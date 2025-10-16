Winmasters Εγγραφή Ταυτοποίηση ✅ Οδηγίες και Συμβουλές

Αν αναρωτιέσαι πως να κάνεις εγγραφή και ταυτοποίηση σε μία από τις καλύτερες νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες, τη Winmasters, η Kingbet.net είναι εδώ για να σου εξηγήσει όλα τα βήματα για να κάνεις winmasters εγγραφή και ταυτοποίηση winmasters.

Πώς κάνω εγγραφή στη Winmasters;

Για να κάνεις εγγραφή στη winmasters και να έχεις πρόσβαση στο winmasters casino live, στις κορυφαίες στοιχηματκές προσφορές και στον winmasters κωδικό προσφοράς, πρέπει να ακολουθήσεις με προσοχή τα παρακάτω βήματα.

ΒΗΜΑ 1: Είτε από κινητό, είτε από τον υπολογιστή, βεβαιώσου ότι είσαι συνδεδεμένος στο ίντερνετ. Αφού είσαι άνω των 21 ετών, τότε μπες στην επίσημη σελίδα της winmasters. Πάτα πάνω δεξιά που λέει «Εγγραφή» και είσαι… μέσα.

ΒΗΜΑ 2: Από εδώ και πέρα η winmasters εγγραφή, θα σε καθοδηγήσει από μόνη της. Συμπλήρωσε όλα σου τα στοιχεία (email, όνομα χρήστη, κωδικό, αριθμό κινητού, ημερομηνία γέννησης και εθνικότητα) και πάτα «Επόμενο».

BHMA 3: Επέλεξε φύλλο, γράψε όνομα και επίθετο, επέλεξε ποιο έγγραφο ταυτοποίησης θα χρησιμοποιήσεις και συμπλήρωσε τον αριθμό ακριβώς από κάτω, πριν πατήσεις ξανά «Επόμενο».

ΒΗΜΑ 4: Έχεις σχεδόν τελειώσει με την εγγραφή winmasters! Απλώς βάλε διεύθηνση που αργότερα θα χρησιμοποιήσεις στην winmasters ταυτοποίηση, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα, πέρασε το πανεύκολο τεστ του captcha, επιβεβαίωσε ότι είσαι άνω των 21 τσεκάροντας το κουτάκι που θα δεις και πάτα «Τέλος».

ΒΗΜΑ 5: Αφού τελειώσεις με όλα τα παραπάνω βήματα πάτα «Λάβε κωδικό» στο email που έχεις καταχωρήσει προηγουμένως, πήγαινε στο mail σου, γύρνα στη winmasters να γράψεις τον κωδικό και ΤΕΛΟΣ!!! Είσαι πλέον εγγεγραμμένο μέλος της winmasters και ολοκλήρωσε τη winmasters εγγραφή.

Πως κανω ταυτοποιηση στη winmasters;

Αφού τελείωσες με τη winmasters εγγραφή, η ταυτοποίηση winmasters ακολουθεί, όντας το τελευταίο βήμα για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις με όλα τα προνόμια μία από τις καλύτερες στοιχηματικές εταιρίες στην Ελλάδα.

Βήμα 1: Συνδέσου με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έβαλες προηγουμένως. Βρες την επιλογή ταυτοποίησης στο λογαριασμό σου, στις πληροφορίες λογαριασμού.

Βήμα 2: Εκεί θα σου ζητήσει να ανεβάσεις σε μορφή φωτογραφίας η αρχείου, τα απαιτούμενα έγγραφα ταυτοποίησης winmasters. Ένα που να επιβεβαιώνει ότι όντως μένεις εκεί που δήλωσες κατά την εγγραφή και ένα που ταυτοποιεί εσένα. Έτσι, η winmasters θα ξέρει ποιος είσαι και θα μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις ανάληψη στα πιθανά κέρδη σου. Δίχως ταυτοποίηση λογαριασμού winmasters, ανάληψη δεν γίνεται.

Ποια έγγραφα χρειάζονται για την Winmasters ταυτοποίηση;

Για να ολοκληρώσεις τη διαδικασία ταυτοποίησης στη winmasters έχεις πολλές επιλογές στα έγγραφα που θα επιλέξεις.

Διαδικασία Ταυτοποίησης

Επιβεβαίωση ταυτότητας

Επιβεβαίωση ταυτότητας με μία φωτογραφία από τα παρακάτω (στέλνεις το ίδιο με αυτό που χρησιμοποίησες κατά την εγγραφή σου): Ταυτότητα, Διαβατήριο Δίπλωμα Οδήγησης, Πιστοποιητικο Ιθαγένειας

Ταυτοποίηση Διεύθυνσης με μία φωτογραφία από τα παρακάτω (θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου): Λογαριασμός ΔΕΚΟ (π.χ. ρεύματος, νερού, τηλεφώνου, ίντερνετ), Εκκαθαριστικό, Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού.

Συχνές ερωτήσεις για την winmasters ταυτοποίηση και εγγραφή