Προκριματικά EURO 2024: Οι αποδόσεις του Αγγλία - Ιταλία

Το τρέχον «παράθυρο» για τις Εθνικές Ομάδες κλείνει την προσεχή Τρίτη και το παιχνίδι που αναμφίβολα ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 17ης Οκτωβρίου δεν είναι άλλο από το Αγγλία – Ιταλία. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής της προκριματικής φάσης για το EURO 2024 και θα λάβει χώρα στο «Γουέμπλεϊ» (21:45).

Οι Άγγλοι τα πηγαίνουν περίφημα μέχρι στιγμής, καθώς μετρούν 4 νίκες και μία ισοπαλία στα πρώτα 5 παιχνίδια της διαδικασίας, με συνολικά τέρματα 16-2. Η μοναδική τους απώλεια ήρθε στο πιο πρόσφατο παιχνίδι τους για τα προκριματικά, απέναντι στην Ουκρανία εκτός έδρας (1-1). Το σύνολο του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ βρέθηκε πίσω στο σκορ από τέρμα του Ζιντσένκο, ισοφάρισε πριν τελειώσει το ημίχρονο με τον Γουόκερ (41’) και απώλεσε σημαντικές ευκαιρίες για να πάρει τη νίκη.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ!

Παρ ’όλα αυτά, η Αγγλία κρατάει την τύχη στα χέρια της, καθώς χρειάζεται ουσιαστικά ένα τρίποντο απέναντι στους Ιταλούς για να εξασφαλίσει την παρουσία της στα γήπεδα της Γερμανίας. Στα δύο πιο πρόσφατα φιλικά παιχνίδια, επικράτησε εκτός έδρας της Σκωτίας με 3-1 και νίκησε 1-0 την Αυστραλία την περασμένη Παρασκευή, χάρη σε γκολ του Όλι Ουάτκινς στο 57ο λεπτό.

Αντίθετα, οι Ιταλοί έχουν «μπλεξίματα», μετά την ισοπαλία κόντρα στη Βόρεια Μακεδονία (1-1) τον περασμένο Σεπτέμβρη, στο πρώτο παιχνίδι του Λουτσιάνο Σπαλέτι στον πάγκο των «ατζούρι». Στη συνέχεια, οι κάτοχοι του περασμένου EURO ανέκαμψαν, κέρδισαν εντός έδρας Ουκρανούς (2-1) και Μαλτέζους (4-0) για να φτάσουν τους 10 βαθμούς στο γκρουπ έπειτα από 5 αγωνιστικές.

Η νίκη επί της Μάλτας ήρθε στη «σκιά» του σκανδάλου παράνομου στοιχηματισμού από Ιταλούς ποδοσφαιριστές, με τους Τονάλι και Τζανιόλο να αποκλείονται από την αποστολή για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Η Ιταλία δεν δυσκολεύτηκε πάντως να «κάμψει» το εμπόδιο των αδύναμων Μαλτέζων και έφτασε σε μία άνετη επικράτηση χάρη στα γκολ των πολύ φορμαρισμένων Μπεράρντι (x2), Μποναβεντούρα, αλλά και του Ντάβιντε Φρατέζι, που πέρασε ως αλλαγή στην αναμέτρηση.

Αγγλία – Ιταλία αποδόσεις

Οι αποδόσεις για την κρίσιμη αναμέτρηση είναι διαθέσιμες, με τους Άγγλους να είναι ξεκάθαρο φαβορί, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρίες. Συγκεκριμένα, στη Novibet, ο άσος της Αγγλίας προσφέρεται σε απόδοση 1.63, την ώρα που το διπλό της «σκουάντρα ατζούρα» βρίσκεται στο πολύ υψηλό 5.70. Η πιθανότητα της ισοπαλίας προσφέρεται σε απόδοση 3.85.

Διαθέσιμες είναι και οι αποδόσεις που αφορούν το Over και το Under. Πιο συγκεκριμένα, το Over 2,5 παίζεται σε τιμή αουτσάιντερ, αφού πληρώνει 2.20, ενώ το Under 2,5 δίνεται στο 1.69. Η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται στο 2.20, ενώ το No Goal κινείται σε τιμή 1.66. Μπορείτε να διαβάζετε εμπεριστατωμένες αναλύσεις και τα καλύτερα προγνωστικά προκριματικών EURO 2024 στην ιστοσελίδα μας.

Δείτε αναλυτικά όλες τις αποδόσεις ΕΔΩ

Η φοβερή παράδοση και η κατάρα που έσπασε

Αγγλία και Ιταλία κλείνουν φέτος… 90 χρόνια μονομαχιών, με την πρώτη τους συνάντηση να χρονολογείται το μακρινό 1933. Οι πρώτες αναμετρήσεις των δύο ομάδων έγιναν σε φιλικό επίπεδο, με το πρώτο επίσημο μεταξύ τους παιχνίδι να λαμβάνει χώρα τη δεκαετία του 1970. Συνολικά, οι δύο χώρες έχουν αντιμετωπίσει η μία την άλλη 31 φορές, με τους Ιταλούς να έχουν επικρατήσει 13 φορές, τους Άγγλους 9, ενώ άλλα 9 μεταξύ τους παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα.

Στις 23 Μαρτίου του 2023, οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στα πλαίσια της πρώτης αγωνιστικής των προκριματικών για το επερχόμενο EURO, με τους Άγγλους να επικρατούν με 2-1 μέσα στην Ιταλία, «σπάζοντας» παράλληλα ένα αρνητικό σερί που κρατούσε για δεκαετίες. Οι Ντέκλαν Ράις και Χάρι Κέιν, με τα γκολ τους, οδήγησαν τους Άγγλους στην πρώτη επίσημη επικράτησή τους επί των Ιταλών από το μακρινό 1977!

Τότε, σε ένα παιχνίδι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1978, η Αγγλία είχε επικρατήσει με 2-0. Έκτοτε, σε 17 αναμετρήσεις, τα «λιοντάρια» μετρούσαν μόλις 2 νίκες, το 1997 και το 2012, αμφότερες σε φιλικές αναμετρήσεις. Οι Ιταλοί είχαν πάρει τον «αέρα» των Άγγλων, αφού τους είχαν κερδίσει σε τελικές φάσεις Μουντιάλ αλλά και EURO, με πιο πρόσφατη αυτή στον τελικό του «Γουέμπλεϊ» το 2021, όταν και η «σκουάντρα ατζούρα» κατέκτησε τη διοργάνωση υπό τις οδηγίες του Ρομπέρτο Μαντσίνι.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ!