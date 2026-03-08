Έπαθλο* ανταμοιβής για το παιχνίδι σου στο Μίλαν – Ίντερ και 500 Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Το ντέρμπι της Serie A είναι εδώ και η Stoiximan δεν γίνεται να λείπει ! Η Ίντερ μπαίνει στο παιχνίδι με φόρα και στόχο να διατηρήσει το προβάδισμά της στη βαθμολογία, ενώ η Μίλαν θέλει να αποδείξει ότι παραμένει δυνατός διεκδικητής και να μειώσει τη διαφορά στην κορυφή.

Η Ίντερ συνεχίζει την εκπληκτική της πορεία, με ένα σερί νικών που της επιτρέπει να διατηρεί απόσταση ασφαλείας από την αμέσως δεύτερη Μίλαν. Η Μίλαν θέλει να επιβεβαιώσει τη θέση της στην κορυφή το και να παραμένει στο “κυνήγι” της πρωτιάς. Για αυτό η Stoiximan φέρνει ένα νέο Mission για να σε ανταμείψει. Με την ολοκλήρωσή του, εξασφαλίζεις έπαθλο* ανταμοιβής, ανεξάρτητα από την έκβαση των προβλέψεων σου.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Μίλαν – Ίντερ!

Απόψε, οι δύο γίγαντες του Μιλάνου (κατ’ επέκτασιν της Ιταλίας και της Ευρώπης) θα μπουν στο γήπεδο αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα και να χαρίσουν ένα παιχνίδι γεμάτο δράση, με ανατροπές και συναισθηματική ένταση από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό.

Η Ίντερ, πρώτη στη βαθμολογία με πέντε σερί νίκες, δείχνει ότι δεν πρόκειται να αφήσει το προβάδισμά της να χαθεί.

Η ομάδα του Σαν Σίρο είναι αποφασισμένη να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της και να επιβεβαιώσει τη θέση της στην κορυφή της Serie A. Από την άλλη, η Μίλαν δεύτερη με 10 βαθμούς διαφορά από την Ίντερ, παλεύει να μειώσει τη διαφορά και να δείξει ότι παραμένει σταθερά στο κυνήγι της κορυφής. Επέλεξες να συμμετάσχεις στοιχηματικά; Η δράση σου δεν θα μείνει χωρίς ανταμοιβή διότι ένα έπαθλο* ανταμοιβής σε περιμένει!

Αν ολοκληρώσεις το Mission για να κερδίσεις το έπαθλο*, ανεξάρτητα από την πορεία ή την τελική έκβαση των προβλέψεών σου.

Το ίδιο δελτίο βασισμένο σε Bet Builder, σου δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσεις το Bet Builder Boost. Αν κερδίσεις, θα λάβεις 25% πριμ στα κέρδη σου.

Προσφορά χωρίς κατάθεση με 400 δώρα + 100 έξτρα δώρα

Τα δώρα* μπορούν να δώσουν την ώθηση που μπορεί να χρειάζεται ένα νέο μέλος, τόσο στο Στοίχημα, όσο και στο Live Casino. Η προσφορά θα είναι διαθέσιμη για μερικές ημέρες και θα σε περιμένει για να την αξιοποιήσεις και να επωφεληθείς άμεσα!

*21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις