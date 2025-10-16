Winmasters Ανάληψη & Κατάθεση ✅ Όσα πρέπει να ξέρεις

Η winmasters αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς και αξιόπιστες στοιχηματικές εταιρίες στην Ελλάδα. Εκτός από το πλούσιο sportsbook και τις προσφορές για στοίχημα, προσφέρει εύκολες και ασφαλείς διαδικασίες για κατάθεση και ανάληψη χρημάτων. Αν αναρωτιέσαι πώς γίνεται η winmasters αναληψη ή ποιοι είναι οι τρόποι winmasters κατάθεσης, βρίσκεσαι στο σωστό μέρος. Παρακάτω η Kingbet σου εξηγεί όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την κατάθεση στη winmasters και την ανάληψη χρημάτων από winmasters, για να παίζεις ξέγνοιαστα.

Πως κάνω ανάληψη από winmasters;

Η αναληψη winmasters είναι μια απλή διαδικασία που ολοκληρώνεται μέσα από το προφίλ σου:

Κάνε σύνδεση στον λογαριασμό σου. Επίλεξε “Ανάληψη” από τις επιλογές του λογαριασμού. Διάλεξε τον τρόπο που επιθυμείς (τραπεζικός λογαριασμός, κάρτα, Revolut, Viva Wallet, κ.ά.). Όρισε το ποσό και επιβεβαίωσε.

Η winmasters αναληψη σε καρτα, σε τραπεζικό λογαριασμό ή ακόμα και μέσω Revolut, πραγματοποιείται μόλις εγκριθεί το αίτημα από το τμήμα πληρωμών. Εάν έχεις ολοκληρώσει την ταυτοποίηση, η ανάληψη από winmasters μπορεί να γίνει ακόμη και σε 24 ώρες.

Αν αναρωτιέσαι “πως κανω αναληψη στην winmasters”, η απάντηση είναι πως απαιτείται ενεργός, ταυτοποιημένος λογαριασμός και να έχεις χρησιμοποιήσει τον ίδιο τρόπο πληρωμής και για κατάθεση.

Winmasters αναληψη – Υπάρχουν χρεώσεις;

Η γουινμαστερς αναληψη χρημάτων δεν έχει επιπλέον χρέωση από τη μεριά της winmasters. Ωστόσο:

Οι τραπεζικές μεταφορές ενδέχεται να επιφέρουν χρέωση από την ίδια την τράπεζα.

Σε ψηφιακά πορτοφόλια όπως Skrill ή Revolut, ενδέχεται να υπάρξουν προμήθειες από την εκάστοτε υπηρεσία.

Η winmasters αναληψη χρηματων υπόκειται στους όρους ανάληψης της εταιρίας. Για παράδειγμα, η winmasters αναληψη χωρις ταυτοποιηση δεν είναι δυνατή, όπως και σε όλες τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες. Η πλατφόρμα ακολουθεί την ελληνική νομοθεσία και ζητά πλήρη ταυτοποίηση για κάθε χρήστη.

Η winmasters μεγιστη αναληψη εξαρτάται από το μέσο που θα χρησιμοποιήσεις.

Πως κάνω κατάθεση στη winmasters;

Η κατάθεση winmasters είναι εξίσου εύκολη:

Συνδέεσαι στον λογαριασμό σου. Πατάς στην επιλογή “Κατάθεση”. Επιλέγεις τον τρόπο πληρωμής. Συμπληρώνεις το ποσό και ολοκληρώνεις τη διαδικασία.

Η winmasters πρωτη καταθεση συχνά συνοδεύεται και από κάποια προσφορά εγγραφής, οπότε φρόντισε να ρίξεις μια ματιά στην ενότητα με τις προσφορές για στοίχημα.

Η κατάθεση στη winmasters γίνεται άμεσα και τα χρήματα εμφανίζονται στον λογαριασμό σου εντός δευτερολέπτων.

Winmasters καταθεση – Οι διαθέσιμοι τρόποι

Η winmasters υποστηρίζει πολλούς τρόπους κατάθεσης:

Τραπεζική κάρτα (Visa/Mastercard)

Τραπεζικό έμβασμα

Paysafe Card

Skrill/Neteller

Revolut

Apple Pay

Viva Wallet

Η winmasters κατάθεση είναι ασφαλής και πραγματοποιείται μέσω πιστοποιημένων πυλών πληρωμής. Το ελάχιστο ποσό είναι 5-10€ ανάλογα με τη μέθοδο.

Η χρήση Apple Pay και Revolut έχει αυξηθεί σημαντικά προσφέροντας ευκολία και ταχύτητα, ειδικότερα βιάζεσαι να παίξεις τις εμπνεύσεις σου στο winmasters casino.

