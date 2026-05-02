Το Άρσεναλ – Φούλαμ έχει κανονιές τίτλου με το πιο «ενισχυμένο» Bet Builder

Τέσσερις αγωνιστικές απομένουν για το φινάλε της Premier League και η Άρσεναλ δεν έχει κανένα απολύτως περιθώριο να πετάξει βαθμούς. Αφού έμεινε όρθια στη Μαδρίτη με το τελικό 1-1 κόντρα στην Ατλέτικο για το πρώτο ραντεβού των ημιτελικών του Champions League, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα στρέφει το βλέμμα της στα εγχώρια όπου θα δώσει μάχη μέχρι τελικής πτώσης με τη Μάντσεστερ Σίτι για το στέμμα του πρωταθλητή.

Την προηγούμενη αγωνιστική οι Gunners κατάφεραν να επιστρέψουν στον ίσιο δρόμο επικρατώντας δύσκολα 1-0 επί της Νιούκαστλ και ξέφυγαν προσωρινά στο +3 από τους Citizens, αλλά με ματς περισσότερο. Με νίκη επί της Φούλαμ θα έχουν την ευκαιρία να ανεβάσουν προσωρινά τη διαφορά στους έξι βαθμούς και να μεταφέρουν την πίεση στο σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα, που δυο ημέρες αργότερα φιλοξενείται από την Έβερτον στο «Hill Dickinson».

Αν και στο δεύτερο μισό της σεζόν η στατιστική απεικόνιση δείχνει πως η Άρσεναλ επιτρέπει περισσότερες φάσεις στα καρέ της, η ανασταλτική λειτουργία παραμένει μέχρι και σήμερα το βαρύ «χαρτί» της. Την ίδια ώρα η Φούλαμ συνεχίζει τα σκαμπανεβάσματα μέσα στη σεζόν, τα οποία την έχουν περιορίσει στην 10η θέση της βαθμολογίας.

Οι Λονδρέζοι προ ημερών επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα με νίκη 1-0 επί της Άστον Βίλα, στην μόλις δεύτερη νίκη που πανηγύρισαν στα τελευταία επτά ματς τους σε όλες τις διοργανώσεις. Ακόμα κι έτσι δεν έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια για ευρωπαϊκή έξοδο και έχουν σοβαρούς λόγους για να… δυσκολέψουν το έργο των Gunners στο «Emirates».

Η για την ευρωπαϊκή έξοδο στη Bundesliga, με το Λεβερκούζεν – Λειψία να αποτελεί το ματς της αγωνιστικής, καθώς οθ δυο ομάδες να τρέχουν για την ευρωπαϊκή έξοδο. Με απολογισμό 16 νίκες, 7 ισοπαλίες και 8 ήττες, οι Ασπιρίνες βρίσκονται στην 6η θέση της βαθμολογίας με σύνολο 55 βαθμών και κυνηγούν την είσοδο στην πρώτη τετράδα. Τα περιθώρια ωστόσο, είναι στενά με μόλις τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της Bundesliga, με τις Χόφενχαϊμ και Στουτγκάρδη να έχουν αποκτήσει πλεονέκτημα στο +2.

Η ομάδα του Γιούλμαντ βρίσκεται σε καλή κατάσταση με τρεις νίκες στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές, όμως τα αμυντικά προβλήματα συνεχίζουν να την ταλαιπωρούν. Ενδεικτικά έχει κρατήσει μόλις μια φορά το μηδέν στους προηγούμενους εννιά αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Bundesliga.

Η Λειψία άλλωστε, προέρχεται από ένα σερί πέντε νικών που την έχουν φέρει στην 3η θέση, παραμένοντας σταθερά σε τροχιά για το επόμενο Champions League. Η ήττα από τη Στουτγκάρδη αποτελεί το μοναδικό αρνητικό αποτέλεσμα στη λίστα των Ταύρων από τον Μάρτιο, έχοντας κρατήσει απαραβίαστη εστία μόλις δυο φορές στους τελευταίους 14 αγώνες.

Οσασούνα – Μπαρτσελόνα στην Παμπλόνα, με τους Μπλαουγκράνα να θέλουν να βρεθούν ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ πάει… τρένο στη La Liga, μοιάζει ασταμάτητη και όλα δείχνουν να έχουν πάρει το δρόμο τους σχετικά με τον φετινό πρωταθλητή. Η Μπάρτσα τρέχει νικηφόρο σερί εννέα αγώνων στο πρωτάθλημα, ενώ η τελευταία φορά όπου πέταξε βαθμούς χάνεται πίσω στις 16 Φεβρουαρίου.

Κάπως έτσι έχει καταφέρει να φτιάξει μια διαφορά 11 βαθμών από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία την επομένη αγωνιστική ταξιδεύει στη Βαρκελώνη για το τελευταίο Clasico της σεζόν. Την ίδια ώρα η Οσασούνα δίνει τη δική της μάχη για έξοδο στο Conference League, καθώς βρίσκεται στην 9η θέση της κατάταξης και στο -2 από την 6η Χετάφε. Πριν από λίγες ημέρες επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας της Σεβίλλης 2-1, όμως είχε προηγηθεί ένα «στείρο» διάστημα τριών αγωνιστικών χωρίς νίκη στη La Liga.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ