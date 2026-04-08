Ανατροπή: Ο παλιός γνώριμος που παίρνει τη θέση του Μεντιλίμπαρ!

Έχει… βουίξει ο τόπος. Ο Ματίας Αλμέιδα κυκλοφορεί ελεύθερος κι ωραίος στην αγορά, στον Ολυμπιακό έχει ξεκινήσει να υπάρχει προβληματισμός για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δεν θέλει και… πολύ να υπάρξει καπνός φημολογίας. Και μένει να φανεί αν θα υπάρξει και φωτιά.

Προς το παρόν, πάντως, τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο υπάρχουν σκέψεις για το πόσα έχει να δώσει ακόμα στην ομάδα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η εικόνα του Ολυμπιακού τελευταία του δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική, πολλά θα κριθούν ανάλογα με το πού θα καταλήξει αυτό το πρωτάθλημα.

Και ο Ματίας Αλμέιδα, που αποχώρησε από τη Σεβίλλη, είναι ένας προπονητής που έχει καταθέσει με εκκωφαντικό τρόπο τα διαπιστευτήριά του στην Ελλάδα.

Είναι γνωστό πως ο Αργεντινός πρώην κόουτς της Ένωσης λατρεύει τη χώρα μας και η πρόσφατη επίσκεψή του σε αυτή έδωσε… ψωμάκι για έντονες φήμες. Προφανώς, έχει συνδεθεί ανεξίτηλα με την ΑΕΚ, όμως ένα καλό οικονομικό πακέτο θα μπορούσε να τον βάλει σε πειρασμό.

Κι επίσης, ας μην ξεχνάμε πως ο Αλμέιδα δεν έχει συνδεθεί μόνο με την ΑΕΚ, αλλά και με… συγκεκριμένα πρόσωπα, που πλέον έχουν αλλάξει στρατόπεδο και εργάζονται στον Ολυμπιακό. Και οι σχέσεις τους παραμένουν εξαιρετικές, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Οψόμεθα…