Η Τράκτορ κατέκτησε το πρωτάθλημα του Ιράν για πρώτη φορά στην ιστορία της πέρυσι και για αυτό έχει την τιμή να παίρνει μέρος στη League Phase του Ασιατικού Τσάμπιονς Λιγκ. Μία καλή και συμπαγής ομάδα, πήρε βαθμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με ισοπαλία απέναντι στην Αλ Αχλί Ντουμπάι (1-1). Υποδέχεται την Αλ Ουαντά από την ίδια χώρα με σκοπό να προσφέρει τη χαρά του τριπόντου στους φίλους της. Δεν θα είναι εύκολο το έργο της γηπεδούχου, αφού η φιλοξενούμενη κέρδισε 2-1 την πολύ δυνατή Αλ Ιτιχάντ στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, αλλά πιστεύουμε στην ποιότητα και τη φόρμα των Ιρανών. Για αυτό μας ταιριάζει το 1Χ διπλή ευκαιρία με Over 1,5 στον διπλασιασμό στην Bet365.