ΑΕΚ – Αμπερντίν αποδόσεις: 💥ΑΠΑΙΧΤΟ💥«κιτρινόμαυρο» bet builder στη Νέα Φιλαδέλφεια!💣

Κοιτώντας λίγο τα επίσημα παιχνίδια της ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις μετά την πρόκριση επί της Άντερλεχτ στα πλέι οφ του Κόνφερενς Λιγκ, διαπιστώσαμε κάτι. Σε όσα η Ένωση αναδείχθηκε νικήτρια, το έκανε με ένα τέρμα διαφορά. Κανένα δεν πήρε με… άνεση, όσον αφορά το τελικό σκορ.

Έχει όμως μπροστά της μία ευκαιρία να το κάνει την Πέμπτη. Εκτός αυτού, οι «κιτρινόμαυροι» βλέπουν και μία καλή συγκυρία προκειμένου να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα. Ένα κλίμα που έφερε η εντός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα την περασμένη Κυριακή με 0-2.

ΑΕΚ – Αμπερντίν αποδόσεις

Ποδοσφαιρικά μιλώντας, η Αμπερντίν είναι ο κατάλληλος αντίπαλος για κάτι τέτοιο. Αναφερόμαστε για την προτελευταία ομάδα του σκωτσέζικου πρωταθλήματος και αν θέλεις να έχεις ρεαλιστικές ελπίδες πρόκρισης στην πρώτη 8άδα του Κόνφερενς Λιγκ, δεν μπορείς να αφήσεις βαθμούς. Ειδικά στο σπίτι σου και ειδικά μετά από την ήττα στην πρεμιέρα στην έδρα της Τσέλιε (3-1).

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξέρει πόσο σημαντική είναι η αναμέτρηση, τόσο για το βαθμολογικό του πράγματος, όσο και για την ψυχολογία των παικτών του. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς σε λίγα 24ωρα το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» είναι έτοιμο να φιλοξενήσει την ΑΕΚ για την 8η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Εν ολίγοις, εννοείται πως δεν υπάρχει περιθώριο απωλειών.

ΑΕΚ – Αμπερντίν ειδικά στοιχήματα

Το έχετε καταλάβει ήδη, πως όταν έχουμε ελληνική εκπροσώπηση στην Ευρώπη, τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα μονοπωλούν τη συζήτηση.

Αν θέλετε και εσείς να ψάξετε τις δικές σας επιλογές στις στοιχηματικες εταιριες, αρκεί να κλικάρετε στις αποδόσεις από τα πινακάκια.

ΑΕΚ – Αμπερντίν κανάλι

Η «Allwyn Arena» ανοίγει τις πόρτες της για το ΑΕΚ – Αμπερντίν στις 19:45 (23/10) και εσείς μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το πρόγραμμα tv τού Cosmote Sports 4HD.