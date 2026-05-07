ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Οι επαναληπτικοί αγώνες των ημιτελικών σε Europa και Conference με ειδικά στοιχήματα!

Οι επαναληπτικοί αγώνες των ημιτελικών σε Europa και Conference με ειδικά στοιχήματα!
April 30, 2026, Nottingham, United Kingdom: Ezri Konsa of Aston Villa and Chris Wood of Nottingham Forest seen in action during the UEFA Europa League Semi Final first leg football match between Nottingham Forest and Aston Villa at City Ground. Final score Nottingham Forest 1 : 0 Aston Villa. Nottingham United Kingdom - ZUMAs197 20260430_aaa_s197_552 Copyright: xPaulxBonserx

Οι επαναληπτικού ημιτελικοί σε Europa League και Conference League που κρίνουν τα εισιτήρια των τελικών, μονοπωλούν το ενδιαφέρον από το πρόγραμμα της Πέμπτης (7/5).

Στο Europa League η Άστον Βίλα υποδέχεται τη Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00), με τους φιλοξενούμενους να έχουν μικρό προβάδισμα λόγω του 1-0 του πρώτου ημιτελικού στο «City Ground».

Το εύστοχο πέναλτι του Γουντ στο 71’ έκανε τη διαφορά στην πρώτη «εμφύλια» αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να οραματίζονται την παρουσία τους για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό έπειτα από τέσσερις και πλέον δεκαετίες.

Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ 1:1.75 Χ:3.90 2:4.45

Στον έτερο ημιτελικό η Φράιμπουργκ φιλοξενεί την Μπράγκα (22:00) με φόντο τον τελικό στο «Besiktas Park» της Πόλης.

Οι Πορτογάλοι έχουν μικρό προβάδισμα με το 2-1 στον πρώτο ημιτελικό, καθώς ο Ντόργκελες στις καθυστερήσεις (90+2’) διαμόρφωσε το τελικό σκορ, με το 1-1 να έχει διαμορφωθεί από νωρίς χάρη στον Τικνάζ (8’) και τον Γκρίφο (16’).

Φράιμπουργκ – Μπράγκα 1:1.76 X:3.70 2:4.70

Στα ημιτελικά του Conference League η Κρίστας Πάλας αντιμετωπίζει στο Λονδίνο τη Σαχτάρ (22:00), με σαφές προβάδισμα από τον πρώτο αγώνα.

Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ επικράτησε με 1-3 στην ουδέτερη Κρακοβία και καλείται να υπερασπιστεί αυτό το +2 για να συνδυάσει με ευρωπαϊκό τελικό την παρθενική της παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, καθώς μέχρι φέτος είχε συμμετάσχει μόλις μία φορά στο πάλαι ποτέ Κύπελλο Ιντερτότο.

Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ 1:1.56 X:4.25 2:5.70

Στο «Stade de la Meinau» το Στρασβούργο αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγιεκάνο (22:00), με την ομάδα της Μαδρίτης να έχει επικρατήσει 1-0 στον πρώτο ημιτελικό, έχοντας τον πρώτο λόγο για τον τελικό της Λειψίας.

Το γκολ του Αλεμάο στο 54’ έκανε τη διαφορά στο «Vallecas» υπέρ της Ράγιο, με τις δύο ομάδες να φιλοδοξούν να γράφουν ιστορία με την παρθενική παρουσία σε ευρωπαϊκό τελικό.

Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο 1:1.89 X:3.65 2:4.00

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στις κορυφαίες διοργανώσεις

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα