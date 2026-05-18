Οι τελικοί του NBA σε Ανατολή και Δύση με ειδικά στοιχήματα!

Τα Playoffs στο ΝΒΑ προχωρούν όλο και περισσότερο στην κορύφωσή τους, με τους τελικούς σε Ανατολή και Δύση να εκκινούν και να υπόσχονται τεράστιες συγκινήσεις.

Οι δύο πρώτοι γύροι στην postseason του κορυφαίου πρωταθλήματος στον μπασκετικό πλανήτη ήταν μόνο η πρόγευση για όσα ακολουθούν.

Στη Δύση, Thunder και Spurs τίθενται αντιμέτωποι για μια θέση στους NBA Finals, με το Game 1 στην Οκλαχόμα τα ξημερώματα της Τρίτης (03:30).

Οι κάτοχοι του τίτλου, με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να αναδεικνύεται back to back MVP της σεζόν θέλουν να φτάσουν και φέτος ως το τέλος του δρόμου απέναντι στην παρέα του Βίκτορ Γουενμπαγιάμα που επιστρέφει σε τελικούς περιφέρειας από το 2017, κυνηγώντας τον πρώτο τίτλο από το 2014.

Οι δυο τους θα αναμετρηθούν για τρίτη φορά σε δυτικούς τελικούς, μετά το 2012 όταν πέρασαν οι Thunder (4-2) και το 2014 όταν πέρασαν οι Spurs (4-2), ενώ μοιράζονται και τις προκρίσεις σε συνολικά τέσσερις σειρές Playoffs (2-2).

Για να κλείσουν το ραντεβού, οι πρωταθλητές έφτασαν με 2/2 «σκούπες» με Suns και Lakers, ενώ η ομάδα του Σαν Αντόνιο μετά το 4-1 επί των Blazers, έσπασαν την έδρα των Timberwolves (4-2).

OKC Θάντερ – SA Σπερς 1(-6.5):1.87 2(+6.5):1.93

Στην Ανατολή οι Knicks με τους Cavaliers συνθέτουν το ζευγάρι των τελικών της περιφέρειας, με πρώτο τζάμπολ τα ξημερώματα της Τετάρτης (03:00).

Αυτό το ζευγάρι εμφανίζεται για πρώτη φορά σε ανατολικούς τελικούς, έχοντας προϊστορία τεσσάρων σειρών στα Playoffs σε προγενέστερους γύρους, με 4/4 προκρίσεις για τους Knicks (1978, 1995, 1996, 2023).

Η ομάδα του Μάικ Μπράουν για να φτάσει για δεύτερη σερί σεζόν στο τελευταίο βήμα πριν τους τελικούς του NBA, απέκλεισε στους Hawks (4-2) και με «σκούπα» του 76ers.

Όσο για τους Cavs του Κένι Άτκινσον, έφτασαν για πρώτη φορά σε τελικούς περιφέρειας μετά το 2018 επιζώντας από δύο σειρές που κρίθηκαν σε Game 7, τόσο με τους Raptors, όσο και με τους Pistons στο Ντιτρόιτ.

NY Νικς – CLE Καβαλίερς 1(-6.5):1.86 2(+6.5):1.94

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στο ΝΒΑ

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.