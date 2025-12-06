Αλονσομαχίες με φόντο την Μαδρίτη και τα χρυσά ποδάρια του Μουζακίτη

Άλλο ένα ΛΑΗΒ επεισόδιο ΣΤΕΗΝΤΙΟΥΜ είναι ΚΟΝΔΑ σας μικρά μας στρουμφάκια, ώστε ΚΑΙ αυτήν την εβδομάδα να χορθάσετε ποδοσφαιρική πχιότητα. Διότι έχουμε:

Τον χαμό στα αποδυτήρια της Ρεάλ χάσουν-κερδίσουν

Τα μάτια της Ευρώπης να κοιτάνε ολοένα και περισσότερο το πρότζεκτ Μουζακίτη

Δέκα σενάρια από τα κορυφαία πρωταθλήματα που ΙΣΩΣ ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ καθώς και

ΕΝΑ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΠΑΙΓΝΙΔΙ ΣΤΕΗΝΤΙΟΥΜ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΟΜΕ

Αυτά και άλλα (όχι και) τόσα στο νέο πεσόδιο Στεηντιουμ.

Ντυθείτε, στολιστείτε, ερχόμαστε