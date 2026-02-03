Αφιέρωμα Α Ιρλανδίας 2026🏆Στοίχημα & Φαβορί

Το 2025 είδαμε ξανά ομάδες της χώρας σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αυτό, αποτελεί αναμφίβολα στοιχείο πως το πρωτάθλημα Ιρλανδίας αναβαθμίζεται, με τις ομάδες να «γλυκαίνονται» από τις πορείες εκτός συνόρων και τον ανταγωνισμό να μεγαλώνει διαρκώς.

Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα Ιρλανδίας 2026

Μία εβδομάδα νωρίτερα συγκριτικά με πέρυσι ξεκινάει η Α ιρλανδίας 2026. Ως συνήθως, η σεζόν θα εκκινήσει με τον τελικό του Σούπερ Καπ ανάμεσα στην νταμπλούχο Σάμροκ Ρόβερς και τη δεύτερη της περσινής κατάταξης, Ντέρι.

Στις 30 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τις 36 αγωνιστικές να διεξάγονται χωρίς διακοπή. Ως συνήθως, το καλοκαίρι οι ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη θα αλλάξουν αισθητά το πρόγραμμα αγώνων τους, με αγώνες αρκετά πριν μπουν στη μάχη των προκριματικών, ώστε να επικεντρωθούν όσο γίνεται περισσότερο στις διοργανώσεις της ΟΥΕΦΑ.

Α’ Ιρλανδίας 2026 – Σύστημα διεξαγωγής

Σταθερό εδώ και χρόνια το σύστημα διεξαγωγής στη μεγάλη κατηγορία του ιρλανδικού ποδοσφαίρου. Συμμετέχουν συνολικά 10 ομάδες, που θα παίξουν μεταξύ τους από 4 φορές (2 εντός και 2 εκτός), βγάζοντας συνολικά 36 αγωνιστικές στο στοιχημα α ιρλανδιας.

Ο πρωταθλητής θα κερδίσει το εισιτήριο για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ της επόμενης σεζόν (2025-26). Η 2η θέση οδηγεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κόνφερενς Λιγκ, με την 3η θέση να δίνει εισιτήριο για τον πρώτο προκριματικό της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

Φυσικά, αν το Κύπελλο καταλήξει σε ομάδα από την πρώτη τριάδα της βαθμολογίας, τότε η 2η θέση στέλνει στον πρώτο προκριματικό του Γιουρόπα Λιγκ και τα άλλα δύο εισιτήρια πηγαίνουν στον 3ο και τον 4ο της τελικής κατάταξης.

Τέλος, η ομάδα που θα τερματίσει ουραγός στη βαθμολογία Ιρλανδίας, παίρνει την άγουσα για τη δεύτερη κατηγορία, με την προτελευταία της βαθμολογίας να δίνει τη μάχη της παραμονής μέσω των μπαράζ με ομάδα της δεύτερης κατηγορίας.

Κριτήρια ισοβαθμίας Α Ιρλανδίας

Διαφορά τερμάτων Καλύτερη επίθεση Μεταξύ τους αγώνες (σε περιπτώσεις όπου κρίνεται πρωτάθλημα, έξοδος στην Ευρώπη και υποβιβασμός).

Οι ομάδες στην Α’ Ιρλανδίας 2026

Σάμροκ Ρόβερς

Έδρα – Πόλη: Tallaght Stadium (8000), Δουβλίνο

Τίτλοι: 22 πρωταθλήματα, 26 Κύπελλα

Το 2024 έχασε τον τίτλο, κυρίως λόγω της ευρωπαϊκής της παρουσίας, όπου έφτασε ως τα νοκ-άουτ του Κόνφερενς Λιγκ. Το πάθημα της έγινε μάθημα και πέρυσι η Σάμροκ Ρόβερς έστησε πάρτι στην Α’ Ιρλανδίας. Σαρωτική από την αρχή ουσιαστικά, δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης της κυριαρχίας της και στέφθηκε πρωταθλήτρια με τη διαφορά των 3 βαθμών να μην λέει την αλήθεια, αφού κατέβασε ταχύτητα στο τέλος.

Παράλληλα, σήκωσε και το Κύπελλο της χώρας, κάνοντας το νταμπλ, αλλά στο Κόνφερενς Λιγκ δεν προχώρησε όσο θα ήθελε, αφού έμεινε αρκετά μακριά από τον καλό της εαυτό, έχοντας ως μόνο παράσημο το 1-1 στην Αθήνα με την ΑΕΚ και φυσικά τη μεγάλη πρόκριση επί της Σάντα Κλάρα στα πλέι-οφ της διοργάνωσης, στο τελευταίο βήμα πριν τη League Phase, όπου κέρδισε μονάχα τη Χαμρούν στο φινάλε, όταν όλα είχαν ήδη κριθεί.

Για 10η σεζόν στο τιμόνι ο Στιβ Μπράντλεϊ, απολαμβάνει τη στήριξη διοίκησης και κόσμου στη μεγαλύτερη ομάδα της χώρας και στήνει τους Ρόβερς για να κατακτήσουν το 23ο πρωτάθλημά τους, εκκινώντας ως φαβορί Α’ Ιρλανδίας. Οι Πολς, Νιούτζεντ και Χόνοχαν είναι αυτοί που έφυγαν και αποτελούν πραγματικές απώλειες, με το… παιδομάζωμα να συνεχίζεται. Πολλά τα πιτσιρίκια από τη χώρα που μετακόμισαν στο Δουβλίνο, καλό το δίδυμο των Μαλρέινι και Μάλεϊ από Σεντ Πάτρικς και Σλίγκο αντίστοιχα.

Ντέρι Σίτι

Έδρα – Πόλη: Brandywell Stadium (3700), Ντέρι (Β. Ιρλανδία).

Τίτλοι: 2 πρωταθλήματα, 6 Κύπελλα, 11 Λιγκ Καπ

Πέρυσι τον χειμώνα, μετά από μία εντυπωσιακή παρουσία στον πάγκο της Λάρνε, που την έφτασε ως τη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ, ο Τίρναν Λιντς ανέλαβε τα ηνία της μεγαλύτερης ομάδας της Βόρειας Ιρλανδίας και αυτής που παίζει στο ιρλανδικό πρωτάθλημα.

Η Ντέρι ήθελε να αφήσει πίσω της τα χάλια του 2024 και ο στόχος επετεύχθη. Η 2η θέση που κατέλαβε, ήταν βάλσαμο για την ίδια, αφού μπαίνει από τα προκριματικά του Γιουρόπα Λιγκ, αυξάνοντας έτσι και τις πιθανότητες παρουσίας σε League Phase μεγάλης διοργάνωσης. Έτρεξε ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί στο φινάλε, με 10 διαδοχικά θετικά αποτελέσματα (6-4-0), διεκδικώντας, έστω και μαθηματικά, το πρωτάθλημα μέχρι την προτελευταία αγωνιστική.

Στη δεύτερη χρονιά του στο τιμόνι της Ντέρι, ο Λιντς δεν προχώρησε σε ιδιαίτερα μεγάλες αλλαγές. Πιο νεανικό το ρόστερ του πια, δεν κοστίζουν τόσο ακριβά οι παραχωρήσεις των Ντιαλό, Τοντ και Ρ. Μπόις, με την ενίσχυση να έρχεται από την Ουαλία. Ο 36χρονος Τ. ΜακΚλίν δεν χωρούσε στη Ρέξαμ και μετακόμισε στη Βόρεια Ιρλανδία, επιστρέφοντας για να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα απ’ όπου ξεκίνησαν όλα, πριν ακολουθήσει μία σημαντική καριέρα στα βρετανικά γήπεδα. Σημαντική η προσθήκη του Φλέμινγκ από τη Χαλ, όπως και αυτή του Π. ΜακΚλίν από τη Σλίγκο.

Σέλμπουρν

Έδρα – Πόλη: Tolka Park (4450), Δουβλίνο

Τίτλοι: 14 πρωταθλήματα, 7 Κύπελλα

Το 2024 στέφθηκε πρωταθλήτρια και ο μεγάλος στόχος ήταν να φανεί τουλάχιστον ανταγωνιστική το 2025, πραγματοποιώντας παράλληλα και μία αξιοπρεπή ευρωπαϊκή πορεία. Ο αρχιμάστορας της επιτυχίας, Ντέμιεν Νταφ, παραιτήθηκε τον Ιούνιο, μιας και οι γκέλες ήταν πολλές στην α ιρλανδιας, οπότε δεν πρόλαβε καν να κάτσει στον πάγκο της σε προκριματικό Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Τζόι Ο’Μπράιεν ανέλαβε ως υπηρεσιακός τεχνικός και τα πήγε τόσο καλά, ώστε να κρατήσει τη θέση του. Έφερε τη Σέλμπουρν αρχικά στην 3η θέση της βαθμολογίας, σε μία χρονιά που η έξοδος στην Ευρώπη έμοιαζε με όνειρο απατηλό όπως εξελίχθηκε. Συν τοις άλλοις, την έβαλε -και λόγω της ιδιαιτερότητας της ΟΥΕΦΑ στις κληρώσεις- στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ, όπου βέβαια δεν πέτυχε σπουδαία πράγματα, αλλά η παρουσία και μόνο ήταν κομβική.

Για τη φετινή σεζόν, θα προσπαθήσει να διατηρήσει τα στάνταρ του περσινού φινάλε. Επιθετικό ποδόσφαιρο, με μεγαλύτερη άνεση στο γκολ, συγκριτικά με τα αποτελέσματα και τη φιλοσοφία του προκατόχου του, δείχνει πάντως να ξέρει τι κάνει. Από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κόνφερενς Λιγκ θα εκκινήσει φέτος η Σέλμπουρν, που ήδη ενισχύεται σημαντικά στο αγωνιστικό της πλαίσιο.

Κάποια λεφτά ήρθαν από την Μπόλτον, που πήρε τον 20χρονο Τεμπλ, γενικώς δεν αποδυναμώθηκε το έμψυχο δυναμικό της, ίσα-ίσα που εμπλουτίστηκε κι άλλο. Έκπληξη με τον φορ Φρέιτας της Βαρζίμ και τον εξτρέμ Λούντγκρεν από την Ντέγκερφορς, σε αγορές όχι τόσο συνηθισμένες για τα ιρλανδικά δεδομένα.

Μποέμιανς

Έδρα – Πόλη: Dalymount Park (4500), Δουβλίνο

Τίτλοι: 11 πρωταθλήματα, 7 Κύπελλα

Είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα στα προγνωστικα ιρλανδιασ, που τα τελευταία χρόνια όμως, αγνοεί τη διάκριση. Από το μακρινό 2009 είναι χωρίς τίτλο, με τις απαιτήσεις να είναι σταθερά μεγάλες. Βέβαια, πέρυσι έκανε ένα σπουδαίο άλμα προόδου, αφού αρχικά δεν είχε περιπέτειες με τη σωτηρία, όπως συνέβαινε σε γενικές γραμμές εδώ και ορισμένες σεζόν.

Η Μποέμιαν μέχρι τα μισά του πρωταθλήματος θωρούταν ακόμα και διεκδικήτρια του τίτλου, αλλά φυσικά δεν μπορούσε να αντέξει στην κούρσα, απέναντι στην αιώνια αντίπαλο Σάμροκ. Σχετικά εύκολα πήρε ευρωπαϊκό εισιτήριο, το οποίο βέβαια θα έχανε αν η Κορκ κέρδιζε στον τελικό Κυπέλλου, ωστόσο η ουσία είναι πως επιστρέφει στις διοργανώσεις της ΟΥΕΦΑ, εκκινώντας από τον πρώτο προκριματικό γύρο του Κόνφερενς Λιγκ.

Ο Άλαν Ρέινολντς συνεχίζει στον πάγκο, για την τρίτη του σεζόν στην ομάδα. Το υλικό που διαθέτει έχει αλλαγές συγκριτικά με πέρυσι και ίσως χρειαστεί χρόνος για να δέσει ξανά. Κόσμος έφυγε, κόσμος ήρθε, με τους Χίκι, Ντιαλό και Τζέιμς-Τέιλορ να ξεχωρίζουν, μαζί φυσικά με τον Μάλεν, τον αμυντικό από την Τορίνο και φυσικά τον δανεικό από τη Χαλ, Βόγκαν.

Σεντ Πάτρικς

Έδρα – Πόλη: Richmond Park (5346), Δουβλίνο

Τίτλοι: 9 πρωταθλήματα, 5 Κύπελλα

Την περασμένη αγωνιστική σεζόν, η Σεντ Πάτρικς ξεκίνησε ως διεκδικήτρια του τίτλου στα προγνωστικά α ιρλανδίας μαζί με τη Σάμροκ. Στα χαρτιά, είχε πολύ ισχυρό ρόστερ, ωστόσο στην πράξη αυτό λίγες φορές το είδαμε. Κάποια ξεσπάσματα δεν ήταν αρκετά, όχι απλά για να τη φέρουν κοντά στο ιρλανδικό πρωτάθλημα, αλλά ούτε καν για της δώσουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ο Στίφεν Κένι απέτυχε, ωστόσο το όνομά του είναι τέτοιο, που του δίνει τη δεύτερη ευκαιρία στον πάγκο της. Η Σεντ Πάτρικς χωρίς Ευρώπη φέτος, θα προσπαθήσει να επανέλθει στα ψηλά στρώματα της βαθμολογίας, αλλά η περσινή αποτυχία δεν ήταν σύμμαχος στο μεταγραφικό παζάρι. Αποχώρησαν αρκετοί παίκτες, λίγα πράγματα με τις προσθήκες, έπεται και συνέχεια λογικά, με τον φορ Έντμοντσον να μοιάζει η κορυφαία της κίνηση στα χαρτιά.

Ντροχέντα Γιουνάιτεντ

Έδρα – Πόλη: Weavers Park (3500), Ντροχέντα

Τίτλοι: 1 πρωτάθλημα, 2 Κύπελλα, 2 Λιγκ Καπ

Μπορεί να μην τερμάτισε στην πρώτη τετράδα ή να πήρε το Κύπελλο, όμως για μία ακόμα σεζόν, εμφανίστηκε σταθερά βελτιωμένη. Πρόπερσι, στέφθηκε Κυπελλούχος, αλλά η Ευρώπη δεν εξελίχθηκε ομαλά. Λόγω πολυϊδιοκτησίας με τη Σίλκεμποργκ της Δανίας, η ΟΥΕΦΑ απέρριψε τη συμμετοχή της και έτσι δεν έζησε το όνειρο.

Παρά το γεγονός πως η απόφαση αυτή πάρθηκε στα μέσα της χρονιάς, η Ντροχέντα όχι απλά δεν τα παράτησε, αλλά συσπειρώθηκε κιόλας, δίνοντας μάχη για την τετράδα ως το τέλος, μένοντας 6η, με διαφορά μόλις 3 βαθμών από την 4η Μποέμιαν. Το πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός πως με 38 γκολ ενεργητικό είχε μόλις την 3η χειρότερη επίθεση της κατηγορίας.

Φυσικά, για μία ομάδα των κυβικών της, τέτοιες παρουσίες, δεν περνούν απαρατήρητες. Η διοίκηση στήριξε σε πολύ δυσκολότερα φεγγάρια τον Κέβιν Ντόχερτι, με τον 45χρονο τεχνικό να ξεκινάει τη σεζόν για 5η διαδοχική φορά στο τιμόνι της Ντροχέντα και του δίνει τα απαραίτητα όπλα για να πετύχει ξανά. Ενίσχυση από Πορτογαλία και MLS, θεωρητικά τίποτα το πολύ σπουδαίο, αλλά για το επίπεδο του πρωταθλήματος, ίσως ξεχωρίσουν οι Κάρντο και Μπέρνι. Ποιότητα με τον Κάβανα στα χαφ, επί της ουσίας έχασε μόνο τους Τζέιμς-Τέιλορ και Μάρκι.

Σλίγκο Ρόβερς

Έδρα – Πόλη: The Snowgrounds (5500), Σλίγκο

Τίτλοι: 3 πρωταθλήματα, 5 Κύπελλα

Ήταν πολλές οι στιγμές στην περασμένη αγωνιστική περίοδο, που έμοιαζε το απόλυτο φαβορί για τον υποβιβασμό. Μέχρι και την 30η αγωνιστική, βρισκόταν σταθερά στην τελευταία δυάδα της κατάταξης, καταβάλλοντας τιτάνια προσπάθεια για να καλύψει τη διαφορά από την 8η θέση, της απευθείας παραμονής.

Εξαιρετική η Σλίγκο Ρόβερς στη συνέχεια, με απολογισμό 4-3-2 στα 9 τελευταία ματς πρωταθλήματος, όχι απλώς γλίτωσε τα πλέι-άουτ, αλλά τερμάτισε και 7η, δείχνοντας πως αδίκησε πολύ τον εαυτό της. Ο Τζον Ράσελ έμοιαζε ένα βήμα πριν την έξοδο, αλλά η διοίκηση τον στήριξε στις πολύ δύσκολες καταστάσεις που πέρασαν οι Ρόβερς ως τον Σεπτέμβριο, επένδυσε πάνω του, βελτίωσε το ρόστερ και τον κράτησε στη θέση του για να εκκινήσει την απαιτητική φετινή σεζόν.

Ενισχυμένη φαίνεται να βγαίνει από το παζάρι των μεταγραφών η Σλίγκο, αφού γέμισε το έμψυχο δυναμικό της κυρίως σε βάθος, όχι τόσο όμως σε ποιότητα. Πάντως, μοιάζει αρκετό για να την κρατήσει στα μεγάλα σαλόνια και φέτος.

Γκάλγουεϊ Γιουνάιτεντ

Έδρα – Πόλη: Eamonn Deacy Park (5000), Γκάλγουεϊ

Τίτλοι: 1 πρωτάθλημα, 1 Κύπελλο, 2 Λιγκ Καπ

Μπήκε στο 2025 με φόρα από την άνετη σωτηρία του 2024. Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, δεν μπόρεσε ποτέ να χτυπήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και βρέθηκε να μπλέκει πολύ άσχημα στη μάχη της παραμονής. Οι αντίπαλοί της δυνάμωναν, αυτή έχανε έδαφος διαρκώς και στην 31η αγωνιστική έφτασε ως την προτελευταία θέση. Εκεί, έκανε το άλμα, ξέφυγε και γλίτωσε, τερματίζοντας εν τέλει 8η.

Ο Τζον Κόλφιλντ μένει στον πάγκο, ανανέωσε για άλλα δύο έτη και είναι έτοιμος για την 6η του χρονιά στην Γκάλγουεϊ, με τον πρωταρχικό στόχο να είναι σταθερά η αποφυγή των μπελάδων. Έντονη η δραστηριότητά της τον Ιανουάριο, άνοιξε πόρτα με Καναδά και συγκεκριμένα τη Βάλουρ, απ’ όπου πήρε τους αμυντικούς Φατσινέρι και Τβάρντεκ, με το «μπαμ» να είναι η απόκτηση του Σατό από το Βανκούβερ για τη γραμμή κρούσης.

Γουότερφορντ

Έδρα – Πόλη: Waterford Regional Sports Center (5154), Γουότερφορντ

Τίτλοι: 6 πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα, 2 Λιγκ Καπ

Το 2024 είδαμε μία άκρως επιθετική ομάδα, που εντυπωσίαζε και με τα αποτελέσματά της, αλλά πέρυσι, αυτό δεν συνεχίστηκε. Ο Κιθ Λονγκ γρήγορα αποτέλεσε παρελθόν, αφού από το ξεκίνημα το πράγμα στράβωσε αρκετά. Ο Ματ Λόλορ ήρθε να βάλει τάξη για λίγο, με τον Κόλεμαν να τον αντικαθιστά και να αποχαιρετά μετά από 145 μέρες, για να αναλάβει ξανά ο… Λόλορ.

Εν τέλει, ο υπηρεσιακός τεχνικός έσωσε την παρτίδα για τη Γουότερφορντ μέσω των μπαράζ και το 2-1 επί της Μπρέι, αλλά φέτος αναλαμβάνει τα ηνία ο Τζον Ντέιλι. Ο 42χρονος είχε παρελθόν στην Ντάνταλκ, χωρίς σπουδαία πράγματα, αλλά εδώ βρίσκει ένα σαφώς πιο ήρεμο και λιγότερο απαιτητικό περιβάλλον για να δουλέψει, οπότε ίσως αυτό λειτουργήσει θετικά για τον ίδιο.

Αποχαιρέτησε κυρίως παίκτες που δεν είχε μεγάλη ανάγκη, ενισχύθηκε σε σημεία που πονούσε και στοχεύει σε μία πιο ήρεμη σεζόν. Από τις προσθήκες της, θα λέγαμε πως ξεχωρίζει αυτή του Νούναν από τη Σάμροκ, με τη διοίκηση να δαπανά και χρήματα στην πρωταθλήτρια για να τον αποκτήσει.

Ντάνταλκ

Έδρα – Πόλη: Oriel Park (4500), Ντάνταλκ

Τίτλοι: 14 πρωταθλήματα, 12 Κύπελλα, 7 Λιγκ Καπ

Ο στόχος ήταν ένας από το ξεκίνημα. Το όνομά της τεράστιο, δεν είχε θέση στη δεύτερη κατηγορία και το απέδειξε από νωρίς. Τη 2η αγωνιστική πάτησε κορυφή και δεν έπεσε ποτέ από εκεί, κάνοντας υγιεινό περίπατο ως το τέλος. Δικαίως πρωταθλήτρια, με μόλις 3 ήττες σε όλη τη χρονιά (23-10-3) και διαφορά 10 βαθμών από τη 2η Κομπ, επιστρέφει στην α ιρλανδιασ έπειτα από ένα διάλειμμα μίας σεζόν.

Αρχιτέκτονας της ανόδου ο Τσιαράν Κίλνταφ, που φυσικά διατηρεί τη θέση του στην άκρη του πάγκου. Η Ντάνταλκ εμπιστεύεται τον 37χρονο τεχνικό, που αποφάσισε να προσθέσει εμπειρία από τα μεγάλα σαλόνια στην ομάδα του, με τις προσθήκες των Μάλεν, Κόνγουολ, Μπερνς, Μπάκλεϊ και Κιρνς, όλοι σε κομβικές θέσεις και όλοι έτοιμοι να ανεβάσουν επίπεδο την ιστορική νεοφώτιστη.

Τα μεγάλα ονόματα στο ιρλανδικό πρωτάθλημα 2026

Το πρωτάθλημα Ιρλανδίας δεν αποτελούσε ποτέ πόλο έλξης για μεγάλα ποδοσφαιρικά ονόματα. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι γνωστοί Ιρλανδοί παίκτες, έχουν ξεκινήσει από τη συγκεκριμένη κατηγορία και διέπρεψαν στην πορεία. Ένας -λιγότερο διάσημος- από αυτούς, ο Τζέιμς ΜακΚλίν επέστρεψε στην Ντέρι για να κλείσει την καριέρα του και να τη βοηθήσει στην προσπάθεια κατάκτησης του τίτλου. Εκεί, υπάρχει και ο Λίαμ Μπόις, που πραγματοποίησε αξιόλογη πορεία στα γήπεδα της Σκωτίας, αλλά πέρυσι υπέφερε από τραυματισμούς και μένει να φανεί αν και πότε θα είναι έτοιμος φέτος.

Φυσικά, τα μεγαλύτερα ονόματα στο στοίχημα στην Α’ Ιρλανδίας βρίσκονται στη Σάμροκ, που είναι και η διασημότερη ομάδα της χώρας. Ξεχωρίζει ο μέσος Χίλι και ο 17χρονος φέρελπις φορ Νούναν, για τον οποίο ήδη υπάρχουν σειρήνες από μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κλαμπ και ακόμα δεν είναι βέβαιο πως θα μείνει ως το τέλος της σεζόν.

Το άλλο μεγάλο μέγεθος της ιρλανδικής Πρέμιερ, είναι η Μποέμιαν, που έριξε λεφτά φέτος στις μεταγραφές και με το δεύτερο ακριβότερο ρόστερ, θα ψάξει την επιστροφή στις διακρίσεις, μετά την περσινή επιτυχία με την ευρωπαϊκή έξοδο. Ο Βόγκαν αποτελεί αναμφίβολα το μεγαλύτερό της «μπαμ», με τον δανεισμό του από τη Χαλ.

Το πάρε-δώσε στο πρωτάθλημα Ιρλανδίας 2026

Με τις Σάμροκ και Σέλμπουρν το 2025 και τη Σάμροκ μόνο το 2024, να συμμετέχουν στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ, είναι δεδομένο πως άνοιξε και η όρεξη των υπολοίπων ομάδων, αφού πια η παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο κουπόνι, δεν είναι τόσο μακρινό όνειρο, όσο έμοιαζε μέχρι πριν λίγα χρόνια.

Οι ομάδες αρχίζουν να επενδύουν όλο και περισσότερα χρήματα στην κατάρτιση του ρόστερ τους, στηρίζουν -ως επί το πλείστον- τους προπονητές τους και αυξάνουν διαρκώς τον ανταγωνισμό στις αναλύσεις στοιχήματος. Παρακάτω, συνοψίζουμε σε έναν μικρό πίνακα τις κορυφαίες -κατά τη γνώμη μας- μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν τον χειμώνα, μέχρι και σήμερα.

Παίκτης Θέση Από Σε ΤΖΕΙΜΣ-ΤΕΙΛΟΡ ΕΞΤΡΕΜ ΓΟΥΟΛΣΟΛ ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΜΑΛΕΝ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΤΟΡΙΝΟ ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΒΟΓΚΑΝ ΜΕΣΟΣ ΧΑΛ ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΜΑΚΚΛΙΝ ΜΕΣΟΣ ΡΕΞΑΜ ΝΤΕΡΙ ΚΑΒΑΝ ΜΕΣΟΣ ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ ΜΠΑΚΛΕΪ ΜΕΣΟΣ ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΝΤΑΝΤΑΛΚ ΚΙΑΡΝΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ ΝΤΑΝΤΑΛΚ ΣΑΤΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΜΑΛΡΕΪΝΙ ΕΞΤΡΕΜ ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ ΛΟΥΝΤΓΚΡΕΝ ΕΞΤΡΕΜ ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ ΦΡΕΪΤΑΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΒΑΡΖΙΜ ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ ΜΠΛΕΪΝΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ ΕΝΤΜΟΝΤΣΟΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΑΣΤ ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ Ρ.ΜΠΟΪΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΝΤΕΡΙ ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ ΝΟΥΝΑΝ ΜΕΣΟΣ ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ

Στοίχημα στην Α Ιρλανδίας – Αποδόσεις και Φαβορί

Συνήθως, υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί ιρλανδιασ στις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες και αυτό δεν είναι άλλο από την πρωταθλήτρια Σάμροκ. Η κάτοχος του τίτλου διαθέτει και φέτος το ακριβότερο ρόστερ της κατηγορίας και φυσιολογικά έχει τον πρώτο λόγο για τον τίτλο.

Στις αποδόσεις α ιρλανδιας, η Bet365 προσφέρει στο 2.25 την ομάδα του Μπράντλεϊ για το back to back, με την Ντέρι να είναι το δεύτερο φαβορί στο 5.00 και πιο πίσω τις Σεντ Πάτρικς και Σέλμπουρν.

ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ Σάμροκ Ρόβερς 2.25 Ντέρι 5.00 Σεντ Πάτρικς 6.00 Σέλμπουρν 7.00

Αναφορικά με τον υποβιβασμό, η νεοφώτιστη Ντάνταλκ προφανώς και θα έχει δύσκολο έργο, αλλά ενισχύθηκε αρκετά σωστά στη θεωρία και έχει όλα τα φόντα να αποφύγει το μοιραίο στα προγνωστικα στοιχηματος. Αντίθετα, δεν είμαστε το ίδιο αισιόδοξοι για τις Γκάλγουεϊ και Γουότερφορντ, που λογικά θα δώσουν κι αυτές μεγάλη μάχη για τη σωτηρία.

Μακροχρόνια στοιχήματα πρωτάθλημα Ιρλανδίας 2026

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Α’ ιρλανδίας 2026 δεν αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα πρωταθλήματα, κάτι που φαίνεται και στις στοιχηματικές εταιρίες, αφού οι διαθέσιμες επιλογές για μακροχρόνιο στοιχηματισμό, είναι ελάχιστες.

Για την ακρίβεια, υπάρχει η εξής μία, αυτή του πρωταθλητή. Οι Ρόβερς προφανώς και αποτελούν το μεγάλο φαβορί Α’ Ιρλανδίας και με την απόδοση που προσφέρει η Bet365, δεν γίνεται, παρά να ασχοληθούμε με τη συγκεκριμένη επιλογή.