10.000€ σε μετρητά εντελώς δωρεάν* στο Παναθηναϊκός – Μπέτις από τη Stoiximan!

Μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού έρχεται για τον Παναθηναϊκό που υποδέχεται τη Ρεάλ Μπέτις σε μία αναμέτρηση με έντονο ενδιαφέρον στο UEFA Europa League. Η ατμόσφαιρα αναμένεται «καυτή» και εσύ μπορείς να συμμετάσχεις εντελώς δωρεάν* στο Master, διεκδικώντας μερίδιο από 10.000€ σε μετρητά! Μην ξεχάσεις την ώρα, γιατί μέχρι και ένα λεπτό πριν από τη σέντρα μπορείς να πάρεις μέρος.

Κάνεις τις προβλέψεις σου για το παιχνίδι και αν τις πετύχεις, πληρώνεσαι! Το συνολικό έπαθλο των 10.000€ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των νικητών. Αν όμως υπάρξει μόνο ένας παίκτης που θα απαντήσει σωστά σε όλα τα ερωτήματα, τότε κερδίζει ολόκληρο το ποσό.

Ποιος είναι ο στόχος σου; Να επιλέξεις σωστά στα ερωτήματα του Master: Ποιο θα είναι το ακριβές σκορ του αγώνα (στην κανονική διάρκεια);και Ποιος παίκτης θα πετύχει το πρώτο γκολ του αγώνα;

Προσφορά* χωρίς κατάθεση* με 500* Δώρα* από τη Stoiximan!

Τα δώρα* μπορούν να προσφέρουν ένα δυναμικό ξεκίνημα σε κάθε νέο μέλος που θέλει να ζήσει την εμπειρία του Στοιχήματος ή του Live Casino.. Η προσφορά είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δίνοντάς σου την ευκαιρία να επωφεληθείς άμεσα.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ Hellenic Gaming Commission | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ KETHEA: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

