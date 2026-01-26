ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Άγιαξ – Ολυμπιακός: «Τελικός» στο Άμστερνταμ με σούπερ ειδικά! 🔴🔥

Άγιαξ - Ολυμπιακός

Η League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης έφτασε στο τέλος της. Ο Ολυμπιακός πάει στο Άμστερνταμ έχοντας στο μυαλό του μόνο τη νίκη. Μπορεί να περάσει και με ισοπαλία στην ενδιάμεση φάση, αλλά κανείς στον σύλλογο δεν θα ήθελε να βασίζεται στα αποτελέσματα άλλων.

ΑΓΙΑΞ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ 24ΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ 24ΑΔΑ
8.25stoiximan
1.57stoiximan

Ο Άγιαξ είναι και αυτός, φυσικά, στο παιχνίδι για πρόκριση. Στο Τσάμπιονς Λιγκ δεν υπάρχουν «αδιάφορες» ομάδες, όμως οι «ερυθρόλευκοι» θα επιθυμούσαν να τον πετύχουν χωρίς κίνητρο. Αναμένεται… μακελειό, ανάμεσα σε δύο σπουδαία σύνολα που έχουν τον ίδιο στόχο, δηλαδή τους τρεις βαθμούς και την ενδιάμεση φάση.

Άγιαξ – Ολυμπιακός αποδόσεις

Άγιαξ - Ολυμπιακός

Δείτε τις αποδόσεις της κρίσιμης αυτής αναμέτρησης, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί από τις στοιχηματικές εταιρίες.

ΑΓΙΑΞ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
2.90fonbet
3.55fonbet
2.37fonbet

Μην ξεχνάτε, εδώ θα βρείτε και τις αγορές των γκολ που πάντοτε έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.

OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL NO/GOAL
1.67bet365
2.20elabet
1.55novibet
2.40pamestoixima

Άγιαξ – Ολυμπιακός ειδικά στοιχήματα

Άγιαξ - Ολυμπιακός

Παρακάτω ακολουθούν ειδικές επιλογές για στοίχημα που ξεχωρίσαμε. Ειδικά, συνδυαστικά και bet builder, απ’ όλα έχει ο μπαχτσές!

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
Χ2 + G/G
2.12stoiximan
2-5 ΓΚΟΛ + OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ
2.65winmasters
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
3.15winmasters
ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ + OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ
4.20novibet
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΚΟΡ
7.30stoiximan

Άγιαξ – Ολυμπιακός κανάλι

Το πιο σημαντικό ευρωπαϊκό ραντεβού του Ολυμπιακού για φέτος έφτασε! Εσείς μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport 2HD καθώς και από το MEGA TV. Όπως πάντα, δεν ξεχνάτε να μπείτε στο πρόγραμμα τβ της Kingbet για να ενημερωθείτε για όποιο ματς θέλετε.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα