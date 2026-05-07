ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Καθοριστικό ντέρμπι με ειδικά «όνειρο»!🔥

Ώρα στέψης ή παράταση στην αγωνία; Το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός είναι από τα ματς στο κουπόνι που ενδέχεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το φετινό τίτλο στη Stoiximan Super League.

Οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες χωρίς τέρματα την προηγούμενη αγωνιστική στη Λεωφόρο, με την Ένωση να χάνει μεγάλη ευκαιρία να ξεφύγει ακόμα περισσότερο στη βαθμολογία από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα.

AEK ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΚΟΛ ΣΤΑ ΠΛΕΪ ΟΦ 1.16 30.00

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός αποδόσεις

Η ΑΕΚ είχε την πρώτη απώλεια βαθμών στα πλέι οφ. Δεν κατάφερε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, αύξησε στους έξι πόντους την απόσταση από τους διώκτες της στη βαθμολογία κι ετοιμάζεται για… φιέστα. Συγκεκριμένα, αν νικήσει το «τριφύλλι» και έρθει ισοπαλία το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ θα κατακτήσει μαθηματικά το πρωτάθλημα.

Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, μπορεί να συνεχίζει δίχως βαθμολογικό κίνητρο, ωστόσο έδειξε πως δεν πρόκειται να είναι… αδιάφορος και πήρε τον πρώτο του βαθμό στη διαδικασία των πλέι οφ. Πάντως οι «πράσινοι» εστιάζουν περισσότερο στην επόμενη ημέρα, με το θέμα του προπονητή να παραμένει ανοιχτό.

Η Ένωση βρίσκεται αγκαλιά με το πρωτάθλημα, έχει τη δυναμική της έδρας και το κίνητρο, οπότε είναι λογικό να προσφέρεται ξεκάθαρο φαβορί στις αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Δεν περνούν απαρατήρητες στα προγνωστικά οι αγορές των γκολ, εκεί όπου δίνεται σε τιμές αουτσάιντερ το Over 2,5, παρότι στα 4/5 πιο πρόσφατα ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες σημειώθηκαν μίνιμουμ τρία τέρματα.

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός ειδικά στοιχήματα

Σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν βρίσκονται οι δύο ομάδες δεν παύει να μιλάμε για ένα από τα πιο hot ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, που διαχρονικά προσφέρει έντονες συγκινήσεις στις αναλύσεις.

Περιμένουμε την ΑΕΚ να βάλει περισσότερη πίεση, όμως δεν αποκλείουμε ο Παναθηναϊκός να σκοράρει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό θα χτίσουμε ένα δυνατό bet builder, ενώ έχουμε ξεχωρίσει ορισμένα ειδικά στοιχήματα σε άκρως δελεαστικές αποδόσεις.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΕΚ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ 4.33 ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ: 2-1, 3-1, 4-1 4.50 1+G/G+ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ZINI 6.00 OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ 3.05 OVER 1,5 ΓΚΟΛ ΣΤΟ 1ο ΗΜ. 3.00

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κανάλι

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση στο Cosmote Sport 2 HD. Σέντρα της αναμέτρησης στις 19:30 το βράδυ της Κυριακής (10/05) κι εσείς δεν ξεχνάτε πως κάθε σχετική πληροφορία τη βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.