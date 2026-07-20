Πρωτάθλημα Α’ Αυστρίας 2026-27: Στοιχηματικό Αφιέρωμα

Η αυστριακή Μπουντσελίγκα επιστρέφει σύντομα στη δράση, με τη μάχη του τίτλου να αναμένεται να απασχολήσει για μία ακόμη χρονιά μέχρι το τέλος. Θα καταφέρει η ΛΑΣΚ Λιντς να επαναλάβει το περσινό θαύμα, θα επιστρέψει στην κορυφή η Στουρμ Γκρατς μετά την αποτυχία να φτάσει τις τρεις διαδοχικές κατακτήσεις, ή έφτασε επιτέλους η ώρα να αναστηθεί η Σάλτσμπουργκ στα προγνωστικά Αυστρίας;

Πρωτάθλημα Αυστρίας 2026-27 με μια ματιά

Α Αυστρίας 2026-27 Έναρξη 31 Ιουλίου 2026 Λήξη 17 Μαΐου 2027 Αριθμός Ομάδων 12 Κάτοχος τίτλου ΛΑΣΚ Λιντς Νεοφώτιστη Αούστρια Λουστενάου Θέσεις Ευρώπης 5 Υποβιβασμός 1 (απευθείας)

Τι αλλάζει τη νέα σεζόν στην Α’ Αυστρίας

Το πρωτάθλημα αποτελείται από 12 ομάδες και διεξάγεται σε δύο γύρους στην κανονική του διάρκεια. Έπειτα από το τέλος της κανονικής διάρκειας, η αυστριακή μπουντεσλίγκα χωρίζεται σε 2 γκρουπ. Οι πρώτοι 6 συνεχίζουν με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ οι ομάδες στις θέσεις 7-12 αγωνίζονται για την παραμονή.

Μέχρι πρότινος, οι ομάδες συνέχιζαν με τους μισούς βαθμούς που είχαν μαζέψει μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας, αλλά από φέτος θα πορευτούν και στα γκρουπ πρωταθλήματος και υποβιβασμού με τους ίδιους βαθμούς χωρίς κάποια διαίρεση.

Ο πρωταθλητής στο αυστριακό πρωτάθλημα 2026-27 παίρνει το εισιτήριο για τα πλέι-οφ του Τσάμπιονς Λιγκ, με τον 2ο να συμμετέχει στην ίδια διοργάνωση, αλλά από τον δεύτερο προκριματικό γύρο.

Ο Κυπελλούχος παίρνει θέση στον τρίτο προκριματικό του Γιουρόπα Λιγκ, ενώ η 3η ομάδα της τελικής βαθμολογίας, στον δεύτερο προκριματικό του Κόνφερενς Λιγκ. Το ίδιο εισιτήριο παίρνει μία ακόμα ομάδα. Αυτή, θα προκύψει ως εξής: η πρώτη ομάδα του γκρουπ υποβιβασμού θα κοντραριστεί στην έδρα του 5ου του ομίλου πρωταθλήματος και όποια κερδίσει, θα τα βάλει με τον 4ο της τελικής βαθμολογίας σε διπλά ματς, με τον νικητή αυτού του ζευγαριού να κλείνει την πόρτα της Ευρώπης.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν αν το Κύπελλο καταλήξει σε ομάδα εκτός της πρώτης τριάδας. Ειδάλλως, το «καλό» εισιτήριο πάει στον 3ο της τελικής κατάταξης, με τα δύο εισιτήρια του Κόνφερενς Λιγκ να μοιράζονται στον 4ο και στον 5ο, που θα δώσει τη μάχη για αυτό με μία εκ των δύο πρώτων του ομίλου υποβιβασμού.

Τέλος, η ομάδα που θα τερματίσει τελευταία στη βαθμολογία Αυστρίας, θα υποβιβαστεί για τη δεύτερη τη τάξει κατηγορία της Αυστρίας.

Ως συνήθως, θα υπάρξει και χειμερινή διακοπή, η οποία για την μπουντεσλίγκα αυστρίας 2026-27 θα κρατήσει από τις 13 Δεκεμβρίου του 2026 μέχρι τις 22 Ιανουαρίου του 2027.

Πρωτάθλημα Αυστρίας 2026-27 Αποδόσεις & Φαβορί

ΛΑΣΚ Λιντς

Έκανε την έκπληξη, πήρε το νταμπλ και αναδείχθηκε με διαφορά η καλύτερη ομάδα της περασμένης σεζόν στην A Αυστρίας. Η ΛΑΣΚ Λιντς Έβαλε τέλος σε 60 χρόνια αναμονή, κατακτώντας το πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην ιστορία της και θα προσπαθήσει να επαναλάβει τον περσινό άθλο, τον οποίο θέλει να συνδυάσει με μία ευρωπαϊκή πορεία που θα ξεκινήσει από τα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ. Τα οφείλει όλα σε έναν παλιό της γνώριμο, τον Ντίτμαρ Κουμπάουερ, ο οποίος επέστρεψε στον πάγκο της και άλλαξε άρδην την εικόνα της ομάδας με ένα τρομερό κρεσέντο στο δεύτερο μισό της χρονιάς να την οδηγεί στους τίτλους.

Που περιμένουμε να τερματίσει η ΛΑΣΚ Λιντς: 1-2

Δες επίσης:

Στουρμ Γκρατς

Παρά την καλή πορεία, μένει με τη ρετσινιά ότι έχασε δικό της τίτλο, χάνοντας στο νήμα την ευκαιρία να φτάσει τις τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις στο πρωτάθλημα Αυστρίας. Παρ’ όλα αυτά, μοιάζει αποφασισμένη να σηκώσει από νωρίς τα μανίκια και να διορθώσει το λάθος της προηγούμενης σεζόν. Η άφιξη του Φάμπιο Ίνγκολιτς από την Άλταχ πιο πολύ κακό κατέληξε να της κάνει, με τη στροφή σε μία πιο αμυντική προσέγγιση να της κοστίζει το πρωτάθλημα. Παρ’ όλα αυτά, θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας με σκοπό να παρουσιάσει μία ακόμη καλύτερη Στουρμ Γκρατς, με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις να αποτελούν ερωτηματικό στον τρόπο με τον οποίο θα την επηρεάσουν.

Που περιμένουμε να τερματίσει η Στουρμ Γκρατς: 1-2

Δες επίσης:

Σάλτσμπουργκ

Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις έχει καταντήσει η κατάσταση στη Σάλτσμπουργκ, όπου έχουν αφήσει πίσω την εποχή που ξεκινούσε η σεζόν και το πρωτάθλημα ήταν δεδομένο και τώρα μπαίνουν στη διεκδίκηση ψάχνοντας καινούργιους τρόπους για να αφήσουν τους υπόλοιπους να την προσπεράσουν. Μία ακόμη αλλαγή προπονητή, ένα ακόμα έντονο μεταγραφικό παζάρι, μία ακόμη προσπάθεια να επαναφέρουν την παλιά τους αίγλη. Ο εκλεκτός για να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα και να βοηθήσει τον σύλλογο να επιστρέψει στις ένδοξες μέρες στο αυστριακό πρωτάθλημα 2026-27 είναι ο Ντάνι Ρολ, ο οποίος έδειξε θετικά δείγματα με τους Ρέιντζερς και είναι διψασμένος για τίτλους. Ελπίζει ότι θα καταφέρει να φέρει και ευρωπαϊκές επιτυχίες, με τη Σάλτσμπουργκ να ρίχνεται στη μάχη στον τρίτο ευρωπαϊκό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ.

Που περιμένουμε να τερματίσει η Σάλτσμπουργκ: 3-4

Δες επίσης:

Αούστρια Βιέννης

Ξεκίνησε με την πεποίθηση ότι θα βρίσκεται στους διεκδικητές του τίτλου, τελικά κατέληξε να λέει και ευχαριστώ με την τέταρτη θέση και τη συμμετοχή στα προκριματικά του Κόνφερενς Λιγκ. Σίγουρα δεν θεωρείται μία επιτυχημένη σεζόν για την Αούστρια Βιέννης και σίγουρα στοχεύει σε περισσότερα στο πρωταθλημα α αυστριας 2026-27, αλλά η διοίκηση επέλεξε να δείξει εμπιστοσύνη στον Στέφαν Χελμ και να συνεχίσει μαζί του για τρίτη διαδοχική χρονιά, χωρίς να τον έχει βοηθήσει μέχρι τώρα στο μεταγραφικό παζάρι.

Που περιμένουμε να τερματίσει η Αούστρια Βιέννης: 5-6

Δες επίσης:

Ραπίντ Βιέννης

Μία από τις πιο παραδοσιακές δυνάμεις του αυστριακού ποδοσφαίρου, που παρά τις πάμπολλες προσπάθειες να επιστρέψει στην κορυφή δεν λέει να τα καταφέρει, απέτυχε για μία ακόμη φορά να διεκδικήσει με αξιώσεις το κάτι παραπάνω. Κατέληξε στην πέμπτη θέση, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον ένα εισιτήριο στα προκριματικά του Κόνφερενς Λιγκ, αν και αυτή η παράλληλη ενασχόληση με την Ευρώπη τη γονάτισε την περασμένη σεζόν. Ούτε ο Πίτερ Στέγκερ κατάφερε να αλλάξει τη νοοτροπία της Ραπίντ Βιέννης, η στήριξη πλέον στρέφεται στον Γιοχάνες Θόρουπ, ο οποίος προσγείωσε το αεροπλάνο και θα κυνηγήσει τα περισσότερα στο αυστριακό πρωτάθλημα 2026-27.

Που περιμένουμε να τερματίσει η Ραπίντ Βιέννης: 3-4

Δες επίσης:

Χάρτμπεργκ

Αδικήθηκε από την επέλαση της Λίντσερ, με αποτέλεσμα να μην θεωρείται εκείνη η μεγάλη έκπληξη της περασμένης σεζόν, ωστόσο η Χάρτμπεργκ μπήκε από το πουθενά στην πρώτη εξάδα και το πάλεψε ως το τέλος για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μπορεί να μην κατάφερε να το εξασφαλίσει, όμως σε κάθε περίπτωση η χρονιά κρίνεται απολύτως επιτυχημένη. Μένει να φανεί αν η αιφνίδια αποχώρηση του κόουτς Μάνφρεντ Σμιντ θα επηρεάσει τη σεζόν για τη μπουντεσλιγκα αυστριας 2026-27 ή αν τα σίγουρα χέρια του παλιού γνώριμου προπονητή/τεχνικού διευθυντή Μάρκους Σοπ θα οδηγήσουν τον σύλλογο σε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.

Που περιμένουμε να τερματίσει η Χάρτμπεργκ: 7-8

Δες επίσης:

Ριντ

Ανέβηκε, διατήρησε σχετικά εύκολα τη θέση της στα μεγάλα σαλόνια του αυστριακού ποδοσφαίρου και παραλίγο να κλέψει και μία ευρωπαϊκή θέση αλλά λύγισε τελικά κόντρα στη Ραπίντ. Παρ’ όλα αυτά, εντυπωσίασε με την παρουσία του κόσμου που βοηθάει τα μέγιστα και στα εντός και στα εκτός και αναμένεται να πετύχει μία ακόμη άνετη παραμονή. Ερωτηματικό, βέβαια, αποτελεί η κατάσταση στον πάγκο. Έπειτα από την αποχώρηση του Μαξιμίλιαν Σενφτ για την Καρλσρούη, τα ηνία αναλαμβάνει ο Μάριο Ντεσπότοβιτς, ο καινούργιος τεχνικός της Ριντ που έλειψε για 5 χρόνια από τους πάγκους ως τεχνικός διευθυντής στην Αίγυπτο, και ο σύλλογος ελπίζει ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων ταλέντων για ένα καλύτερο μέλλον.

Που περιμένουμε να τερματίσει η Ριντ: 9-10

Δες επίσης:

Βόλφσμπεργκερ

Η αποχώρηση του Κουμπάουερ για τη Λίντσερ γκρέμισε το οικοδόμημα που είχε μπει σε μία σταθερή ανοδική τροχιά, με την κατάκτηση του κυπέλλου πριν 2 χρόνια να αποτελεί μοναδικό στιγμιότυπο στην ιστορία της. Έπειτα από τη φυγή του, η Βόλφσμπεργκερ πέρασε μία δύσκολη σεζόν, αλλάζοντας 2-3 προπονητές κατά τη διάρκεια της, και βρέθηκε από το πουθενά στο δεύτερο μισό του βαθμολογικού πίνακα και εκτός Ευρώπης, παρ’ όλο που τη διεκδίκησε στα αντίστοιχα μπαράζ κόντρα στη Ριντ. Ο Τόμας Σιλμπερμπέργκερ ήταν αυτός που κατάφερε να σώσει όσα προλάβαινε και ως ανταμοιβή θα του δοθεί η ευκαιρία να δοκιμάσει να πετύχει κάτι περισσότερο στην επερχόμενη σεζόν.

Που περιμένουμε να τερματίσει η Βόλφσμπεργκερ: 7-8

Δες επίσης:

Άλταχ

Όλη της η σεζόν κρίθηκε από δύο κομβικά γεγονότα. Την πορεία της στο κύπελλο και την αλλαγή προπονητή στις αρχές του έτους, καθώς ο Φάμπιο Ίνγκολιτς την άφησε για να πάρει ένα πρωτάθλημα με τη Στουρμ Γκρατς που δεν ήρθε ποτέ. Δυστυχώς για την Άλταχ, το ίδιο έγινε και με τη δική της απόπειρα κατάκτησης του κυπέλλου, όπου γνώρισε την ήττα στην παράταση από την πρωταθλήτρια Λίντσερ. Σε κάθε περίπτωση, αυτή της η εμμονή με το κύπελλο της κόστισε μία καλύτερη τύχη στο πρωτάθλημα, όπου για λίγο δεν κατάφερε να διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο από τα πλεϊ οφ υποβιβασμού. Συνεχίζει με τον Όγκνεν Ζάριτς στον πάγκο της, ο οποίος θα προσπαθήσει για το κάτι παραπάνω τώρα που έχει στα χέρια του την ομάδα από την αρχή της σεζόν, στοχεύοντας σε μία ακόμη δυνατή χρονιά με μία σφιχτή άμυνα.

Που περιμένουμε να τερματίσει Άλταχ: 6-7

Δες επίσης:

Γκράτσερ

Από τις λίγες ομάδες που έβγαλαν όλη τη σεζόν με τον ίδιο προπονητή στον πάγκο τους, παρ’ όλο που έπειτα από το κακό ξεκίνημα έτριζε για τα καλά η θέση του Φέρντιναντ Φελντχόφερ. Ηδιοίκηση πήγε κόντρα στο ρεύμα της λίγκας και αποφάσισε να του δείξει εμπιστοσύνη, με τη Γκράτσερ να σώζει τελικά την παρτίδα στηριζόμενη σε μεγάλο βαθμό στην έδρα της. Ο Φελντχόφερ θα συνεχίσει και φέτος, όμως άπαντες στις τάξεις του συλλόγου ευελπιστούν ότι δεν θα παίξουν τόσο με την τύχη τους και και στην Α Αυστρίας 2026-27, αν και το ρόστερ έχει αποδυναμωθεί αισθητά.

Που περιμένουμε να τερματίσει η Γκράτσερ: 11-12

Δες επίσης:

Τιρόλ

Η μεγαλύτερη απογοήτευση της περσινής σεζόν. Από εκεί που έφτασε 2 πόντους μακριά από τη συμμετοχή στο γκρουπ πρωταθλήματος, η Τιρόλ κατέληξε να παίζει την παραμονή της μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Στάθηκε τυχερή επειδή η Μπλάου Βάις Λιτς είχε λίγες ελπίδες για να διατηρηθεί στην κατηγορία και δεν προλάβαινε να ανατρέψει τα δεδομένα. Είναι σίγουρα μία από τις ομάδες που θα ξεκινήσει τη σεζόν προσπαθώντας να αποτινάξει την περσινή γκρίνια. Θα συνεχίσει με τον Φίλιπ Σέμλιτς, ο οποίος ενδέχεται να μην έχει εξίσου ευκαιρίες για να κρατήσει τη θέση του αν τυχόν επαναληφθούν τα ίδια.

Που περιμένουμε να τερματίσει η Τιρόλ: 11-12

Δες επίσης:

Αούστρια Λουστενάου

Βγήκε νικήτρια από μία μεγάλη μάχη που κράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και τελικά ήταν αυτή που κατέκτησε την κορυφή και πανηγύρισε την άνοδο, μόλις 1 πόντο πάνω από τη Σεντ Πόλτεν. Η Αούστρια Λουστενάου έρχεται με φόρα και όρεξη για να κρατήσει τη θέση που δικαιωματικά κέρδισε στα μεγάλα σαλόνια, συνεχίζοντας με τον πολύπειρο Μάρκους Μάντερ στον πάγκο της, ενώ ενισχύθηκε σημαντικά και σε κομβικές θέσεις με παίκτες που έχουν εμπειρία από τέτοια πρωταθλήματα.

Που περιμένουμε να τερματίσει η Αούστρια Λουστενάου: 9-10

Δες επίσης:

Οι καλύτερες μεταγραφές στην Α Αυστρίας

Ποδοσφαιριστής Θέση Προηγούμενη Ομάδα Νέα Ομάδα Κέβιν Μπόμα Αμυντικός Εστορίλ Σάλτσμπουργκ Χάρις Ταμπάκοβιτς Επιθετικός Χόφενχαϊμ Σάλτσμπουργκ Φίλιπ Ματιάσεβιτς Μέσος Κουκαρίτσκι Σάλτσμπουργκ Μπάρτοζ Μάζουρεκ Επιθετικός Μέσος Γιαγκελόνια Σάλτσμπουργκ Τζέιλαντ Μίτσελ Αμυντικός Φέγενορντ Στουρμ Γκρατς Σάιμον Σιντλ Εξτρέμ Μπλάου Βάις Λιντς Στουρμ Γκρατς Κρίστοφ Ντάνεκ Μέσος Σπάρτα Πράγας Λίντσερ Ραμίζ Χαρακατέ Επιθετικός Γκράτσερ Λίντσερ Στέφαν Σβαμπ Μέσος Χόλσταϊν Κιλ Ριντ Σίνγκο Νακάνο Επιθετικός Γιουρόνγκ Άλταχ

Παίκτες που θα ξεχωρίσουν στο πρωτάθλημα Αυστρίας

Ποδοσφαιριστής Θέση Ομάδα Οτάρ Κιτεϊσβίλι Επιθετικός Μέσος Στουρμ Γκρατς Αντρές Αντράντε Αμυντικός Λίντσερ Μόζες Ουσόρ Επιθετικός Λίντσερ Καρίμ Κονατέ Επιθετικός Σάλτσμπουργκ Φίλιπ Ματιάσεβιτς Μέσος Σάλτσμπουργκ Χάρις Ταμπάκοβιτς Επιθετικός Σάλτσμπουργκ Πάτρικ Γκρέιλ Εξτρέμ Άλταχ

Τι πρέπει να ξέρεις πριν ποντάρεις στην Α Αυστρίας

Η Λίντσερ θα περιμένει τα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ για να ριχτεί στην ευρωπαϊκή μάχη, κάτι που σημαίνει ότι έχει καπαρωμένη θέση στον ομίλο είτε της ίδιας διοργάνωσης σε περίπτωση πρόκρισης, είτε σε σε αυτόν του Γιουρόπα Λιγκ σε περίπτωση αποκλεισμού. Εξαιτίας αυτού, ενδέχεται να επηρεαστεί και στις εντός συνόρων υποχρεώσεις της.

Στουρμ Γκρατς και Σάλτσμπουργκ θα ξεκινήσουν νωρίτερα το ταξίδι τους, με την πρώτη να περιμένει τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ και τη δεύτερη τον τρίτο προκριματικό του Γιουρόπα.

Αούστρια και Ραπίντ Βιέννης μπλέκουν από νωρίς με τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, συμμετέχοντας στο Κόνφερενς Λιγκ από τον δεύτερο προκριματικό γύρο.

Μπόλικα τα πήγαινε έλα στο μεταγραφικό παζάρι για τη Σάλτσμπουργκ, η οποία γέμισε τα ταμεία της από αποχωρήσεις των ταλέντων που ανέδειξε την περασμένη σεζόν, ωστόσο αυτοί που έχουν έρθει για να καλύψουν τα κενά δε φαίνεται να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

Λίντσερ και Στουρμ Γκρατς έδωσαν περισσότερο βάθος στο ρόστερ για να ανταπεξέλθουν και στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, ενώ η Αούστρια Βιέννης φαίνεται αυτή με το πιο αποδυναμωμένο ρόστερ από τις ομάδες που αναμένεται να διεκδικήσουν έξοδο στην Ευρώπη.

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τη Χάρτμπεργκ, από όπου έφυγαν ο κομβικός τερματοφύλακας Χούλσμαν και ο πολύτιμος φορ Χάβελ.

Στη μάχη της παραμονής, η Αούστρια Λουστενάου κινήθηκε έξυπνα και στοχευμένα, δημιουργώντας ένα αξιόμαχο ρόστερ. Αντίθετα, η Γκράτσερ έχασε τον καλύτερο επιθετικό της, από τον οποίο έλαβε σημαντικά γκολ την περασμένη σεζόν, και φαίνεται ότι θα ζοριστεί για να τον αντικαταστήσει.

Πρωτάθλημα Αυστρίας 2026-27 – Μακροχρόνια στοιχήματα

Συχνό φαινόμενο η μόνη ανοιχτή αγορά στα μακροπρόθεσμα της Αυστρίας να είναι η κατάκτηση τίτλου, όπου παίζει παντού ως φαβορί η Σάλτσμπουργκ στα μελετημένα προγνωστικά, με το 2.60 του Stoiximan να ξεχωρίζει. Δεν βλέπω τον λόγο του ξεκάθαρου φαβοριτισμού από τις στοιχηματικές εταιρίες για μία ομάδα που δεν έχει σηκώσει κεφάλι τα τελευταία χρόνια.

Περισσότερη λογική μου βγάζει η σοβαρή Στουρμ Γκρατς σε απόδοση 4.00, ενώ η νταμπλούχος Λίντσερ που ακολουθεί στο 4.75 δύσκολα θα καταφέρει να επαναλάβει τα περσινά. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις από το πρόγραμμα tv. για να δούμε αν θα αλλάξουν τα δεδομένα κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Ομάδα Απόδοση Κατάκτησης Σάλτσμπουργκ 2.60 Στούρμ Γκρατς 4.00 Λίντσερ 4.75 Αούστρια Βιέννης 10.00 Ραπίντ Βιέννης 15.00 Χάρτμπεργκ 18.00 Βόλφσμπεργκερ 35.00 Αούστρια Λουστενάου 60.00 Ριντ 75.00 Άλταχ 85.00 WSG Τίρολ 110.00 Γκράτσερ ΑΚ 150.00

Προγνωστικά Α Αυστρίας 2026-27

Η Στουρμ Γκρατς έχει μάθει από τα λάθη της περσινής σεζόν και αναμένω ένα πιο σοβαρό σύνολο χωρίς τα προβλήματα που της κόστισαν την τρίτη διαδοχική κατάκτηση του τίτλου. Το ρόστερ είναι σχεδόν έτοιμο, με τις απαραίτητες προσθήκες να έχουν γίνει από νωρίς, ενώ σημαντική λεπτομέρεια για τα προγνωστικά αποτελεί το γεγονός ότι ο προπονητής Φάμπιο Ίνγκολιτς θα έχει τους παίκτες στα χέρια του από το ξεκίνημα για να κάνει την προετοιμασία της ομάδας και να τη διαμορφώσει με τον τρόπο που θέλει για να τη βοηθήσει να επιστρέψει στους τίτλους.

Όλα τα παραπάνω, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η επιλογή που έχει αξία για κατάκτηση στις αναλύσεις στοιχήματος είναι η Στουρμ Γκρατς στο 4.00 του Stoiximan.

Νικητής Πρωτάθλημα Αυστρίας : Στούρμ Γκρατς 4.00

Συχνές ερωτήσεις για το πρωτάθλημα Αυστρίας 2026-27