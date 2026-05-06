Τελειώνει την σειρά στο σπίτι του ο Παναθηναϊκός με ειδικά στοιχήματα!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ για το τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι στα play offs της Euroleague.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από δύο σπουδαίες νίκες στην Ισπανία και πλέον θέλουν να πάρουν την πρόκριση στο Final 4 στην Αθήνα.

Ποτέ άλλωστε στην ιστορία τους δεν έχουν καταφέρει να κάνουν το 3-0 σε μία σειρά και αυτή τη φορά είναι πολύ κοντά στο να το πετύχουν.

Έδειξαν χαρακτήρα και ψυχή στην Ισπανία και πήραν δύο νίκες στην κόψη του ξυραφιού. Στο πρώτο ματς επικράτησαν 68-67 χάρις σε μία εύστοχη βολή του Ναν στο τέλος και στο δεύτερο ανέλαβε δράση ο Χέιζ-Ντέιβις.

Σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια στην ιστορία των play offs της Ευρωλίγκα, ο Αμερικανός άσος πέτυχε 27 πόντους, συμπεριλαμβανομένου και του νικητήριου καλαθιού με την κόρνα της λήξης.

Πλέον το σύνολο του Αταμάν, σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ ψάχνει την 3η του νίκη και μαζί και το εισιτήριο για το τρίτο σερί του Final 4. Ο Τούρκος προπονητής συνεχίζει να μην έχει διαθέσιμο τον Κώστα Σλούκα, κατά τα άλλα όμως κανείς άλλος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.

Από την άλλη πλευρά, οι Ισπανοί ήρθαν στην Ελλάδα εμφανώς απογοητευμένοι και πλέον ψάχνουν μία μεγάλη υπέρβαση. Δεν περίμεναν σε καμία περίπτωση να ηττηθούν και στα δύο ματς στην έδρα τους και προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Φάνηκε άλλωστε η απειρία από τέτοιου είδους παιχνίδια και απέναντι σε αυτόν τον Παναθηναϊκό δεν αρκεί η καλή εικόνα που έδειξαν στη regular.

Προέρχονται μάλιστα από νέα ήττα, αυτή τη φορά στο ισπανικό πρωτάθλημα με 104-102 από τη Μανρέσα. Ο Μοντέρο προφυλάχθηκε από την αναμέτρηση προκειμένου να είναι όσο τον καλύτερα δυνατόν έτοιμος στη σημερινή αναμέτρηση.

