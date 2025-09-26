Ρεπορτάζ

Δεν είναι σαφές πού μπορεί να φτάσει φέτος. Το σίγουρο, όμως, είναι ότι όποιον στόχο και εάν έχει, για να τον πετύχει, ματς σαν αυτό με τη Γουλβς θα πρέπει να τα παίρνει. Με ομάδες όπως οι Μπέρνλι (3-0) και Γουέστ Χαμ (0-3) για παράδειγμα, τα κατάφερε σχετικά άνετα.

Μεσοβδόμαδα αντιμετώπισε την Ντονκάστερ για το League Cup και την κέρδισε επίσης με 3-0. Έγιναν αλλαγές στην ενδεκάδα, δοκιμάστηκε ως στόπερ ο Παλίνια και το εντυπωσιακό είναι ότι πέτυχε και γκολ. Αυτός άνοιξε το σκορ στο 14′, τρία λεπτά μετά ο ΜακΓκραθ έβαλε αυτογκόλ και το κερασάκι στην τούρτα το έβαλε στο 90’+4 ο Τζόνσον.

Ο Σίμονς ήταν καλός και σταδιακά περιμένουν πολλά από εκείνον στην Τότεναμ, ενώ ο Τελ πρέπει να βρει τα πατήματά του. Στα αξιοσημείωτα τα ένα ακόμη clean sheet. Ναι, ο αντίπαλος ήταν χαμηλής δυναμικής, αλλά αρχίζουν οι «σπερς» να βγάζουν μία συνέπεια στα μετόπισθεν.

Αυτό από μόνο του αποτελεί είδηση γιατί πέρυσι η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική. Προφανώς και ο Τόμας Φρανκ έχει άλλη φιλοσοφία και αυτό φαίνεται. Επί των ημερών του η Τότεναμ είναι πιο… μαζεμένη. Το παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής με την Μπράιτον αποτέλεσε μάλλον την εξαίρεση, κάτι που οφείλεται τόσο στη φιλοσοφία των «γλάρων» όσο και στην επιθετική τους ποιότητα.