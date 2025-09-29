ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
AFC
21:15
29.09

ΑΛ ΝΤΟΥΧΑΪ́Λ – ΑΛ ΑΧΛΙ

ΑΛ ΝΤΟΥΧΑΪ́Λ - ΑΛ ΑΧΛΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Λέανδρος Γιακουμάτος
Ώρα έναρξης: 21:15
STAKE: 15

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2

Απόδοση: 1.80
stoiximan Παίξε νόμιμα

Πολύ καλή ομάδα η γηπεδούχος με μεγάλο όνομα στο Κατάρ. Δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν. Είναι στην 6η θέση του πρωταθλήματος, ήδη στο -6 από την κορυφή και στο Ασιατικό Τσάμπιονς Λιγκ ηττήθηκε από την Αλ Χιλάλ με 2-1 στην πρεμιέρα. Δεν φαίνεται να της… χαμογελάει η τύχη ούτε στη 2η αγωνιστική, αφού υποδέχεται την Αλ Αχλί από τη Σαουδική Αραβία. Η παρέα των Κεσί, Τόνεϊ και Μάρεζ επικράτησαν της Νασάφ Καρσί με 4-2 για την 1η αγωνιστική και πιστεύουμε ότι έχουν την ποιότητα για να το ξανακάνουν εύκολα ή… δύσκολα. Μας ταιριάζει το διπλό στο 1.80 στη Stoiximan.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛ ΝΤΟΥΧΑΪ́Λ - ΑΛ ΑΧΛΙ

Facts Αγώνα

  • Όμιλος των 12 ομάδων στη Δυτική Περιφέρεια του Ασιατικού Τσάμπιονς Λιγκ. Προκρίνονται οι 8 καλύτερες.
  • Δεύτερη αγωνιστική στο κουπόνι.

Σημερινές Αναλύσεις

  Νασάφ Καρσί - Αλ Χιλάλ
    Νασάφ Καρσί Νασάφ Καρσί
    Αλ Χιλάλ Αλ Χιλάλ
  Τράκτορ Σάζι - Αλ Ουάχντα
    Τράκτορ Σάζι Τράκτορ Σάζι
    Αλ Ουάχντα Αλ Ουάχντα
  Αλ Γκαράφα - Αλ Σόρτα
    Αλ Γκαράφα Αλ Γκαράφα
    Αλ Σόρτα Αλ Σόρτα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

