Sportingbet: Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιεκάνο με PriceBoosts!

Στις 22:00, Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιεκάνο διασταυρώνουν τα… ξίφη τους στην Puskas Arena στον τελικό του Europa Conference League.

Να γράψει ιστορία

Να εξαργυρώσει με την κατάκτηση του τροπαίου την πρώτη και ταυτόχρονα κορυφαία ευρωπαϊκή στιγμή της ιστορία της θέλει απόψε η Kρίσταλ Πάλας κόντρα στην Ράγιο Βαγιεκάνο. Οι Άγγλοι μάλιστα είναι και η πρώτη ομάδα που φτάνει σε μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό στην παρθενική της σεζόν μετά την Αλαβές στο Κύπελλο UEFA της σεζόν 2000-01. Η ομάδα του Γκλάσνερ πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση της Ευρώπης (8 νίκες σε 14 αγώνες) και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κούπα! Αιχμή του δόρατος για τους «αετούς» ο Σαρ, ο οποίος μετρά 9 γκολ τη φετινή σεζόν του Conference League. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, δεν υπολογίζεται ο Ενκετία, ενώ τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Γουόρτον. Στο 5.00, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει η Κρίσταλ Πάλας και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.

Συνέχεια στην υπέρβαση

Με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου η Ράγιο Βαγιεκάνο θα παραταχτεί απόψε στην Puskas Arena απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας. Και μόνο η παρουσία του ισπανικού συλλόγου στον τελικό της διοργάνωσης είναι υπέρβαση. Μετρούν μόλις δύο συμμετοχές στην ιστορία τους στα ευρωπαϊκά… σαλόνια και βάση στατιστικών διαθέτουν το μεγαλύτερο ποσοστό (64%) νικών στην ιστορία των διοργανώσεων από κάθε ομάδα με 20+ παιχνίδια. Αυτός είναι ο 20ός μεγάλος ευρωπαϊκός τελικός ανάμεσα σε αγγλική και ισπανική ομάδα – αριθμός ρεκόρ για αναμετρήσεις δύο χωρών σε τελικό. Από το 2005-06 έως το 2021-22 έχουν διεξαχθεί 9 τελικοί με τις ομάδες της LaLiga να τους κερδίζουν όλους. Στ’ αγωνιστικά, Ακομάς και Λουίζ Φελίπε δύσκολα θα προλάβουν την αναμέτρηση. Στο 4.30, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσει 2+ σουτ εντός εστίας ο Καμέγιο.

