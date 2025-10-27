Sportingbet Εγγραφή Ταυτοποίηση ✅ Οδηγίες και Συμβουλές

Μία από τις καλύτερες στοιχηματικες εταιριες η sportingbet αποτελεί εγγύηση στο χώρο του στοιχήματος και προσφέρει πολλές προσφορές ,πλούσιου περιεχομένου και στις επιλογές casino.

Η sportingbet εγγραφη όπως και η sportingbet ταυτοποιηση είναι απλές διαδικασίες και στο kingbet.net συντάξαμε έναν πλήρη οδηγό για να ακολουθήσεις με ευκολία όλα τα βήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες για την στοιχηματική αλλά για το online καζίνο μπορείς να βρεις στη sportingbet αξιολόγηση.

Πώς κάνω εγγραφή στη sportingbet;

Αρχικά μπορείς να κάνεις εγγραφή sportingbet είτε από κινητό είτε από υπολογιστή. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ακολουθήσεις τα παρακάτω απλά βήματα:

Υπάρχει ένα κουμπί πάνω δεξιά που γράφει ΕΓΓΡΑΦΗ. Ανοίγει μια φόρμα που θα χρειαστεί να συμπλήρωσεις. Ως χώρα διαμονής επιλέγεις την Ελλάδα. Ανάλογα το φύλο σου επιλέγεις Κύριος ή Κυρία στον «Τίτλο». Συμπληρώνεις τα υπόλοιπα στοιχεία, δηλαδή το Όνομα, το Επώνυμο και την Ημερομηνία Γέννησής σου. Για το έγγραφο ταυτοποίησης επιλέγεις είτε Αστυνομική Ταυτότητα είτε Διαβατήριο. Συμπληρώνεις τον κωδικό εγγράφου που έχεις επιλέξει. Τα επόμενα στοιχεία που θα χρειαστεί να συμπληρώσεις είναι το email και η διεύθυνση σου. Έπειτα συμπληρώνεις το τηλέφωνο επικοινωνίας σου. Έχει ένα κουτάκι από κάτω που επιλέγεις με ποιον τρόπο θέλεις η στοιχηματική εταιρία να σε ενημερώνει για τις στοιχηματικές προσφορές. Ακολουθούν τα στοιχεία για τον τόπο κατοικίας σου. Προσοχή! Θα πρέπει να είναι η πραγματική σου διεύθυνση αφού θα είναι ένα στοιχείο που θα είναι απαραίτητο για την ταυτοποίηση του λογαριασμού μετά. Μετά χρειάζεται να βάλεις τα στοιχεία σύνδεσής σου δηλαδή το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password). Και τα δύο πρέπει να είναι σε λατινικούς χαρακτήρες. Kλικάρεις το κουτί που είναι για την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων και για επιβεβαίωση ότι είσαι άνω των 21. Κλικάρεις την επιλογή εγγραφη sportingbet. Άμεσα θα σας έρθει ένα email στη διεύθυνση που δηλώσατε για να ενεργοποιήσεις τον λογαριασμό σου. Το ανοίγεις και ακολουθείς τις οδηγίες που αναφέρονται εκεί.

Μην ξεχάσεις κατά την εγγραφή σου να βάλεις τον sportingbet κωδικός προσφοράς.

Πως κανω ταυτοποιηση στη sportingbet

Όπως γίνεται με όλες τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα, υπάρχουν κάποιοι νόμοι και κανόνες που πρέπει να τηρούνται. Για να ολοκληρωθεί η δημιουργία του λογαριασμού σου, το επόμενο στάδιο είναι η ταυτοποιηση sportingbet.

Για να ολοκληρώσεις την sportingbet ταυτοποίηση αρκεί να ακολουθήσεις τα παρακάτω απλά βήματα:

Κάνεις σύνδεση στον λογαριασμό σου με τα στοιχεία που έχεις δηλώσει κατά την εγγραφή σου. Επιλέγεις το πεδίο μετάβαση στην ταυτοποίηση και εκεί θα χρειαστεί να “ανεβάσεις” τα έγγραφα ταυτοποίησης. Κλικάρεις το επιβεβαίωση και υποβολή και αυτά θα σταλούν στο αρμόδιο τμήμα για έλεγχο.

Με την ολοκήρωση της ταυτοποίησης sportingbet θα μπορείς να απολαύσεις το στοίχημα και όσα σου προσφέρει το sportingbet live casino.

Ποια είναι τα έγγραφα για την διαδικασία ταυτοποίησης sportingbet;

Τα έγγραφα που χρειάζονται είναι ένα αντίγραφο της αστυνομικής σου ταυτότητας ή του διαβατηρίου και ένα αποδεικτικό έγγραφο που θα επιβεβαιώνει τον τόπο κατοικίας σου.

Πιο συγκεκριμένα:

Σε περίπτωση που έχεις δηλώσει την 🪪 ταυτότητά σου στέλνεις ένα έγχρωμο αντίγραφο της εμπρός όψης και άλλο ένα της πίσω όψης.

Για το 🛂 διαβατήριο επισυνάπτεις ένα έγχρωμο αντίγραφο που φαίνονται τα στοιχεία σου.

Όσον αφορά την επιβεβαίωση της Διεύθυνσης θα πρέπει να στείλεις ένα έγγραφο που έχει εκδοθεί τουλάχιστον το τελευταίο τρίμηνο. Κάτι τέτοιο είναι κάποιο από τα παρακάτω:

🧾Λογαριασμός ΔΕΚΟ (ρεύμα, νερό, ίντερνετ κ.α) Εκκαθαριστικό Εφορίας Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού Βεβαίωση από ΚΕΠ ή gov.gr

Οι επιλογές όπως αντιλαμβάνεσαι πολλές και εύκολες. Όλα αυτά γίνονται με απόλυτη αξιοπιστία και ασφάλεια και οποιοδήποτε στοιχείο αποστέλλεται είναι εμπιστευτικό.

Συχνές ερωτήσεις για την sportingbet ταυτοποίηση και εγγραφή