Οι επαναληπτικοί αγώνες των ημιτελικών σε Europa και Conference με ειδικά στοιχήματα!

Οι επαναληπτικού ημιτελικοί σε Europa League και Conference League που κρίνουν τα εισιτήρια των τελικών, μονοπωλούν το ενδιαφέρον από το πρόγραμμα της Πέμπτης (7/5).

Στο Europa League η Άστον Βίλα υποδέχεται τη Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00), με τους φιλοξενούμενους να έχουν μικρό προβάδισμα λόγω του 1-0 του πρώτου ημιτελικού στο «City Ground».

Το εύστοχο πέναλτι του Γουντ στο 71’ έκανε τη διαφορά στην πρώτη «εμφύλια» αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να οραματίζονται την παρουσία τους για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό έπειτα από τέσσερις και πλέον δεκαετίες.

Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ 1:1.75 Χ:3.90 2:4.45

Στον έτερο ημιτελικό η Φράιμπουργκ φιλοξενεί την Μπράγκα (22:00) με φόντο τον τελικό στο «Besiktas Park» της Πόλης.

Οι Πορτογάλοι έχουν μικρό προβάδισμα με το 2-1 στον πρώτο ημιτελικό, καθώς ο Ντόργκελες στις καθυστερήσεις (90+2’) διαμόρφωσε το τελικό σκορ, με το 1-1 να έχει διαμορφωθεί από νωρίς χάρη στον Τικνάζ (8’) και τον Γκρίφο (16’).

Φράιμπουργκ – Μπράγκα 1:1.76 X:3.70 2:4.70

Στα ημιτελικά του Conference League η Κρίστας Πάλας αντιμετωπίζει στο Λονδίνο τη Σαχτάρ (22:00), με σαφές προβάδισμα από τον πρώτο αγώνα.

Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ επικράτησε με 1-3 στην ουδέτερη Κρακοβία και καλείται να υπερασπιστεί αυτό το +2 για να συνδυάσει με ευρωπαϊκό τελικό την παρθενική της παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, καθώς μέχρι φέτος είχε συμμετάσχει μόλις μία φορά στο πάλαι ποτέ Κύπελλο Ιντερτότο.

Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ 1:1.56 X:4.25 2:5.70

Στο «Stade de la Meinau» το Στρασβούργο αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγιεκάνο (22:00), με την ομάδα της Μαδρίτης να έχει επικρατήσει 1-0 στον πρώτο ημιτελικό, έχοντας τον πρώτο λόγο για τον τελικό της Λειψίας.

Το γκολ του Αλεμάο στο 54’ έκανε τη διαφορά στο «Vallecas» υπέρ της Ράγιο, με τις δύο ομάδες να φιλοδοξούν να γράφουν ιστορία με την παρθενική παρουσία σε ευρωπαϊκό τελικό.

Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο 1:1.89 X:3.65 2:4.00

