Sportingbet Ανάληψη & Κατάθεση ✅ Όσα πρέπει να ξέρεις

Η διαχείριση των χρήματων σου στην sportingbet είναι μια απλή διαδικασία και παρακάτω μπορείς να βρεις αναλυτικές οδηγίες για το πως να κάνεις κατάθεση χρημάτων αλλά και ανάληψη, από τη Sportingbet, μία από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες!

Πως κάνω ανάληψη από sportingbet;

Για να κάνεις sportingbet πρωτη αναληψη χρειάζονται τα παρακάτω απλά βήματα:

Αρχικά συνδεέσαι στον λογαριασμό σου με τα στοιχεία που έκανες εγγραφή. Στη συνέχεια στο προφίλ σου, κλικάρεις το πεδίο “Ανάληψη”. Επιλέγεις τη μέθοδο που θες να κάνεις αναληψη sportingbet, το ποσό και τέλος το πεδίο ολοκλήρωση διαδικασίας.

Σε λίγη ώρα τα χρήματα στο στοίχημα ή/και το live casino θα είναι στην κατοχή σου.

Sportingbet αναληψη – Υπάρχουν χρεώσεις;

Δεν υπάρχει καμία απολύτως χρέωση. Με όποιον τρόπο και εάν διαλέξεις να σηκώσεις τα κέρδη σου, δεν θα υπάρξει κάποια παρακράτηση.

Πως κάνω κατάθεση στη sportingbet;

Για να κάνεις sportingbet καταθεση:

Θα χρειαστεί πρώτα να συνδεθείς στον λογαριασμό σου με τα στοιχεία που χρησιμοποίησες στην εγγραφή σου. Στη συνέχεια επιλέγεις από το προφίλ σου το πεδίο κατάθεση και εκεί ανοίγουν οι διαθέσιμες επιλογές. Αφού επιλέξεις μία από αυτές θα σου ζητηθούν και κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα σε μια πιστωτική κάρτα ο αριθμός της (εάν είναι πρώτη φορά που την χρησιμοποιείς), ο κωδικός ασφαλείας και το όνομα του κατόχου. Συμπληρώνεις το ποσό που θέλεις και αυτά θα μεταφερθούν στο υπόλοιπό σου.

Πλέον είσαι έτοιμος να πάρεις τις προσφορές για στοίχημα που αναλογούν στο ποσό που κατέθεσες

Sportingbet καταθεση – Οι διαθέσιμοι τρόποι

Αρκετοί και οι διαθέσιμοι τρόποι για καταθεση.Έχετε τη δυνατότητα να φορτώσετε το υπόλοιπο του στοιχηματικού λογαριασμού σας:

μέσω καρτών Visa και Mastercard

με Τραπεζική Κατάθεση

με Paysafecard

με Neteller

με Maestro

με Skrill

με Viva Wallet

Εννοείται μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον ενεργό sportingbet promo code ανεξάρτητα τον τρόπο κατάθεσης που θα επιλέξεις.

Συχνές ερωτήσεις για την sportingbet αναληψη καταθεση