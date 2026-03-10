Αγγίζει την τετράδα με ειδικά στοιχήματα!

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Παρί για την 34η αγωνιστική της Euroleague, θέλοντας να δώσει συνέχεια στις νίκες τους.

Οι «ερυθρόλευκοι» πηγαίνουν στη Γαλλία για μία άτυπη διαβολοβδομάδα καθώς την Πέμπτη θα παίξουν και απέναντι στη Μονακό. Η Παρί δεν μπορούσε να αγωνιστεί την ημέρα που ήταν κανονικά προγραμματισμένος ο αγώνας και έτσι οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες τώρα.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη του στο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό με 86-80 την προηγούμενη αγωνιστική. Παρά τις απουσίες (Βεζένκοφ, Γουόκαπ), ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή του. Πέντε παίκτες του είχαν διψήφιο αριθμών πόντων και έτσι κατάφερε να φτάσει σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Με ρεκόρ 19-10 είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας και μπορεί να ανέβει ακόμα παραπάνω. Την Κυριακή (08/03), έκανε επίδειξη δύναμης με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ παίρνοντας μία άνετη νίκη με 100-73. Ο Άλεκ Πίτερς με 26 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό να παραμένει αήττητος στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Παρί – Ολυμπιακός 1 (+4,5): 1.92 2 (-4,5): 1.88

Στην αντίπερα όχθη, η Παρί δείχνει σε καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα, καθώς έχει σημειώσει τρεις σερί νίκες στη διοργάνωση απέναντι μάλιστα σε Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκό και Μπασκόνια. Η ομάδα του Παρισιού έχει μείνει πιστή στο στυλ της και με αυτό τον τρόπο πετυχαίνει σημαντικά αποτελέσματα

Στη μεγάλη εικόνα ωστόσο, η 16η θέση δεν της αφήνει και πολλά περιθώρια για διάκριση αλλά παλεύει το ίδιο κάθε ματς. Για το πρωτάθλημα της Γαλλίας, επικράτησε με 86-80 της Λιμόζ εκτός έδρας, με τον Ρόντεν να είναι ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού με 27 πόντους.

Συνεχίζει να βρίσκεται στο «κυνήγι» της Μονακό στο πρωτάθλημα το οποίο βέβαια θα το διεκδικήσει με αξιώσεις στο τέλος της σεζόν. Η ομάδα του Ταμπελίνι μπορεί να βάλει δύσκολα σε κάθε αντίπαλο, ειδικά αν βρεθεί στη μέρα της, όμως ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί της αναμέτρησης.

