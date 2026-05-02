Πανσερραϊκός – ΑΕΛ με Bet Builder και Κορυφαίες Αποδόσεις στην Betsson

Ο Πανσερραϊκός υποδέχεται στο «Δημοτικό Γήπεδο Σερρών» την ΑΕΛ στο πλαίσιο της 6ης από τις 10 αγωνιστικές των play-out της Super League. Πρόκειται για ματς με πολύ μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες, καθώς παλεύουν για να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στην κατηγορία.

Πρόκειται για ένα κομβικό παιχνίδι, ιδίως έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Σούπερ Λιγκ μετά τη νίκη του Πανσερραϊκού με 1-0 επί της ΑΕΛ εκτός έδρας την προηγούμενη αγωνιστική. Στο 8-2-8 η παράδοση στα μεταξύ τους ματς (17-13 γκολ υπέρ της ΑΕΛ).

Ο Πανσερραϊκός με αυτήν την επιτυχία επί των Θεσσαλών βγήκε από τις θέσεις του υποβιβασμού και έχει και αέρα δύο πόντων. Στο ματς εκείνο σκόραρε για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα ο 23χρονος μέσος Γιάννης Δοϊρανλής. Στα 8 τελευταία παιχνίδια του, ο Πανσερραϊκός μετράει 4 νίκες, 3 ισοπαλίες και 1 ήττα, από τον Ατρόμητο. Το ζητούμενο τώρα για τους παίκτες του Ζεράρ Σαραγόσα είναι να δείξουν συνέπεια και σταθερότητα και να επαναλάβουν μια τόσο καλή εμφάνιση. Στόχος τους να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να πάρουν ακόμη ένα τρίποντο, που θα είναι υπερπολύτιμο.

Η ΑΕΛ, από τη μεριά της, προσπαθεί να βρει τον εαυτό της μετά την αλλαγή στον πάγκο της και την πρόσληψη του Τζανλούκα Φέστα. Στο ντεμπούτο του Ιταλού, στην ήττα με 1-0 από τον Πανσερραϊκό, η εικόνα της ΑΕΛ δεν ήταν καλή, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται ως βασική υποψήφια για υποβιβασμό. Είναι η τρίτη θητεία του 57χρονου Ιταλού στον πάγκο της ομάδας, καθώς είχαν προηγηθεί αυτές το 2019 και το 2021. Προηγούμενος σταθμός του πριν αναλάβει ξανά την ΑΕΛ, ήταν η μαλτέζικη Μπιρκίρκαρα.

Στο Πανσερραϊκός – ΑΕΛ οι αποδόσεις εμφανίζονται πολύ κοντά μεταξύ τους.

Ως προς το ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν, το να πέσει η ΑΕΛ εμφανίζεται στο 1.25**. Στο 1.50** βλέπουμε τον Αστέρα Τρίπολης και στο 1.85** τον Πανσερραϊκό.

