πως «γκέλαρε» την περασμένη εβδομάδα απέναντι στην Μπρεστ. Βέβαια, είδε τη διαφορά της από τη μοναδική ομάδα που την κέρδισε φέτος (Νις) να μειώνεται στους 6 πόντους. Πολύ απαιτητικός αναμένεται ο Φεβρουάριος για την Παρί, καθώς έχει υποχρεώσεις τόσο για το Coupe de France όσο και για το Τσάμπιονς Λιγκ, καθώς θα αντιμετωπίσει στις 14/02 τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.