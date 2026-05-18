Η Άρσεναλ ρίχνει «Ενισχυμένες»… κανονιές από ημίχρονο στην Μπένλι και αγγίζει τον τίτλο

Η Άρσεναλ βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την κατάκτηση της Premier League και το παιχνίδι απέναντι στην ήδη υποβιβασμένη Μπέρνλι μοιάζει με μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες της να πλησιάσει ακόμα περισσότερο στον πρώτο τίτλο πρωταθλήματος μετά το 2004.

Οι «Κανονιέρηδες» οδηγούν την κούρσα με 79 βαθμούς, δύο περισσότερους από τη Μάντσεστερ Σίτι, και μπαίνουν στις τελευταίες δύο αγωνιστικές γνωρίζοντας ότι κάθε βράδυ μπορεί να αποδειχθεί ιστορικό. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα πέρασε από μία από τις δυσκολότερες αποστολές που απέμεναν στο πρόγραμμα, κερδίζοντας τη Γουέστ Χαμ εκτός έδρας, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και σε μία VAR απόφαση που συζητήθηκε όσο λίγες φέτος στην Αγγλία.

Πλέον, απέναντί της βρίσκεται μία Μπέρνλι που έχει ήδη αποχαιρετήσει μαθηματικά την κατηγορία και προσπαθεί απλώς να αποφύγει την τελευταία θέση της βαθμολογίας. Η διαφορά ποιότητας, ψυχολογίας και κινήτρου είναι τεράστια και όλα δείχνουν ότι η Άρσεναλ έχει μπροστά της μία βραδιά που μπορεί να τη φέρει μια ανάσα από τον τίτλο.

Το “Emirates” έχει εξελιχθεί ξανά σε πραγματικό φρούριο. Η Άρσεναλ είναι αήττητη στα τελευταία 44 εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος απέναντι σε νεοφώτιστες ομάδες, με απολογισμό 39 νίκες και 5 ισοπαλίες, ενώ οι τελευταίες 15 νίκες της απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους ήρθαν με συνολικό σκορ 43-9.

Η παράδοση απέναντι στην Μπέρνλι είναι επίσης ξεκάθαρα υπέρ των Λονδρέζων. Η Άρσεναλ έχει μόλις μία ήττα στα τελευταία 19 παιχνίδια πρωταθλήματος απέναντί της, ενώ η Μπέρνλι δεν έχει σκοράρει ποτέ πάνω από ένα γκολ σε μεταξύ τους αναμέτρηση Premier League. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι «κανονιέρηδες» έχουν κερδίσει και τα 10 παιχνίδια τους απέναντι σε ομάδες που είχαν ήδη υποβιβαστεί μέσα στη σεζόν, το καλύτερο 100% ποσοστό στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Αρτέτα δείχνει να έχει ξαναβρεί την ισορροπία της στο πιο κρίσιμο σημείο της χρονιάς. Μετά από μία περίοδο αστάθειας την άνοιξη, η Άρσεναλ έρχεται πλέον από τρεις διαδοχικές νίκες στην Premier League χωρίς να δεχθεί γκολ, ενώ έχει κρατήσει 16 clean sheets συνολικά στη σεζόν, επίδοση που αποτελεί μία από τις κορυφαίες στην κατηγορία.

Την ίδια ώρα, η Μπέρνλι παραμένει μία από τις πιο αδύναμες εκτός έδρας ομάδες του πρωταθλήματος. Έχει συγκεντρώσει μόλις εννέα βαθμούς μακριά από το γήπεδό της, διαθέτει τη χειρότερη εκτός έδρας άμυνα της Premier League με 45 γκολ παθητικό και δεν έχει κρατήσει ούτε ένα clean sheet εκτός έδρας σε ολόκληρη τη σεζόν.

Με τη Σίτι να ακολουθεί ασφυκτικά και να έχει μπροστά της και τελικό Κυπέλλου, η πίεση παραμένει τεράστια. Ωστόσο, η Άρσεναλ ξέρει ότι τέτοιου είδους παιχνίδια είναι αυτά που κρίνουν πρωταθλήματα. Και απέναντι σε μία Μπέρνλι που μοιάζει ψυχολογικά και αγωνιστικά εξαντλημένη, οι Λονδρέζοι καλούνται να κάνουν ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα προς τον τίτλο.

