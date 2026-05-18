Εκκίνηση εβδομάδας με ενισχυμένες αποδόσεις!

Η σεζόν φτάνει στο τέλος της και το ενδιαφέρον παραμένει στα ύψη, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στην Premier League.

Η Άρσεναλ είναι δύο βήματα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αρκεί να κάνει ισάριθμες νίκες.

Υποδέχεται την ήδη υποβιβασμένη Μπέρνλι και η νίκη αποτελεί μονόδρομο. Την προηγούμενη αγωνιστική δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στη Γουέστ Χαμ αλλά στο 83’ σκόραρε με τον Τροσάρ και πήρε το διπλό.

Τώρα ξέρει ότι είναι τεράστιο φαβορί και δεν θέλει να συναντήσει ιδιαίτερα εμπόδια. Η Μπέρνλι άλλωστε δεν έχει γευτεί τη χαρά της νίκης εδώ και 10 αγωνιστικές και μοιάζει δύσκολο να αντισταθεί στην Άρσεναλ.

Άρσεναλ – Μπέρνλι 1: 1.09 X: 9.70 2: 23.00

Στη Segunda Division, η Λεγανές φιλοξενεί την Ουέσκα σε μία μάχη για τη σωτηρία. Οι γηπεδούχοι αισθάνονται σαφώς πιο ασφαλείς, καθώς είναι στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού και τώρα μπορούν να εξασφαλίσουν την παραμονή τους.

Από την άλλη η Ουέσκα παίζει έναν τελικό και θέλει τη νίκη για να έχει ρεαλιστικές ελπίδες παραμονής. Απέχει τέσσερις βαθμούς από τη 18η Κάντιθ και το έργο της είναι αρκετά δύσκολο. Έχει άλλωστε μία νίκη στα τελευταία 13 παιχνίδια της και μόλις δύο μακριά από το σπίτι της στο φετινό πρωτάθλημα.

Λεγανές – Ουέσκα 1: 2.03 X: 3.65 2: 4.25

Στην Ελβετία, η Γκρασχόπες κάνει προσπάθεια για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία και αντιμετωπίζει στα μπαράζ την Ααράου. Οι γηπεδούχοι τερμάτισαν στη δεύτερη θέση μετά την ισοπαλία την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην αδιάφορη Ιβερντόν.

Θέλουν να ξεπεράσουν αυτό το σοκ και ειδικά στην έδρα τους να πάρουν τη νίκη. Η Γκρασχόπερς από την άλλη έχει ως αρχικό στόχο να μην ηττηθεί και να εκμεταλλευτεί στη ρεβάνς το «σπίτι» της.

Ααράου – Γκρασχόπερς 1: 2.25 X: 3.40 2: 3.00

