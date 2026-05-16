ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Eurovision 2026: Η Αυστραλία ανεβαίνει, τρίτη πλέον η Ελλάδα στις αποδόσεις

Eurovision 2026: Η Αυστραλία ανεβαίνει, τρίτη πλέον η Ελλάδα στις αποδόσεις

Καθώς κορυφώνεται η αγωνία ενόψει του μεγάλου τελικού της 70ής Eurovision στη Βιέννη, η Φινλανδία ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην κορυφή, με την απόδοσή της να φτάνει έως και το 1.92 για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Μετά από μια δυνατή εμφάνιση στη χθεσινή βραδιά, η Αυστραλία ανέβηκε στη δεύτερη θέση με απόδοση 5.25, αφήνοντας την Ελλάδα στην τρίτη θέση με 11.00 και αυξάνοντας τη διαφορά από τους βασικούς διεκδικητές της νίκης.

Το φινλανδικό δίδυμο Linda Lampenius και Pete Parkkonen έχει συγκεντρώσει τεράστιο ενδιαφέρον, αφού κατέρριψε ρεκόρ στον εθνικό τελικό της χώρας, καταγράφοντας τόσο την υψηλότερη ψήφο κοινού όσο και τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Betsson, το τραγούδι της Φινλανδίας συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ποσοστό πονταρισμάτων από παίκτες σε όλη την Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως το μεγάλο φαβορί.

Η Ελλάδα, πάντως, παραμένει δυνατά στο παιχνίδι της διεκδίκησης. Το «Ferto» έχει καταφέρει να τραβήξει το ενδιαφέρον του διεθνούς κοινού, σημειώνοντας πολύ καλές επιδόσεις τόσο στα πρώτα fan polls όσο και στις streaming πλατφόρμες. Παρότι η απόδοσή του ανέβηκε στο 11.00, εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στα τραγούδια με τα περισσότερα πονταρίσματα από τους χρήστες της Betsson, δείχνοντας πως αρκετοί πιστεύουν ακόμη στις πιθανότητες της Ελλάδας να διεκδικήσει την κορυφή. Η Ελλάδα έχει κατακτήσει τη Eurovision μία φορά, το 2005, με το εμβληματικό «My Number One» της Έλενας Παπαρίζου.

Το Ισραήλ αποτελεί μία από τις χώρες που κερδίζουν συνεχώς έδαφος, μετά από μία εμφάνιση που συζητήθηκε ιδιαίτερα και οδήγησε σε σημαντική αύξηση του στοιχηματικού ενδιαφέροντος. Πλέον προσφέρεται στο 12.00, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες ανόδους της εβδομάδας. Αντίθετη πορεία ακολουθεί η Δανία. Το «Før Vi Går Hjem» του Søren Torpegaard Lund είχε ξεκινήσει ως ένα από τα βασικά φαβορί με απόδοση 7.00, ωστόσο πλέον βρίσκεται στο 17.00, γεγονός που αποτυπώνει τη μείωση του ενδιαφέροντος σε σχέση με τις πρώτες ημέρες του διαγωνισμού.

«Οι σκανδιναβικές χώρες κυριαρχούσαν ξεκάθαρα στο τοπίο από νωρίς, με τη Φινλανδία στην κορυφή και τη Δανία σε ισχυρή θέση μέσα στην πρώτη τριάδα. Ωστόσο, η Αυστραλία και το Ισραήλ κέρδισαν σημαντικό έδαφος μετά τις εμφανίσεις τους», δήλωσε ο Robin Olenius, Head of PR της Betsson.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1956 και σήμερα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα live τηλεοπτικά γεγονότα παγκοσμίως, προσελκύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια θεατές και αποτελώντας ταυτόχρονα ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα και στον χώρο του στοιχήματος. Οι αποδόσεις των bookmakers έχουν προβλέψει σωστά τον νικητή σε πολλές από τις πρόσφατες διοργανώσεις.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα