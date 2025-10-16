ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Winmasters Ανάληψη & Κατάθεση ✅ Όσα πρέπει να ξέρεις

winmasters αναληψη καταθεση

Η winmasters αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς και αξιόπιστες στοιχηματικές εταιρίες στην Ελλάδα. Εκτός από το πλούσιο sportsbook και τις προσφορές για στοίχημα, προσφέρει εύκολες και ασφαλείς διαδικασίες για κατάθεση και ανάληψη χρημάτων. Αν αναρωτιέσαι πώς γίνεται η winmasters αναληψη ή ποιοι είναι οι τρόποι winmasters κατάθεσης, βρίσκεσαι στο σωστό μέρος. Παρακάτω η Kingbet σου εξηγεί όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την κατάθεση στη winmasters και την ανάληψη χρημάτων από winmasters, για να παίζεις ξέγνοιαστα.

Πως κάνω ανάληψη από winmasters;

Η αναληψη winmasters είναι μια απλή διαδικασία που ολοκληρώνεται μέσα από το προφίλ σου:

  1. Κάνε σύνδεση στον λογαριασμό σου.
  2. Επίλεξε “Ανάληψη” από τις επιλογές του λογαριασμού.
  3. Διάλεξε τον τρόπο που επιθυμείς (τραπεζικός λογαριασμός, κάρτα, Revolut, Viva Wallet, κ.ά.).
  4. Όρισε το ποσό και επιβεβαίωσε.

Η winmasters αναληψη σε καρτα, σε τραπεζικό λογαριασμό ή ακόμα και μέσω Revolut, πραγματοποιείται μόλις εγκριθεί το αίτημα από το τμήμα πληρωμών. Εάν έχεις ολοκληρώσει την ταυτοποίηση, η ανάληψη από winmasters μπορεί να γίνει ακόμη και σε 24 ώρες.

Αν αναρωτιέσαι “πως κανω αναληψη στην winmasters”, η απάντηση είναι πως απαιτείται ενεργός, ταυτοποιημένος λογαριασμός και να έχεις χρησιμοποιήσει τον ίδιο τρόπο πληρωμής και για κατάθεση.

Winmasters αναληψη – Υπάρχουν χρεώσεις;

Η γουινμαστερς αναληψη χρημάτων δεν έχει επιπλέον χρέωση από τη μεριά της winmasters. Ωστόσο:

  • Οι τραπεζικές μεταφορές ενδέχεται να επιφέρουν χρέωση από την ίδια την τράπεζα.
  • Σε ψηφιακά πορτοφόλια όπως Skrill ή Revolut, ενδέχεται να υπάρξουν προμήθειες από την εκάστοτε υπηρεσία.

Η winmasters αναληψη χρηματων υπόκειται στους όρους ανάληψης της εταιρίας. Για παράδειγμα, η winmasters αναληψη χωρις ταυτοποιηση δεν είναι δυνατή, όπως και σε όλες τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες. Η πλατφόρμα ακολουθεί την ελληνική νομοθεσία και ζητά πλήρη ταυτοποίηση για κάθε χρήστη.
Η winmasters μεγιστη αναληψη εξαρτάται από το μέσο που θα χρησιμοποιήσεις.

Πως κάνω κατάθεση στη winmasters;

Η κατάθεση winmasters είναι εξίσου εύκολη:

  1. Συνδέεσαι στον λογαριασμό σου.
  2. Πατάς στην επιλογή “Κατάθεση”.
  3. Επιλέγεις τον τρόπο πληρωμής.
  4. Συμπληρώνεις το ποσό και ολοκληρώνεις τη διαδικασία.

Η winmasters πρωτη καταθεση συχνά συνοδεύεται και από κάποια προσφορά εγγραφής, οπότε φρόντισε να ρίξεις μια ματιά στην ενότητα με τις προσφορές για στοίχημα.
Η κατάθεση στη winmasters γίνεται άμεσα και τα χρήματα εμφανίζονται στον λογαριασμό σου εντός δευτερολέπτων.

Winmasters καταθεση – Οι διαθέσιμοι τρόποι

Η winmasters υποστηρίζει πολλούς τρόπους κατάθεσης:

  • Τραπεζική κάρτα (Visa/Mastercard)
  • Τραπεζικό έμβασμα
  • Paysafe Card
  • Skrill/Neteller
  • Revolut
  • Apple Pay
  • Viva Wallet

Η winmasters κατάθεση είναι ασφαλής και πραγματοποιείται μέσω πιστοποιημένων πυλών πληρωμής. Το ελάχιστο ποσό είναι 5-10€ ανάλογα με τη μέθοδο.
Η χρήση Apple Pay και Revolut έχει αυξηθεί σημαντικά προσφέροντας ευκολία και ταχύτητα, ειδικότερα βιάζεσαι να παίξεις τις εμπνεύσεις σου στο winmasters casino.

Δες επίσης:

Συχνές ερωτήσεις για τη winmasters αναληψη καταθεση

Η winmasters ανάληψη πόσες μέρες διαρκεί από λίγες ώρες έως 3 εργάσιμες μέρες, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής. Σε πολλές περιπτώσεις η winmasters αναληψη σε 24 ωρεσ είναι εφικτή.
Η winmasters μέγιστη ανάληψη είναι 2.000€ ημερησίως για τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ η ελάχιστη είναι 20€.
Ναι, η winmasters ανάληψη είναι απόλυτα ασφαλής και πραγματοποιείται υπό αυστηρούς κανονισμούς.
Η ελάχιστη winmasters καταθεση ξεκινά από τα 5€, ενώ δεν υπάρχει ανώτατο όριο, εκτός αν επιβληθεί από την τράπεζα ή τον πάροχο.
Απολύτως. Όλες οι συναλλαγές κρυπτογραφούνται και πραγματοποιούνται με ασφάλεια.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα