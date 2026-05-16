Το φαβορί για τον πάγκο του Παναθηναϊκού!

Ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια στα play offs της Euroleague και η απουσία του από το Final 4 της Αθήνας έχουν φουντώσει τα σενάρια γύρω από το θέμα του προπονητή.

Η παραμονή του Εργκίν Αταμάν στον πάγκο της ομάδας και τη νέα σεζόν είναι πλέον αμφίβολη και ήδη έχουν κυκλοφορήσει τα ονόματα για τον αντικαταστάτη του.

Ο Τούρκος προπονητής άλλωστε είχε δηλώσει ότι θα αποχωρήσει από τους «πράσινους» αν στο τέλος της σεζόν δεν κατακτήσει τη Euroleague ή το πρωτάθλημα.

Το πρώτο τρόπαιο χάθηκε και η προσοχή του Παναθηναϊκού στρέφεται αποκλειστικά στην Basket League.

Οι «πράσινοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους τη φετινή σεζόν στη Euroleague, όπου δεν μπόρεσαν να πετύχουν τον στόχο που είχαν θέσει. Ο Αταμάν δέχεται κριτική και οι υποψήφιοι αντικαταστάτες του είναι αρκετοί και γνώριμοι. Τα δύο φαβορί έχουν συνδέσει το όνομά τους με τις χρυσές σελίδες του Παναθηναϊκού και μία επιστροφή θα ήταν πιθανή.

Ο Δημήτρης Ιτούδης μπορεί να μην έκατσε ποτέ στον πάγκο του «τριφυλλιού» ως πρώτος προπονητής αλλά η μετέπειτα πορεία του έχει δείξει ότι συγκαταλέγεται στους κορυφαίους.

Κατέκτησε δύο φορές την Ευρωλίγκα με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκεται στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Το να αναλάβει τον Παναθηναϊκό βρίσκεται σε απόδοση 2.25 στη Novibet.

Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν χρειάζονται συστάσεις. Ο κορυφαίος κόουτς στην ιστορία του μπασκετικού Παναθηναϊκού μετά την αποχώρηση του από την Παρτιζάν δεν ανέλαβε κάποια άλλη ομάδα.

Η εκτίμηση που τρέφει από τον κόσμο του Παναθηναϊκού είναι τεράστια και μία ενδεχόμενη επιστροφή στην Αθήνα προσφέρεται σε απόδοση 2.50 στη Novibet.

Στην ίδια τιμή κινείται και η παραμονή του Εργκίν Αταμάν. Ο Τούρκος κόουτς μπορεί να έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη φετινή πορεία της ομάδας, όμως δεσμεύεται με άλλον έναν χρόνο συμβόλαιο.

Άλλωστε μιλάμε για έναν από τους πιο επιτυχημένους προπονητές των τελευταίων ετών στη Euroleague και για τον άνθρωπο που κατέκτησε το 7ο αστέρι για τους «πράσινους».

Τα γνώριμα ονόματα στη λίστα συνεχίζουν, με την παρουσία του Τσάβι Πασκουάλ. Ο Καταλανός κόουτς μοιάζει πολύ κοντά στην αποχώρηση του από την Μπαρτσελόνα.

Άπαντες μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για τον ίδιο, μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό (2016-2018) και το να αναλάβει και πάλι την ομάδα είναι σε απόδοση 3.00. Φυσικά από τους υποψήφιους δεν λείπει το όνομα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (8.00 απόδοση) ενώ εντύπωση προκαλεί αυτό του Μάικ Μπατίστ (8.00).

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

