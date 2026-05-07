Με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένους» σκόρερ η ΑΕΚ το πρώτο βήμα στο Final Four του BCL

Τέτοιες μέρες πάνω κάτω, το 2018, η ΑΕΚ έγραφε ακόμα μια χρυσή σελίδα στην ιστορία της, καθώς πανηγύρισε μπροστά στο κοινό της την κατάκτηση του BCL. Οκτώ χρόνια μετά, η Βασίλισσα βρίσκεται ξανά μπροστά σε μια τεράστια ευκαιρία. Να επιστρέψει στον ευρωπαϊκό θρόνο.

Η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Μπανταλόνα για το Final Four του Basketball Champions League με στόχο να διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της και δεύτερο στη διοργάνωση. Απέναντί της στον ημιτελικό περιμένει η κάτοχος του τίτλου Μάλαγα, σε μια μονομαχία με ξεκάθαρο κίνητρο για ρεβάνς μετά τον περσινό αποκλεισμό από τους Ισπανούς και πάλι στον ημιτελικό.

Η Ένωση απέκλεισε με 2-1 την πανίσχυρη Χοβεντούτ Μπανταλόνα και έδειξε ότι μπορεί να επιβιώνει σε δύσκολες σειρές. Έβγαλε χαρακτήρα, βρήκε μεγάλα σουτ, έπαιξε άμυνα όταν χρειάστηκε και έφτασε ξανά στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης. Από την άλλη, η Μάλαγα πέρασε πιο εύκολα το εμπόδιο της Άλμπα Βερολίνου με 2-0, όμως φτάνει στο Final Four έχοντας προβλήματα τραυματισμών και αμφίβολους βασικούς παίκτες όπως οι Τίλι, Ντουάρτε και Τζέντοβιτς.

Η αλήθεια είναι πως η ιστορία δείχνει ότι η ΑΕΚ καλείται κάθε φορά να τα βάλει με δυνατές ομάδες από την Ισπανία. Το έκανε το 2018 απέναντι στη Μούρθια πριν σηκώσει το τρόπαιο στο ΟΑΚΑ. Το έκανε ξανά το 2020 διαλύοντας τη Σαραγόσα με 99-75 στον ημιτελικό του Final Eight. Υπήρξαν και οι δύσκολες στιγμές, όπως ο χαμένος τελικός από την Μπούργος και ο περσινός ημιτελικός με τη Μάλαγα, όμως αυτή η ομάδα δείχνει ότι έχει ξανά το μέταλλο για να επιστρέψει στην κορυφή.

Κομβικό ρόλο σε αυτή την πορεία έχουν παίξει οι Φρανκ Μπάρτλεϊ και Ραϊκουάν Γκρέι. Δύο από τους καλύτερους παίκτες της διοργάνωσης, οι οποίοι κουβαλούν την ΑΕΚ όλη τη χρονιά και βρίσκονται δικαιολογημένα ανάμεσα στους υποψήφιους MVP του BCL. Ο Μπάρτλεϊ δίνει προσωπικότητα και μεγάλα καλάθια, ενώ ο Γκρέι κάνει σχεδόν τα πάντα στο παρκέ, αποτελώντας σημείο αναφοράς και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Και φυσικά υπάρχει ο μαέστρος. Ο πολύπειρος Ντράγκαν Σάκοτα. Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές στιγμές της ΑΕΚ και επιστρέφει ξανά σε Final Four για να οδηγήσει τη Βασίλισσα σε ακόμα ένα μεγάλο ραντεβού.

Περισσότεροι από 500 φίλοι της Ένωσης θα βρίσκονται στη Μπανταλόνα για να στηρίξουν την προσπάθεια. Η ΑΕΚ δεν πήγε εκεί απλά για να συμμετάσχει. Πήγε για να κατακτήσει ξανά την Ευρώπη…

