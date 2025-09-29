-
-
-
-
ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ - ΑΛ ΣΟΡΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Λέανδρος ΓιακουμάτοςΑπόδοση: 1.85
Ώρα έναρξης: 19:00
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: G/G
Εκ των δύο ομάδων, η Αλ Σόρτα είναι εκείνη που έχει πάρει βαθμό στον Δυτικό όμιλο. Η Αλ Γκαράφα έχασε με σκορ 4-3 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την Αλ Σαριάχ, ενώ η φιλοξενούμενη ήρθε ισόπαλη με 1-1 στην έδρα της απέναντι στην Αλ Σαντ. Η Αλ Σόρτα αντιμετωπίζει ξανά ομάδα από το Κατάρ, θέλοντας να πάρει και πάλι ένα καλό αποτέλεσμα, αυτή τη φορά εκτός έδρας. Η γηπεδούχος δεν θα της κάνει τη ζωή… εύκολη. Χωρίς να μπορούμε να προβλέψουμε το αποτέλεσμα, πιστεύουμε ότι αμφότερες θα βρουν δίχτυα τουλάχιστον 1 φορά στο παιχνίδι, με το G/G να «πληρώνει» στο 1.85 στη Novibet.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ - ΑΛ ΣΟΡΤΑ
Facts Αγώνα
- Όμιλος των 12 ομάδων στη Δυτική Περιφέρεια του Ασιατικού Τσάμπιονς Λιγκ. Προκρίνονται οι 8 καλύτερες.
- Δεύτερη αγωνιστική στο κουπόνι.
