Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιλοξενεί στο «Ολντ Τράφορντ» τη Λίβερπουλ για την 35η αγωνιστική της Premier League. Οι δύο ομάδες είναι κοντά στο να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο επόμενο Champions League. Η γηπεδούχος μετράει 84 νίκες, 61 ισοπαλίες και 72 ήττες με αντίπαλο τη Λίβερπουλ (293-292 γκολ).

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έρχεται από την εντός έδρας νίκη με 2-1 επί της Μπρέντφορντ. Με τους τρεις βαθμούς αγκάλιασε την πρόκριση για το επόμενο Champions League. Απέναντι στη Λίβερπουλ θέλει να το κλειδώσει και μαθηματικά. Πριν από το ματς με την Μπρέντφορντ είχε επικρατήσει με 1-0 στο Λονδίνο επί της Τσέλσι. Έφτασε τα 23 διαδοχικά ματς που σκοράρει. Τελευταία φορά που δεν το έκανε ήταν απέναντι στην άλλη ομάδα από το Λίβερπουλ, την Έβερτον. Το σκορ 1-0 ή 0-1 απουσιάζει από τις 23 τελευταίες μονομαχίες της με τους «κόκκινους».

Η Λίβερπουλ έρχεται από το εντός έδρας 3-1 επί της Κρίσταλ Πάλας. Νωρίτερα είχε επικρατήσει με 2-1 εκτός έδρας της συμπολίτισσας Έβερτον και με 2-0 της Φούλαμ. Ενδιάμεσα ωστόσο είχε αποκλειστεί από την Παρί Σεν Ζερμέν στο Τσάμπιονς Λιγκ, χάνοντας 2-0 τόσο εντός όσο και εκτός έδρας. Μετράει 4 ήττες και μόλις μία νίκη στους 5 πιο πρόσφατους εκτός έδρας αγώνες της για όλες τις διοργανώσεις. Στον α’ γύρο έχασε 1-2 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο πέμπτο διαδοχικό μεταξύ τους Over. Βρήκε δίχτυα στις 8 τελευταίες παρουσίες της στο «Ολντ Τράφορντ».

