Λίβερπουλ – Τσέλσι: «Κρας τεστ» στο Νησί με σούπερ ειδικά! 💥

Ήρθε η ώρα για αποδείξεις! Λίβερπουλ και Τσέλσι τίθενται αντιμέτωπες στο «Άνφιλντ» (Σάββατο 09/05, 14:30), σε μια άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο κουπόνι.

Αμφότερες είναι «λαβωμένες» ψυχολογικά και θα ψάξουν απαντήσεις προκειμένου να πάρουν τα πάνω τους στην τελική ευθεία. Αναμένουμε ένα συναρπαστικό ματς, οπότε επιβάλλεται να ρίξουμε μια ματιά στο στοίχημα.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ TOP4 ΤΣΕΛΣΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΓΓΛΙΑΣ 1.35 2.85

Λίβερπουλ – Τσέλσι αποδόσεις

Η Λίβερπουλ δεν έδωσε συνέχεια στο νικηφόρο σερί. Η αμυντική ολιγωρία κόστισε στο ντέρμπι απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με συνέπεια να χάσει 3-2. Πάντως, παρά το πρόσφατο αρνητικό αποτέλεσμα, διατηρείται σε θέση ισχύος στη μάχη του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η Τσέλσι μπορεί να κατάφερε να σκοράρει στο πρωτάθλημα μετά από δύο μήνες, ωστόσο δεν απέφυγε την εντός έδρας γκέλα (1-3) με τη Νότιγχαμ. Έτσι απομακρύνεται το Τσάμπιονς Λιγκ και αν δεν βελτιωθεί, κινδυνεύει να μείνει εκτός Ευρώπης!

Μελετώντας τις αποδόσεις στο ζευγάρι, βρίσκουμε σε ρόλο φαβορί τη Λίβερπουλ από τις στοιχηματικές εταιρίες, με το διπλό να πλησιάζει το 4.00!

Συνήθως ανοίγουν τα μεταξύ τους τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε, οι δύο ομάδες διαθέτουν την απαιτούμενη ποιότητα μεσοεπιθετικά, οπότε αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στις αγορές των γκολ στα προγνωστικά.

Λίβερπουλ – Τσέλσι ειδικά στοιχήματα

Εξάλλου, η Τσέλσι αδυνατεί να βρει αμυντική συνοχή. Συνεπώς, πάνω σε αυτό το σκεπτικό έχουμε ξεχωρίσει ορισμένα ειδικά στοιχήματα. Ταυτόχρονα αξίζει να κυνηγήσουμε ένα ελκυστικό bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ G/G ΣΤΟ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ 3.20 OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 10,5 ΚΟΡΝΕΡ 4.20 1Χ+OVER 3,5+ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ OVER 26,5 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛ 4.00 ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ ΙΣΑΚ 4.75 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 2.30

Λίβερπουλ – Τσέλσι κανάλι

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Τσέλσι μπορείτε να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από τη συχνότητα του Novasports Premier League. Επίσης, μην ξεχνάτε πως κάθε σχετική πληροφορία τη βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.