Μάχες τίτλου και παραμονής με ενισχυμένες αποδόσεις!

Το Σάββατο η αγωνιστική δράση χτυπάει «κόκκινο» με παιχνίδια που κρίνουν είτε έναν τίτλο, είτε την παραμονή μίας ομάδας στην κατηγορία.

Η αναμέτρηση που ξεχωρίζει δεν είναι άλλη από τον τελικό του FA Cup ανάμεσα στην Τσέλσι και τη Μάντσεστερ Σίτι στο Γουέμπλεΐ.

Οι «μπλε» δεν βρίσκονται και στην καλύτερη τους κατάσταση, μοιάζει δύσκολο να προλάβουν το τρένο της Ευρώπης μέσω του πρωταθλήματος και ο μεγάλος τους στόχος είναι η κατάκτηση του Κυπέλλου. Σε μία περίεργη σεζόν με δύο αλλαγές προπονητών, η Τσέλσι ευελπιστεί σε μία θετική εξέλιξη.

Από την άλλη η Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζει να βρίσκεται στο κυνήγι της Άρσεναλ στην Premier League, αλλά δεν κρατάει την τύχη στα χέρια της. Θα βρεθεί για τέταρτη φορά σε έναν τελικό FA Cup, ούσα η πρώτη ομάδα που το καταφέρνει, και θέλει να κατακτήσει το σημαντικό αυτό τρόπαιο.

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 1: 4.35 X: 3.85 2: 1.78

Στην Bundesliga διεξάγεται η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο τίτλος μπορεί να έχει κριθεί εδώ και καιρό, όμως όλα είναι ανοικτά για την τετράδα και την παραμονή.

Στην ουρά, οι Βόλφσμπουργκ, η Ζανκτ Πάουλι και η Χαϊντενχάιμ έχουν από 26 βαθμούς και μόνο μία από τις τρεις θα παίξει στα μπαράζ.

Οι δύο πρώτες μάλιστα έρχονται αντιμέτωπες στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι σε έναν κανονικό τελικό παραμονής. Όλα είναι στην κόψη του ξυραφιού και ακόμα και με νίκη καμία τους δεν μπορεί να είναι ασφαλής καθώς θα πάιξουν ρόλο και οι διαφορές τερμάτων.

Ζανκτ Πάουλι – Βόλφσμπουργκ 1: 2.85 X: 3.70 2: 2.35

Στη μάχη για το Champions League , η Στουτγκάρδη, ισοβαθμεί με τη Χοφενχάιμ στην 4η θέση έχοντας υπέρ της τη διαφορά τερμάτων.

Σε περίπτωση που επικρατήσει στην έδρα της Άιντραχτ, η οποία παλεύει για την επτάδα, τότε δύσκολα θα χάσει το εισιτήριο για τη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Στουτγκάρδη 1: 3.45 X: 4.25 2: 1.90

Στη Super League όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Τρίπολη. Οι Αρκάδες σε περίπτωση που επικρατήσουν της αδιάφορης Κηφισιάς, θα σφραγίσουν και μαθηματικά την παραμονή τους στην κατηγορία, μία αγωνιστική πριν το τέλος.

Με αγωνία θα παρακολουθούν το αποτέλεσμα ο Πανσερραϊκός και η ΑΕΛ Novibet που είναι οι βασικοί υποψήφιοι για υποβιβασμό.

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 1: 1.72 X: 3.40 2: 4.90

