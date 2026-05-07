bwin: 0% Γκανιότα* στο Στρασμπούρ – Ράγιο Βαγιεκάνο!

Η Στρασμπούρ αναζητά την ανατροπή κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο που θα τη φέρει στον τελικό του Conference League.

Πρόβλημα στην επίθεση

Με εμφανή στόχο τη ρεβάνς με τη Βαγιεκάνο και την ευρωπαϊκή συνέχεια, το Στρασβούργο προχώρησε για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι σε εκτεταμένο ροτέισον στη Ligue 1, κάτι που επηρέασε τη σταθερότητα της απόδοσής του. Έτσι, δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα από την Τουλούζ με 2-1. Στο πρώτο ματς με τη Βαγιεκάνο είχε δυσκολία απέναντι σε συμπαγή άμυνα, με αποτέλεσμα να ηττηθεί 1-0 από στημένη φάση στο 53’, χωρίς να βρει απαντήσεις.

Η γαλλική ομάδα αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα στην κορυφή της επίθεσης, καθώς ο Εμεγκά τραυματίστηκε ξανά και απουσιάζει μαζί με τον πρώτο σκόρερ Πανιτσέλι. Στα θετικά η επιστροφή του Μπάρκο στη μεσαία γραμμή. Κακή η παράδοση με ισπανικές ομάδες, αφού σε τέσσερις αναμετρήσεις δεν έχει σκοράρει. Στο 2.00 προσφέρεται η νίκη των Γάλλων.

Να υπερασπιστεί το υπέρ της σκορ

Με σωστή διαχείριση δυνάμεων, αλλά και επαρκή ανταγωνιστικότητα, η Βαγιεκάνο πέρασε με 2-0 από την έδρα της Χετάφε, αποτέλεσμα που την έφερε ακόμα πιο κοντά στην παραμονή και παράλληλα της επέτρεψε να επικεντρωθεί πλήρως στην ευρωπαϊκή της πορεία. Στον πρώτο ημιτελικό είχε επιβληθεί με 1-0 στο «Βαγιέκας», χάρη σε γκολ από στατική φάση του Αλεμάο, χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά.

Πηγαίνει στη Γαλλία με στόχο τη διαχείριση του υπέρ της σκορ και την πρόκριση. Παραμένει αμφίβολος ο Άλβαρο Γκαρθία, ενώ εκτός δράσης είναι ο Λουίζ Φελίπε. Επιστρέφει ο Ίσι, προσφέροντας λύσεις δημιουργικά. Ενισχυμένη απόδοση στο 4.33 να βρει δίχτυα ο Καμέγιο.

