Πολύ καλή ομάδα η γηπεδούχος με μεγάλο όνομα στο Κατάρ. Δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν. Είναι στην 6η θέση του πρωταθλήματος, ήδη στο -6 από την κορυφή και στο Ασιατικό Τσάμπιονς Λιγκ ηττήθηκε από την Αλ Χιλάλ με 2-1 στην πρεμιέρα. Δεν φαίνεται να της… χαμογελάει η τύχη ούτε στη 2η αγωνιστική, αφού υποδέχεται την Αλ Αχλί από τη Σαουδική Αραβία. Η παρέα των Κεσί, Τόνεϊ και Μάρεζ επικράτησαν της Νασάφ Καρσί με 4-2 για την 1η αγωνιστική και πιστεύουμε ότι έχουν την ποιότητα για να το ξανακάνουν εύκολα ή… δύσκολα. Μας ταιριάζει το διπλό στο 1.80 στη Stoiximan.