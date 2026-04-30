Ακραίο σενάριο ανταλλαγής Ντεπάι με παίκτη του Ολυμπιακού!

Οι αδυναμίες δεν κρύβονται και μια αδυναμία στα… δυνατά ονόματα την έχει αδιαμφισβήτητα ο Ολυμπιακός.

Ειδικά όταν πρόκειται για περιπτώσεις τόσο ελκυστικές όσο αυτή του Μέμφις Ντεπάι που τις τελευταίες ημέρες «παίζει» δυνατά για το ελληνικό Big-4.

Προφανώς, είναι νωρίς ακόμη για απτές εξελίξεις, όμως υπάρχει ένα συγκεκριμένο… μονοπάτι μέσω του οποίου οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να κάνουν το «μπαμ».

Η πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας τους, ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, δεν… βγήκε και ο Βραζιλιάνος δύσκολα θα συνεχίσει στο Λιμάνι μετά τον πολύ θετικό δανεισμό του στην Πίζα.

Ήδη υπάρχουν σενάρια που τον συνδέουν με την Κορίνθιανς, την ομάδα στην οποία ανήκει ο Ντεπάι, και το ενδεχόμενο ενός deal που θα περιλαμβάνει και… trade δεν μπορεί να αποκλειστεί σε καμία περίπτωση.

Είναι υψηλό το συμβόλαιο του 32χρονου Ολλανδού, όμως αν κάποιος ξέρει καλά από οικονομικές υπερβάσεις στην ελληνική αγορά, αυτός είναι ο Ολυμπιακός.