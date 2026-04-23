Τρελή απόδοση για το Διπλό Ελληνικό Στέμμα της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ! 🤯🦅

Βρε… λέτε; Προφανώς τα περισσότερα φώτα πέφτουν στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού να επιστρέψουν στην κορυφή στα προγνωστικά Ευρωλίγκα, όμως η Ελλάδα έχει εξαιρετική εκπροσώπηση και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις στα προγνωστικά μπάσκετ!

AEK και ΠΑΟΚ έχουν κάνει τα βήματα που πρέπει στο κουπόνι για να πιουν νερό από την… πηγή του Champions League και του Europe Cup αντίστοιχα και στον ορίζοντα αχνοφαίνεται το ενδεχόμενο για ελληνικό double crown στις δύο διοργανώσεις της FIBA! Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα!

ΑΕΚ κατάκτηση Champions League αποδόσεις

Δεν είναι κι απλό το να στερείς από την οικοδέσποινα του Final Four τη συμμετοχή της σε αυτό. Η ΑΕΚ το έκανε, όμως, αφού απέκλεισε την Μπανταλόνα και έκλεισε τη θέση της στην τετράδα.

ΑΕΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ CHAMPIONS LEAGUE 5.50

Η ομάδα του Σάκοτα θα ταξιδέψει στην Ισπανία στο πρόγραμμα tv και στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει την Ουνικάχα Μάλαγα, αναζητώντας ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για να βρεθεί στον τελικό κόντρα σε Τενερίφη ή Ρίτας.

ΠΑΟΚ κατάκτηση Europe Cup αποδόσεις

Πέρυσι, ο ΠΑΟΚ έφτασε στην πηγή και δεν ήπιε νερό. Φέτος, θέλει να πάρει… εκδίκηση από την Μπιλμπάο. Στον πρώτο τελικό ο Δικέφαλος του Βορρά, μπόρεσε να ανοίξει τα φτερά του και να πάρει τη σπουδαία νίκη με 79-73 και θα πάει στη Χώρα των Βάσκων με το μαξιλαράκι του +6.

ΠΑΟΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ EUROPE CUP 3.25

Μεγάλη η πρόκληση για τους Θεσσαλονικείς, αλλά ακόμη μεγαλύτερη η δίψα τους για την κούπα. Θέλουν όσο τίποτα να τελειώσουν τη δουλειά.

Διπλό Ελληνικό Στέμμα αποδόσεις

Πάντως, αυτό που παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις στοιχηματικές εταιρείες είναι το ενδεχόμενο και οι δύο Δικέφαλοι να στεφθούν Πρωταθλητές Ευρώπης στις διοργανώσεις στις οποίες αγωνίζονται.

Στο Pamestoixima.gr μπορείτε να βρείτε τη σχετική απόδοση, που είναι κάτι παραπάνω από… ελκυστική. Στο 11.00 προσφέρεται η επιλογή για κατάκτηση του Champions League από την ΑΕΚ και κατάκτηση του Europe Cup από τον ΠΑΟΚ.