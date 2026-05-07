Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Παίζουν… ρέστα σε ελκυστικές τιμές!💥👌

Στην… κόψη του ξυραφιού! Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έρχονται αντιμέτωποι στο «Καραϊσκάκης», σε μια «μάχη» δίχως αύριο στο κουπόνι.

Απομένουν μόλις τρεις στροφές πριν από την ολοκλήρωση των πλέι οφ της Σούπερ Λιγκ, με την ΑΕΚ να έχει ξεφύγει στη βαθμολογία. Συνεπώς, η νίκη αποτελεί «μονόδρομο» για τις δύο ομάδες προκειμένου να κυνηγήσουν τις όποιες πιθανότητες τους αναλογούν. Πάμε να τσεκάρουμε το στοίχημα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΑΟΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 9.00 12.00

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ αποδόσεις

Την προηγούμενη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ «τιμώρησε» τα λάθη του Ολυμπιακού, κέρδισε 3-1 στην Τούμπα και διατηρεί μαθηματικές ελπίδες για τον τίτλο. Παράλληλα έβγαλε σημάδια αντίδρασης μετά την απώλεια του Κυπέλλου και «ζέστανε» για τα καλά τη μάχη της 2ης θέσης εφόσον το πρωτάθλημα καταλήξει τελικά στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Με την πλάτη στον τοίχο οι «ερυθρόλευκοι», δεν εκμεταλλεύτηκαν την απώλεια βαθμών της ΑΕΚ κι έμειναν στο -6 από την κορυφή. Πλέον οφείλουν να παίξουν τα… ρέστα τους, καθώς σε περίπτωση νέου αρνητικού αποτελέσματος πιθανότατα θα χαθεί και η δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Παρότι δεν διάγει τις καλύτερες μέρες του, ο Ολυμπιακός προσφέρεται ξεκάθαρο φαβορί στο ζευγάρι από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Πάντα χρήσιμο είναι ένα τσεκ στις αγορές των γκολ στα προγνωστικά. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε πως το Over 2,5 επιβεβαιώθηκε στα 6/7 τελευταία ματς μεταξύ των δύο ομάδων με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό.

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ειδικά στοιχήματα

Ένταση και σκοπιμότητα βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Αναγκασμένες να ρισκάρουν αμφότερες, καθώς καμία δεν βολεύεται με την ισοπαλία. Συνεπώς περιμένουμε ένα ματς με υψηλό ρυθμό, με την έδρα πάντα να έχει ένα οριακό προβάδισμα. Σύμφωνα με αυτή τη λογική κρατάμε ένα δυνατό bet builder, ενώ ξεχωρίσαμε ορισμένα ειδικά στοιχήματα σε άκρως δέλεαρ αποδόσεις.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ 4.50 OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 3.70 1+OVER 2,5+ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ΕΛ ΚΑΜΠΙ 4.20 OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 3.55 ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΑΟΥΛ 11.00

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ κανάλι

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση στο Cosmote Sport 3 HD. Σέντρα της αναμέτρησης στις 19:30 την Κυριακή (10/05) κι εσείς δεν ξεχνάτε πως κάθε σχετική πληροφορία τη βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.