ΑΛ ΝΤΟΥΧΑΪ́Λ - ΑΛ ΑΧΛΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Λέανδρος ΓιακουμάτοςΑπόδοση: 1.80
Ώρα έναρξης: 21:15
STAKE: 15
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2
Παίξε νόμιμα
Πολύ καλή ομάδα η γηπεδούχος με μεγάλο όνομα στο Κατάρ. Δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν. Είναι στην 6η θέση του πρωταθλήματος, ήδη στο -6 από την κορυφή και στο Ασιατικό Τσάμπιονς Λιγκ ηττήθηκε από την Αλ Χιλάλ με 2-1 στην πρεμιέρα. Δεν φαίνεται να της… χαμογελάει η τύχη ούτε στη 2η αγωνιστική, αφού υποδέχεται την Αλ Αχλί από τη Σαουδική Αραβία. Η παρέα των Κεσί, Τόνεϊ και Μάρεζ επικράτησαν της Νασάφ Καρσί με 4-2 για την 1η αγωνιστική και πιστεύουμε ότι έχουν την ποιότητα για να το ξανακάνουν εύκολα ή… δύσκολα. Μας ταιριάζει το διπλό στο 1.80 στη Stoiximan.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛ ΝΤΟΥΧΑΪ́Λ - ΑΛ ΑΧΛΙ
Facts Αγώνα
- Όμιλος των 12 ομάδων στη Δυτική Περιφέρεια του Ασιατικού Τσάμπιονς Λιγκ. Προκρίνονται οι 8 καλύτερες.
- Δεύτερη αγωνιστική στο κουπόνι.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
