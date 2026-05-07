Vistabet: Σούπερ Αποδόσεις στο Europa League!

Η Άστον Βίλα υποδέχεται τη φορμαρισμένη Νότιγχαμ και αναζητά την ανατροπή που θα τη στείλει στον τελικό του Europa League.

Όλα για την πρόκριση

Η Άστον Βίλα πλήρωσε την κούραση και κυρίως την πνευματική φθορά από τα συνεχόμενα παιχνίδια, γνωρίζοντας εντός έδρας ήττα με 2-1 από την Τότεναμ. Ο Ουνάι Έμερι προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέισον, έχοντας το μυαλό και στη ρεβάνς με τη Φόρεστ, όμως η ομάδα του μπήκε νωθρά και δεν πήρε κάτι θετικό. Στον πρώτο ημιτελικό με τη Νότιγχαμ είχε καλή εικόνα, αλλά η αντίπαλος ήταν αυτή που είχε ουσία.

Τα προβλήματα για τον Έμερι παραμένουν αρκετά, κυρίως στον άξονα. Ο Ονάνα τέθηκε εκτός λόγω τραυματισμού στη γάμπα, ενώ ο Καμαρά έχει ήδη χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Εκτός λίστας βρίσκεται και ο Μπάρκλεϊ, με τον ΜακΓκίν πάντως να επιστρέφει κανονικά και να δίνει σημαντική λύση μεσοεπιθετικά.

Με την ψυχολογία στα ύψη

Η Νότιγχαμ συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Παρά τις πολλές αλλαγές και το βαρύ πρόγραμμα, πέρασε με εμφατικό τρόπο από το Λονδίνο επικρατώντας της Τσέλσι με 3-1 και έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Βήμα παραμονής για τη Φόρεστ, η οποία θα παρουσιαστεί στον επαναληπτικό με τη Βίλα με την αυτοπεποίθηση στα ύψη.

Η ομάδα του Βίτορ Περέιρα ταξιδεύει στο Μπέρμιγχαμ, μετρώντας πέντε συνεχόμενες νίκες και δέκα ματς χωρίς ήττα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ζητήματα τραυματισμών, καθώς ο Γκιμπς-Γουάιτ αποχώρησε με ενοχλήσεις και η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη. Ερωτηματικά υπάρχουν επίσης για τους Σανγκαρέ, Εντόι και Άινα.

