Επόμενος προπονητής Παναθηναϊκού μπάσκετ: Αυτός είναι το φαβορί!

Το Final Four της Ευρωλίγκας θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού, όμως ο «επτάστερος» θα απουσιάζει από αυτό το μεγάλο γεγονός, μετά και την ήττα στο Game 5 από τη Βαλένθια με 81-64. Μία, κατά γενική ομολογία, μεγάλη αποτυχία, κόντρα στα προγνωστικά μπάσκετ, που ήθελαν τους «πράσινους» παρόντες στην τελική τετράδα.

Η πρόωρη έξοδος του Εργκίν Αταμάν από τη συνέντευξη Τύπου, όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του, έβαλε… φωτιά στις συζητήσεις. Η κουβέντα για τη διαδοχή του Τούρκου τεχνικού έχει ενταθεί, με την κοινή γνώμη και τον κόσμο του «τριφυλλιού» να αναζητούν, από την επόμενη κιόλας ημέρα, εναλλακτικές λύσεις ενόψει της επόμενης σεζόν.

Να παραμείνει ο Αταμάν

Επόμενος προπονητής Παναθηναϊκού μπάσκετ φαβορί

Ποιος θα καθίσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού του χρόνου; Οι συζητήσεις έχουν ήδη… ανάψει και οι αποδόσεις για τον επόμενο προπονητή είναι διαθέσιμες στις στοιχηματικές εταιρίες και πιο συγκεκριμένα στη Novibet.

Ενδιαφέρουσες επιλογές και value bets για όσους θέλουν να ποντάρουν έγκαιρα στο μέλλον του Παναθηναϊκού.

Οριακό φαβορί ο Ιτούδης

Δημήτρης Ιτούδης

Μόνο παλιούς γνώριμους συναντάμε στη λίστα. Σύμφωνα με τις αποδόσεις, αυτός που έχει προβάδισμα προκειμένου να διαδεχθεί τον Εργκίν Αταμάν είναι ο Δημήτρης Ιτούδης, με την απόδοση να βρίσκεται στο 2.25.

Ο Έλληνας τεχνικός, που βαδίζει στο 56ο έτος της ηλικίας του, βρίσκεται εδώ και μία διετία στη Χάποελ, όμως δεν είναι ακόμη βέβαιο πως θα παραμείνει στον πάγκο της ισραηλινής ομάδας την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Σημειώνεται πως, παρότι βρισκόταν για 13 χρόνια στον Οργανισμό, από το 1999 μέχρι το 2012, δεν ήταν ποτέ πρώτος προπονητής στον Παναθηναϊκό. Δις κάτοχος της Euroleague, το 2016 και το 2019, ως τεχνικός της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ζοτς, η επιστροφή;

Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Στη δεύτερη θέση των φαβορί συναντάμε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος, που λατρεύεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ξεκίνησε τη χρονιά στην Παρτιζάν, στο «τιμόνι» της οποίας βρισκόταν από το 2021, όμως αποχώρησε μεσούσης της περιόδου.

Ιστορικό το πέρασμά του από τον «πράσινο» πάγκο, στον οποίο βρέθηκε από το 1999 μέχρι το 2012, έχοντας ως βοηθό του τον Ιτούδη. Συνολικά, ο 66χρονος έχει κατακτήσει 9 φορές την Ευρωλίγκα, πολυνίκης του θεσμού, οι 5 εξ αυτών με τον Παναθηναϊκό.

Το 3άρι του Ισπανού

Τσάβι Πασκουάλ

Τέταρτος στη σειρά, από τη στιγμή που στην τρίτη θέση των αποδόσεων βρίσκεται ο νυν προπονητής του «τριφυλλιού, Εργκίν Αταμάν, συναντάται ο Τσάβι Πασκουάλ.

Ο Ισπανός, που θα βρίσκεται τουλάχιστον μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν στην Μπαρτσελόνα, έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό τη διετία 2016-18.

Δεν είχε καταφέρει να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε Final Four, έχοντας αποκλειστεί κατά σειρά από Φενέρμπαχτσε (2017) και Ρεάλ (2018), αμφότερες μετέπειτα νικήτριες της εκάστοτε διοργάνωσης. Στο 3.00 για στοίχημα.

Στο 8.00 οι παλιοί συμπαίκτες

Γιασικεβίτσιους Μπατίστ

Πόσους παλιούς γνώριμους χωράει αυτή η λίστα; Σίγουρα δύο ακόμη, οι οποίοι μάλιστα ήταν και συμπαίκτες. Ο λόγος για τους Μάικ Μπατίστ και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο πρώτος είναι εδώ και μία δεκαετία στο staff ομάδων του NBA, με τελευταίους τους Τορόντο Ράπτορς. Θρύλος του Παναθηναϊκού, έχει κατακτήσει μαζί του, ως παίκτης, τρεις φορές την Ευρωλίγκα.

Από την άλλη, ο Σάρας βρίσκεται από το 2023 στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε και καλείται να διατηρήσει τα κεκτημένα στο Final Four του ΟΑΚΑ. Παίκτης του «τριφυλλιού» από το 2007 ως το 2010, αλλά και τη σεζόν 2011-12, είχε βάλει κι αυτός το… λιθαράκι του στην κατάκτηση του τροπαίου το 2009.

Επόμενος προπονητής Παναθηναϊκού μπάσκετ αποδόσεις

Επόμενος προπονητής Παναθηναϊκού Απόδοση
Δ. Ιτούδης
2.25novibet
Ε. Αταμάν
2.50novibet
Ζ. Ομπράντοβιτς
2.50novibet
Τ. Πασκουάλ
3.00novibet
Μ. Μπατίστ
8.00novibet
Σ. Γιασικεβίτσιους
8.00novibet
Τ. Σπλίτερ
9.00novibet
Ι. Σφαιρόπουλος
11.00novibet
Β. Σπανούλης
16.00novibet
Π. Λάσο
16.00novibet

