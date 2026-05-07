Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Μάλαγα – ΑΕΚ!

Στις 22:00, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Μάλαγα στα ημιτελικά του Final 4 του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλόνα της Ισπανίας.

All in για την κούπα!

H πιο μεγάλη ώρα μέχρι την επόμενη έφτασε για την ΑΕΚ, η οποία απόψε αντιμετωπίζει την Μάλαγα στο έναν από τους δύο ημιτελικούς του Final 4 του BCL. Εξ’ αρχής από την έναρξη της σεζόν ο στόχος της Ένωσης ήταν η συμμετοχή της σε ακόμα μία τελική φάση της συγκεκριμένης διοργάνωσης, την οποία μάλιστα έχει κατακτήσει το 2018.

Όπως και τότε, έτσι και τώρα στον πάγκο των «κιτρινόμαυρων» βρίσκεται ο Ντράγκαν Σάκοτα, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως και πέρσι οι δύο ομάδες διασταύρωσαν τα… ξίφη τους στα ημιτελικά του Final Four με την Μάλαγα να παίρνει την πρόκριση και την κούπα στην Ανδαλουσία. Όσον αφορά τ' αγωνιστικά, ο Σέρβος προπονητής δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών, καθώς και ο Νάναλι προπονήθηκε κανονικά τις τελευταίες ημέρες και υπολογίζεται.

Φαβορί η Μάλαγα αλλά…

Με επτά τίτλους σε Ισπανία, Ευρώπη και Διηπειρωτικά, η ομάδα του Ίμπον Ναβάρο φαντάζει να έχει τον πρώτο λόγο στην αποψινή αναμέτρηση. Οι Ανδαλουσιανοί θέλουν να κάνουν το back-to-back στη διοργάνωση, ωστόσο, τον τελευταίο διάστημα έχουν σημειώσει μεγάλη αγωνιστική πτώση στην απόδοσή τους. Ενδεικτικό είναι ότι μετρούν έξι ήττες στα πρόσφατα επτά ματς για το εγχώριο πρωτάθλημα, ενώ το τελευταίο παιχνίδι τους πριν το Final 4 που αναβλήθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων κόντρα στην Μπανταλόνα βρισκόταν πίσω στο σκορ με 20 πόντους.

Στ' αγωνιστικά, Τιλί, Ντουάρτες και Ντζέντοβιτς αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, ωστόσο, η συμμετοχή τους θα κριθεί την τελευταία στιγμή από τον Ισπανό τεχνικό.

