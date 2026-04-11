Μεγάλοι αγώνες σε όλη την Ευρώπη με ειδικά στοιχήματα!

Τα μεγάλα πρωταθλήματα έχουν αγωνιστική δράση το Μ. Σάββατο (11/4) με σπουδαία παιχνίδια για όλα τα γούστα.

Στην Premier League η Άρσεναλ αντιμετωπίζει την Μπόρνμουθ (14:30) στην αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της 31ης αγωνιστικής.

Από εδώ και πέρα κάθε «τρίποντο» φέρνει ακόμα πιο κοντά τους «κανονιέρηδες» στον πρώτο τίτλο από το 2004, έχοντας 70 βαθμούς και +9 με αγώνα περισσότερο από τη Σίτι.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα πριν τη ρεβάνς με τη Σπόρτινγκ με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League περιμένει το σύνολο του Άντονι Ιραόλα που έχει 42 βαθμούς και βρίσκεται στην 13η θέση, προερχόμενο από πέντε συνεχόμενες ισοπαλίες.

Άρσεναλ – Μπόρνμουθ 1:1.47 X:4.45 2:6.90

Στη La Liga από τα ματς της ημέρας ξεχωρίζει το ντέρμπι της Βαρκελώνης, ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Εσπανιόλ στο «Καμπ Νου» (19:30).

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ συνεχίζει απτόητη την πορεία της για το back to back πρωτάθλημα, καθώς βρίσκεται στο +7 από τη Ρεάλ με 76 βαθμούς μετά τη μεγάλη νίκη στο φινάλε στη Μαδρίτη επί της Ατλέτικο (1-2), από την οποία ωστόσο ηττήθηκε στον πρώτο προημιτελικό του Champions League (0-2).

Η Εσπανιόλ του Μανόλο Γκονζάλες είναι κολλημένη στη 10η θέση με 38 βαθμούς, καθώς δεν έχει πανηγυρίσει νίκη μες στο 2026, εδώ και13 αγωνιστικές (0-5-8).

Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ 1:1.29 X:6.00 2:9.10

Στην Bundesliga το ντέρμπι της ημέρας διεξάγεται στο «Signal Iduna Park» ανάμεσα σε Ντόρτμουντ και Λεβερκούζεν (16:30).

Η Μπορούσια του Νίκο Κόβατς είναι 2η με 64 βαθμούς (-9 από την Μπάγερν) έχοντας τέσσερις σερί νίκες με τελευταία το 0-2 στη Στουτγκάρδη.

Η Μπάγερ του Κάσπερ Χιούλμαντ με 49 βαθμούς είναι 6η και μόλις την προηγούμενη αγωνιστική επανήλθε στα «τρίποντα» χάρη στο 6-3 επί της Βόλφσμπουργκ έπειτα πέντε αγώνες χωρίς νίκη.

Μπορούσια Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν 1:1.96 X:3.85 2:3.55

