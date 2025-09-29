Τεράστια η ποιοτική διαφορά των δύο ομάδων. Μπορεί η Νασάφ να είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα από το Ουζμπεκιστάν αυτή τη στιγμή, αλλά η Αλ Χιλάλ είναι αρκετά επίπεδα πάνω. Έχει ρόστερ που κοστίζει 21 φορές πιο πολύ από αυτό της αντιπάλου της και έμπειρους παίκτες με παραστάσεις ακόμα και στο ευρωπαϊκό Τσάμπιονς Λιγκ. Η φιλοξενούμενη έχει να ηττηθεί από τις 4 Ιουλίου σε επίσημο αγώνα και κέρδισε την Αλ Ντουχαΐλ στην πρεμιέρα του Ασιατικού Τσάμπιονς Λιγκ. Περιμένουμε να ξεπεράσει εύκολα και εμφατικά τη Νασάφ, που ηττήθηκε με 4-2 από την Αλ Αχλί στην 1η αγωνιστική. Συνεπώς επιλέγουμε 2 + Over 2,5 στο 1.80 από τη Stoiximan.