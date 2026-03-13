Παναθηναϊκός AKTOR: Βλέπεις από σουίτα τα ματς με Μονακό & Ολυμπιακό (διαγωνισμός)

Με τον σούπερ διαγωνισμό του PS Blog ζεις δύο τεράστιες μπασκετικές βραδιές στο “Telecom Center Athens”, βλέποντας από σουίτα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Μονακό (27/03, 21:15) και τον Ολυμπιακό (30/03, 19:00).

Οι «πράσινοι» μπαίνουν σε ένα καυτό τετραήμερο με ευρωπαϊκό ντέρμπι και ελληνική μονομαχία υψηλής έντασης, σε δύο αγώνες που υπόσχονται ρυθμό, πάθος και μεγάλες φάσεις μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Κι εσύ μπορείς να βρεθείς στο γήπεδο με το plus one σου και να ζήσετε μια premium εμπειρία, καθώς το PS Blog κληρώνει:

Παναθηναϊκός AKTOR-Μονακό (27/03, 21:15, EuroLeague)

• 1 διπλό εισιτήριο σουίτας

• 2 διπλά εισιτήρια

Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός (30/03, 19:00, Greek Basketball League)

• 1 διπλό εισιτήριο σουίτας

• 2 διπλά εισιτήριο

Ζεις την ατμόσφαιρα από προνομιακή θέση και απολαμβάνεις δύο σπουδαίες αναμετρήσεις από το καλύτερο σημείο του γηπέδου.

Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται την Τετάρτη (18/03, 23:59).