Εκκίνηση εβδομάδας με ενισχυμένες αποδόσεις!

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Το ποδοσφαιρικό μενού έχει τα πρωταθλήματα της Σκανδιναβίας που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και μάλιστα σε προχωρημένο στάδιο.

Η 13η αγωνιστική στην Allsvenskan της Σουηδίας ολοκληρώνεται με δύο αγώνες.

Στο «Gamla Ullevi» η Έργκριτε υποδέχεται την Τζουργκάρντεν (20:00), με τους γηπεδούχους να βρίσκονται σε αρκετά δύσκολη θέση.

Το 4-3 επί της Χάκεν που ήρθε με ανατροπή μετά το 1-2 του ημιχρόνου, με τον Χριστόφερσον να οδηγεί στο «τρίποντο» με γκολ στο 87’ ήταν μόλις η πρώτη νίκη έπειτα από 9 αγωνιστικές, δίνοντας μια ανάσα στην ομάδα του Αντρέας Χόλμπεργκ που είναι 15η και προτελευταία με 9 βαθμούς.

Η Τζουργκάρντεν του Γιάνι Χονκαβάρα αντίστοιχα μετρά δύο συνεχόμενες νίκες, με 2-4 επί της Χάκεν και 3-0 επί της Χάλμσταντ, που την έχουν ανεβάσει με 19 βαθμούς στην 5η θέση της κατάταξης.

Έργκριτε IS – Τζουργκάρντεν 1:6.80 X:4.85 2:1.41

Στην Guldfågeln Arena η Κάλμαρ αντιμετωπίζει τη Μάλμε (20:00) σε άλλη μία ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.

Η γηπεδούχος του Τόνι Κόσκελα δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι από την επίσκεψη στην έδρα της Χάμαρμπι (2-0), μένοντας στους 13 βαθμούς και τη 12η θέση, έχοντας πλέον 5/6 τελευταία παιχνίδια με N/G.

Αντίθετα η Μάλμε του Γκάουτε Χέλστρουπ βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή φόρμα όσον αφορά τα αποτελέσματα, με το 4-0 επί της Γκέτεμποργκ να αποτελεί το τρίτο σερί «τρίποντο» που την έχει ανεβάσει στους 19 βαθμούς και την 6η θέση.

Κάλμαρ – Μάλμε 1:2.70 X:3.60 2:2.40

Η δράση συνεχίζεται και στην δεύτερη η τάξει κατηγορία (Superettan) καθώς στην Borås Arena η Νόρμπι περιμένει την Σούντσβαλ (20:00) για την 15η στροφή του «μαραθωνίου».

Η αναμέτρηση είναι κρίσιμη καθώς γίνεται ανάμεσα σε δύο ομάδες που βρίσκονται χαμηλά στην κατάταξη.

Μόλις στην προηγούμενη στροφή η Νόρμπι του Τόμπιας Λίντεροθ πανηγύρισε το πρώτο «τρίποντο» της σεζόν, με το 0-1 στην έδρα της Νόρκεπινγκ, παίρνοντας ανάσα με 14 βαθμούς (13η θέση).

Αντίθετα το σύνολο του Περ Γιόαρ Χάνσεν έχει πλέον σερί τριών ηττών μετά και το 0-2 από την Έστερσουντ, παραμένοντας στην τελευταία θέση με 9 βαθμούς.

Νόρμπι – Σούντσβαλ 1:1.97 X:3.40 2:3.70

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