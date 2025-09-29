ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ανάλυση Αγώνα

AFC
16:45
29.09

ΝΑΣΑΦ ΚΑΡΣΙ – ΑΛ ΧΙΛΑΛ

ΝΑΣΑΦ ΚΑΡΣΙ - ΑΛ ΧΙΛΑΛ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Λέανδρος Γιακουμάτος Λέανδρος Γιακουμάτος
Ώρα έναρξης: 16:45
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2 & Over 2,5

Απόδοση: 1.80
Τεράστια η ποιοτική διαφορά των δύο ομάδων. Μπορεί η Νασάφ να είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα από το Ουζμπεκιστάν αυτή τη στιγμή, αλλά η Αλ Χιλάλ είναι αρκετά επίπεδα πάνω. Έχει ρόστερ που κοστίζει 21 φορές πιο πολύ από αυτό της αντιπάλου της και έμπειρους παίκτες με παραστάσεις ακόμα και στο ευρωπαϊκό Τσάμπιονς Λιγκ. Η φιλοξενούμενη έχει να ηττηθεί από τις 4 Ιουλίου σε επίσημο αγώνα και κέρδισε την Αλ Ντουχαΐλ στην πρεμιέρα του Ασιατικού Τσάμπιονς Λιγκ. Περιμένουμε να ξεπεράσει εύκολα και εμφατικά τη Νασάφ, που ηττήθηκε με 4-2 από την Αλ Αχλί στην 1η αγωνιστική. Συνεπώς επιλέγουμε 2 + Over 2,5 στο 1.80 από τη Stoiximan.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΑΣΑΦ ΚΑΡΣΙ - ΑΛ ΧΙΛΑΛ

Facts Αγώνα

  • Όμιλος των 12 ομάδων στη Δυτική Περιφέρεια του Ασιατικού Τσάμπιονς Λιγκ. Προκρίνονται οι 8 καλύτερες.
  • Δεύτερη αγωνιστική στο κουπόνι.

  • Τράκτορ Σάζι - Αλ Ουάχντα
    Τράκτορ Σάζι Τράκτορ Σάζι
    Αλ Ουάχντα Αλ Ουάχντα
  • Αλ Ντουχαΐλ - Αλ Αχλί
    Αλ Ντουχαΐλ Αλ Ντουχαΐλ
    Αλ Αχλί Αλ Αχλί
  • Αλ Γκαράφα - Αλ Σόρτα
    Αλ Γκαράφα Αλ Γκαράφα
    Αλ Σόρτα Αλ Σόρτα

