Vistabet: Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιεκάνο με 0% Γκανιότα*!

Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο δίνουν ιστορικό ραντεβού στη Λειψία, αφού συμμετέχουν για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό.

Θέλει κούπα στο «αντίο» ο Γκλάσνερ

Ολοκληρώθηκε η σεζόν στην Premier League, στην οποία η Κρίσταλ Πάλας περιορίστηκε σε άνετη παραμονή. Ήταν ανταγωνιστική και κόντρα στην πρωταθλήτρια Άρσεναλ, από την οποία ηττήθηκε εντός έδρας με 2-1. Σε ό,τι αφορά στο Conference League, αυτό είναι το πιο σημαντικό ματς στην ιστορία της, αφού ποτέ δεν έχει διεκδικήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο. Έφτασε μέχρι τον τελικό με εμφατικό τρόπο, ξεκινώντας τη διαδικασία από τα Playoffs και το σημαντικό ήταν όσο έφτανε προς το τέλος, ήταν όλο και καλύτερη. Άλλωστε, πέρασε στο ρελαντί το εμπόδιο της Φιορεντίνα στα προημιτελικά και της Σαχτάρ στα ημιτελικά. Ωστόσο, αυτό θα είναι και το τελευταίο ματς του κόουτς Όλιβερ Γκλάσνερ στην Πάλας έπειτα από 2,5 χρόνια, έχοντας ήδη δύο τίτλους. Αμφίβολος ο βασικός αμυντικός, Ρίτσαρντς και ο μέσος, Γουόρτον. Ενισχυμένη απόδοση στο 5.00 να νικήσει η Πάλας, αλλά να σκοράρουν και οι δυο ομάδες.

Να γράψει ιστορία η Ράγιο

Η σεζόν ολοκληρώθηκε χωρίς περιπέτειες για τη Ράγιο, η οποία εξασφάλισε στις τελευταίες στροφές την παραμονή της, ενώ για ένα πόντο έχασε το εισιτήριο για την Ευρώπη. Στο τελευταίο της ματς παρουσιάστηκε με αναπληρωματικούς, ωστόσο επικράτησε 2-1 της Αλαβές. Βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, μετρώντας εννέα διαδοχικά ματς αήττητη. Άλλωστε, η τελευταία φορά που ηττήθηκε ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια από την ΑΕΚ στις 16 Απριλίου. Για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετέχει σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μιας και απέκλεισε με δύο νίκες το Στρασβούργο στα ημιτελικά. Παράλληλα, για πρώτη φορά αντιμετωπίζει ομάδα από την Αγγλία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Πέρεθ θέλει να γίνει ο δεύτερος Ισπανός προπονητής που κατακτά το Conference League, μετά τον Μεντιλίμπαρ που τα κατάφερε με τον Ολυμπιακό το 2024. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.75 να κερδίσει την κούπα η Ράγιο.

