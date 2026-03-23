Χωρίς τον Αντετοκούνμπο οι Μπακς στους Κλίπερς και όλες οι «Ενισχύσεις» στο NBA

Οι Κλίπερς περιμένουν τους Μπακς στο Λος Άντζελες για μια αναμέτρηση με φόντο τα play-in και για τις δύο ομάδες. Η ομάδα του Λος Άντζελες (35-36) θέλει να «κλειδώσει» όσο το δυνατόν καλύτερη θέση στη Δύση, ενώ το Μιλγουόκι (29-41) παίζει τα τελευταία του χαρτιά για να μείνει ζωντανό στη μάχη της δεκάδας.

Οι Κλίπερς έρχονται από σημαντική νίκη στο Ντάλας (138-131 στην παράταση), βάζοντας τέλος σε σερί ηττών και βρίσκοντας ρυθμό επιθετικά. Ο Ντάριους Γκάρλαντ έκανε το καλύτερό του παιχνίδι με 41 πόντους και 11 ασίστ, επιβεβαιώνοντας ότι προσαρμόζεται άμεσα στον νέο του ρόλο, ενώ ο Καγουάι Λέοναρντ έδωσε σταθερότητα με 34 πόντους και καθοριστική παρουσία στα κρίσιμα σημεία.

Από την άλλη πλευρά, οι Μπακς συνεχίζουν να παλεύουν μέσα από δυσκολίες. Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο παραμένει κομβική, ενώ και ο Κάιλ Κούζμα αντιμετωπίζει θέμα τραυματισμού. Παρ’ όλα αυτά, το Μιλγουόκι έβγαλε αντίδραση με νίκη στο Φοίνιξ, με τον Ράιαν Ρόλινς να ξεχωρίζει (26 πόντοι, 10 ριμπάουντ) και να δείχνει συνέπεια στο σκοράρισμα.

Η εικόνα των δύο ομάδων δείχνει ότι οι Κλίπερς έχουν περισσότερες λύσεις αυτή τη στιγμή, ειδικά επιθετικά, ενώ οι Μπακς βασίζονται περισσότερο στην ένταση και την προσπάθεια για να μείνουν ανταγωνιστικοί. Το Μιλγουόκι έχει το ψυχολογικό πλεονέκτημα των μεταξύ τους αναμετρήσεων τα τελευταία χρόνια, όμως η τρέχουσα κατάσταση των ρόστερ διαφοροποιεί τα δεδομένα.

Οι Μπουλς υποδέχονται τους Ρόκετς στο Σικάγο σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Κέβιν Ντουράντ επιστρέφει σε μια πόλη που «ανήκει» στον Μάικλ Τζόρνταν, έχοντας μόλις ξεπεράσει τον θρύλο των Μπουλς στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών. Το Χιούστον (43-27) συνολικά όμως πηγαίνει με φόρα, έχοντας δύο σερί νίκες και βρίσκοντας λύσεις πέρα από τον Ντουράντ.

Οι Μπουλς (28-42) από την άλλη, συνεχίζουν με σκαμπανεβάσματα. Προέρχονται από δύο ήττες, αλλά στο ματς με το Κλίβελαντ έδειξαν χαρακτήρα, επιστρέφοντας από διαφορά 29 πόντων και φτάνοντας κοντά στην ανατροπή. Το βασικό θέμα για το Σικάγο είναι η διάρκεια. Μπορεί να βγάλει ένταση και άμυνα για μεγάλα διαστήματα, αλλά δυσκολεύεται να το κρατήσει σε όλο το παιχνίδι. Απέναντι σε μια ομάδα όπως το Χιούστον, που έχει ρυθμό και περισσότερες επιθετικές επιλογές, αυτό κοστίζει.

Η προϊστορία επίσης είναι υπέρ των Ρόκετς, που μετρούν τέσσερις συνεχόμενες νίκες απέναντι στους Μπουλς, βρίσκοντας τρόπους να ελέγχουν το τέμπο των μεταξύ τους αναμετρήσεων.

Το Μαϊάμι υποδέχεται τους Σπερς σε ένα παιχνίδι με εντελώς διαφορετική δυναμική για τις δύο ομάδες, καθώς οι Χιτ προσπαθούν να βγουν από την «κοιλιά» τους και οι αντίπαλοί τους συνεχίζουν με φόρα κορυφής. Οι Χιτ βρίσκονται στο 38-33 και μετρούν τέσσερις διαδοχικές ήττες, με πιο πρόσφατη το δραματικό 123-122 από το Χιούστον, σε ματς που έχασαν στο buzzer. Το πρόβλημα για το Μαϊάμι είναι η αστάθεια και τα θέματα απουσιών, που περιορίζουν τις επιλογές και αυξάνουν την πίεση στους βασικούς.

Από την άλλη, το Σαν Αντόνιο είναι μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στο NBA. Με ρεκόρ 53-18 και πέντε συνεχόμενες νίκες, έχει «κλειδώσει» τα playoffs και τρέχει εντυπωσιακό σερί 21-2 από τις αρχές Φεβρουαρίου. Στο τελευταίο παιχνίδι διέλυσε την Ιντιάνα με πολυφωνία στην επίθεση, με έξι παίκτες σε διψήφιο αριθμό πόντων.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ