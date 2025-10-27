Sportingbet Ανάληψη & Κατάθεση ✅ Όσα πρέπει να ξέρεις

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Η διαχείριση των χρήματων σου στην sportingbet είναι μια απλή διαδικασία και παρακάτω μπορείς να βρεις αναλυτικές οδηγίες για το πως να κάνεις κατάθεση χρημάτων αλλά και ανάληψη, από τη Sportingbet, μία από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να διαβάσεις την sportingbet αξιολόγηση, ενώ αν θες να μάθεις σχετικά με το casino μπορείς να διαβάσεις την αντίστοιχη για το sportingbet live casino.

Πως κάνω ανάληψη από sportingbet;

Για να κάνεις sportingbet πρωτη αναληψη χρειάζονται τα παρακάτω απλά βήματα:

  1. Αρχικά συνδεέσαι στον λογαριασμό σου με τα στοιχεία που έκανες εγγραφή.
  2. Στη συνέχεια στο προφίλ σου, κλικάρεις το πεδίο “Ανάληψη”.
  3. Επιλέγεις τη μέθοδο που θες να κάνεις αναληψη sportingbet, το ποσό και τέλος το πεδίο ολοκλήρωση διαδικασίας.

Σε λίγη ώρα τα χρήματα  στο στοίχημα ή/και το live casino θα είναι στην κατοχή σου.

Sportingbet αναληψη – Υπάρχουν χρεώσεις;

Δεν υπάρχει καμία απολύτως χρέωση. Με όποιον τρόπο και εάν διαλέξεις να σηκώσεις τα κέρδη σου, δεν θα υπάρξει κάποια παρακράτηση.

Πως κάνω κατάθεση στη sportingbet;

Για να κάνεις sportingbet καταθεση:

  1. Θα χρειαστεί πρώτα να συνδεθείς στον λογαριασμό σου με τα στοιχεία που χρησιμοποίησες στην εγγραφή σου.
  2. Στη συνέχεια επιλέγεις από το προφίλ σου το πεδίο κατάθεση και εκεί ανοίγουν οι διαθέσιμες επιλογές.
  3. Αφού επιλέξεις μία από αυτές θα σου ζητηθούν και κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα σε μια πιστωτική κάρτα ο αριθμός της (εάν είναι πρώτη φορά που την χρησιμοποιείς), ο κωδικός ασφαλείας και το όνομα του κατόχου.
  4. Συμπληρώνεις το ποσό που θέλεις και αυτά θα μεταφερθούν στο υπόλοιπό σου.

Πλέον είσαι έτοιμος να πάρεις τις προσφορές για στοίχημα που αναλογούν στο ποσό που κατέθεσες

Sportingbet καταθεση – Οι διαθέσιμοι τρόποι

Αρκετοί και οι διαθέσιμοι τρόποι για καταθεση.Έχετε τη δυνατότητα να φορτώσετε το υπόλοιπο του στοιχηματικού λογαριασμού σας:

  • μέσω καρτών Visa και Mastercard
  • με Τραπεζική Κατάθεση
  • με Paysafecard
  • με Neteller
  • με Neteller
  • με Maestro
  • με Skrill
  • με Viva Wallet

Εννοείται μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον ενεργό sportingbet promo code ανεξάρτητα τον τρόπο κατάθεσης που θα επιλέξεις.

Δες επίσης:

Συχνές ερωτήσεις για την sportingbet αναληψη καταθεση

Με το που επιλέξεις να κάνεις σπορτινγκμπετ ανάληψη τα χρήματα θα μεταφερθούν άμεσα σχετικά στον λογαριασμό σου. Αναλόγως και τον τρόπο που θα επιλέξεις για να φανούν τα χρήματά σου θα χρειαστεί και το ανάλογο διάστημα για να εμφανιστούν τα χρήματα στο υπόλοιπό σου.
Η ελάχιστη ανάληψη στην sportingbet είναι τα 10 ευρώ. Τώρα για το μέγιστο όριο εξαρτάται με τον πιο τρόπο έχεις επιλέξει. Το ποσό μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 50.000 ευρώ.
Η Σπόρτινγκμπετ είναι νόμιμη στοιχηματική εταιρία που λειτουργεί με βάση τους κανόνες και τους νόμους του Ελληνικού κράτους και κάθε συναλλαγή μαζί της είναι απόλυτα αξιόπιστη και ασφαλής.
Και όσον αφορά την καταθεση σπορτινγμπετ τα όρια έχουν να κάνουν με τον τρόπο που επιλέγεις να φορτώσεις με χρήματα τον λογαριασμό σου. Το ελάχιστο ποσό είναι τα 5 ευρώ. Αντίστοιχα το μέγιστο ποσό διαφέρει, γενικά το ανώτατο ποσό που υπάρχει είναι 10.000.
Όπως αναφέραμε και στην ανάληψη, έτσι και η κατάθεση είναι μία απολύτως ασφαλής διαδικασία που τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας.
Εννοείται μπορείς να κάνεις κατάθεση μέσω paysafe. Το ελάχιστο ποσό είναι τα 5 ευρώ και το μέγιστο τα 1.000 ευρώ.
Εάν υπάρξει πρόβλημα με ανάληψη στην sportingbet, τότε υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείς να ελέγξεις. Αρχικά εάν τηρούνται τα όρια, ανάλογα και με τη μέθοδο που έχεις επιλέξει. Έπειτα μπορείς να δεις εάν είναι διαθέσιμο, το χρηματικό ποσό που αιτήθηκες για ανάληψη. Τέλος, εάν δεν μπορείς να βρεις τι πάει λάθος, μπορείς να επικοινωνήσεις με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

