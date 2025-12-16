ΑΕΚ – Κραϊόβα διαιτητής: Αυτό είναι το σούπερ στοίχημα του Κρουασβίλι!💥

Ένα βήμα πριν την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» του conference league είναι η ΑΕΚ. Το μόνο που πρέπει να κάνει, προκειμένου να έχει το κεφάλι της ήσυχο από τα άλλα αποτελέσματα, είναι να νικήσει την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

ΑΕΚ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΚΡΑΪΟΒΑ 1.47 4.35 7.00

Εδώ δεν θα ασχοληθούμε με το στοίχημα στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, καθώς μπορείτε να διαβάσετε σχετικά στο ΑΕΚ – Κραϊόβα αποδόσεις κόνφερενς λιγκ. Εδώ θα επικεντρωθούμε στον άρχοντα της αναμέτρησης, Γκιόργκι Κρουασβίλι, τον Γεωργιανό διαιτητή και τα στοιχήματα που προκύπτουν από τον ίδιο.

ΑΕΚ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ 8ΑΔΑ 1.37

ΑΕΚ – Κραϊόβα διαιτητής

Ο 39χρονος ρέφερι του αγώνα απαριθμεί 378 παιχνίδια στην καριέρα του, με τα στατιστικά του να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, βγάζει περίπου τέσσερις κίτρινες ανά 90λεπτο.

Πολύ φειδωλός με τις κόκκινες, αποβάλλοντας έναν παίκτη ανά δέκα παιχνίδια, ενώ δείχνει μία φορά ανά τρεις αναμετρήσεις την εσχάτη των ποινών.

OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 2.00 3.65 3.15

ΑΕΚ – Κραϊόβα διαιτητής στοίχημα

Λαμβάνοντας υπόψιν, πως οι Πολωνοί διεκδικούν μία θέση στην πρώτη 24άδα στη βαθμολογία Conference League, περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι. Το βλέμμα πολλών, λοιπόν, αναπόφευκτα θα πέσει και στα φάουλ.

Υψηλότερο το line για τους φιλοξενούμενους στις στοιχηματικές, την ώρα που το αντίστοιχο για την Ένωση βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα.

OVER 27,5 ΦΑΟΥΛ OVER 11,5 ΦΑΟΥΛ ΑΕΚ OVER 16,5 ΦΑΟΥΛ ΚΡΑΪΟΒΑ 1.91 2.05 2.02

ΑΕΚ – Κραϊόβα στοίχημα διαιτητής

Κλείνοντας, να σημειώσουμε πως ο Κρουασβίλι δεν έχει σφυρίξει ποτέ ούτε την ΑΕΚ, ούτε την Κραϊόβα. Η μόνη του τριβή με ελληνικούς ή πολωνικούς συλλόγους, ήταν το 4-2 του ΠΑΟΚ με την Ελσίνκι, για τη φάση των ομίλων του Κόνφερενς Λιγκ, στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

ΑΕΚ – Κραϊόβα κανάλι

Για όσους θέλετε να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση, αυτή θα προβληθεί από το πρόγραμμα tv του Cosmote Sports 2HD και του ΑΝΤ1.