ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Παναθηναϊκός AKTOR: Βλέπεις από σουίτα τα ματς με Μονακό & Ολυμπιακό (διαγωνισμός)

Παναθηναϊκός AKTOR: Βλέπεις από σουίτα τα ματς με Μονακό & Ολυμπιακό (διαγωνισμός)

Με τον σούπερ διαγωνισμό του PS Blog ζεις δύο τεράστιες μπασκετικές βραδιές στο “Telecom Center Athens”, βλέποντας από σουίτα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Μονακό (27/03, 21:15) και τον Ολυμπιακό (30/03, 19:00).

Οι «πράσινοι» μπαίνουν σε ένα καυτό τετραήμερο με ευρωπαϊκό ντέρμπι και ελληνική μονομαχία υψηλής έντασης, σε δύο αγώνες που υπόσχονται ρυθμό, πάθος και μεγάλες φάσεις μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Κι εσύ μπορείς να βρεθείς στο γήπεδο με το plus one σου και να ζήσετε μια premium εμπειρία, καθώς το PS Blog κληρώνει:

Παναθηναϊκός AKTOR-Μονακό (27/03, 21:15, EuroLeague)
• 1 διπλό εισιτήριο σουίτας
• 2 διπλά εισιτήρια

Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός (30/03, 19:00, Greek Basketball League)
• 1 διπλό εισιτήριο σουίτας
• 2 διπλά εισιτήριο

Ζεις την ατμόσφαιρα από προνομιακή θέση και απολαμβάνεις δύο σπουδαίες αναμετρήσεις από το καλύτερο σημείο του γηπέδου.

Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται την Τετάρτη (18/03, 23:59).

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα