Μεγάλες μάχες στα ευρωπαϊκά γήπεδα με ειδικά στοιχήματα!

Γεμάτο από σημαντικά παιχνίδια είναι το ποδοσφαιρικό μενού και αυτό το Σάββατο (2/5) σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στις Σέρρες παίζεται ένα ματς που μπορεί να κρίνει μια κατηγορία για Πανσερραϊκό και ΑΕΛ Novibet (17:30) για την 6η αγωνιστική.

Οι γηπεδούχοι στα Playouts κάνουν εξαιρετική πορεία και είναι η ομάδα που έχει κάνει τη διαφορά εξ αυτών που κινδυνεύουν με υποβιβασμό, με 3 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα.

Η νίκη της προηγούμενης αγωνιστικής στη Λάρισα (0-1) ήταν υπερπολύτιμη καθώς επέτρεψε στην ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα να βγει από τη ζώνη με 27 βαθμούς, στο +2 από τον Αστέρα και στο +3 από την ΑΕΛ Novibet. Οι «βυσσινί» καλούνται να απαντήσουν στις Σέρρες καθώς έχουν μόλις μια ισοπαλία στο μίνι πρωτάθλημα (0-1-4) και πλέον έχουν στον πάγκο τον Τζιανλούκα Φέστα.

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1:2.60 X:3.05 2:2.80

Στην Premier League η Άρσεναλ υποδέχεται τη Φούλαμ (19:30) για την 35η αγωνιστική, σε άλλη μία κρίσιμη στροφή στη μάχη του τίτλου.

Οι «κανονιέρηδες» του Μικέλ Αρτέτα έχουν +3 με αγώνα περισσότερο από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά το 1-0 επί της Νιούκαστλ και δε χωρά στραβοπάτημα.

Η Φούλαμ αντίστοιχα βρίσκεται στη μέση της κατάταξης (10η θέση) με 48 βαθμούς μετά το 1-0 επί της Άστον Βίλα, αναζητώντας την ιστορικά πρώτη νίκη στην έδρα της Άρσεναλ.

Άρσεναλ – Φούλαμ 1:1.47 X:4.40 2:7.00

Στη La Liga η Μπαρτσελόνα θέλει να κάνει άλλο ένα βήμα για τον τίτλο, ενώ δοκιμάζεται στην Παμπλόνα με την Οσασούνα (22:00) για την 34η αγωνιστική.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ έχει θεμελιώσει μεγάλο προβάδισμα με +11 από τη Ρεάλ, με πέντε στροφές να απομένουν. Όσο για την γηπεδούχο του Αλέσιο Λίσκι έχει 42 βαθμούς (9η θέση) και προέρχεται από ήττα (1-0) από την Μπιλμπάο.

Οσασούνα – Μπαρτσελόνα 1:4.40 X:3.90 2:1.76

