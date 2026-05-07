ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένους» σκόρερ η ΑΕΚ το πρώτο βήμα στο Final Four του BCL

Με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένους» σκόρερ η ΑΕΚ το πρώτο βήμα στο Final Four του BCL

Τέτοιες μέρες πάνω κάτω, το 2018, η ΑΕΚ έγραφε ακόμα μια χρυσή σελίδα στην ιστορία της, καθώς πανηγύρισε μπροστά στο κοινό της την κατάκτηση του BCL. Οκτώ χρόνια μετά, η Βασίλισσα βρίσκεται ξανά μπροστά σε μια τεράστια ευκαιρία. Να επιστρέψει στον ευρωπαϊκό θρόνο.

Η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Μπανταλόνα για το Final Four του Basketball Champions League με στόχο να διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της και δεύτερο στη διοργάνωση. Απέναντί της στον ημιτελικό περιμένει η κάτοχος του τίτλου Μάλαγα, σε μια μονομαχία με ξεκάθαρο κίνητρο για ρεβάνς μετά τον περσινό αποκλεισμό από τους Ισπανούς και πάλι στον ημιτελικό.

Η Ένωση απέκλεισε με 2-1 την πανίσχυρη Χοβεντούτ Μπανταλόνα και έδειξε ότι μπορεί να επιβιώνει σε δύσκολες σειρές. Έβγαλε χαρακτήρα, βρήκε μεγάλα σουτ, έπαιξε άμυνα όταν χρειάστηκε και έφτασε ξανά στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης. Από την άλλη, η Μάλαγα πέρασε πιο εύκολα το εμπόδιο της Άλμπα Βερολίνου με 2-0, όμως φτάνει στο Final Four έχοντας προβλήματα τραυματισμών και αμφίβολους βασικούς παίκτες όπως οι Τίλι, Ντουάρτε και Τζέντοβιτς.

Η αλήθεια είναι πως η ιστορία δείχνει ότι η ΑΕΚ καλείται κάθε φορά να τα βάλει με δυνατές ομάδες από την Ισπανία. Το έκανε το 2018 απέναντι στη Μούρθια πριν σηκώσει το τρόπαιο στο ΟΑΚΑ. Το έκανε ξανά το 2020 διαλύοντας τη Σαραγόσα με 99-75 στον ημιτελικό του Final Eight. Υπήρξαν και οι δύσκολες στιγμές, όπως ο χαμένος τελικός από την Μπούργος και ο περσινός ημιτελικός με τη Μάλαγα, όμως αυτή η ομάδα δείχνει ότι έχει ξανά το μέταλλο για να επιστρέψει στην κορυφή.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 8.50: Νίκη ΑΕΚ – Μπράντλεϊ Over 18.5 πόντοι – Πέρι Over 10.5 πόντοι

Κομβικό ρόλο σε αυτή την πορεία έχουν παίξει οι Φρανκ Μπάρτλεϊ και Ραϊκουάν Γκρέι. Δύο από τους καλύτερους παίκτες της διοργάνωσης, οι οποίοι κουβαλούν την ΑΕΚ όλη τη χρονιά και βρίσκονται δικαιολογημένα ανάμεσα στους υποψήφιους MVP του BCL. Ο Μπάρτλεϊ δίνει προσωπικότητα και μεγάλα καλάθια, ενώ ο Γκρέι κάνει σχεδόν τα πάντα στο παρκέ, αποτελώντας σημείο αναφοράς και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Και φυσικά υπάρχει ο μαέστρος. Ο πολύπειρος Ντράγκαν Σάκοτα. Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές στιγμές της ΑΕΚ και επιστρέφει ξανά σε Final Four για να οδηγήσει τη Βασίλισσα σε ακόμα ένα μεγάλο ραντεβού.

Περισσότεροι από 500 φίλοι της Ένωσης θα βρίσκονται στη Μπανταλόνα για να στηρίξουν την προσπάθεια. Η ΑΕΚ δεν πήγε εκεί απλά για να συμμετάσχει. Πήγε για να κατακτήσει ξανά την Ευρώπη…

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για το Final Four του Basketball Champions League, όλες τις επιλογές της ημέρας και ανακαλύψτε τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα