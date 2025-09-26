Ανάλυση Αγώνα
Εκτίμηση
Αποδόσεις
Ανάλυση
Στατιστικά
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΤΟΤΕΝΑΜ - ΓΟΥΛΒΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1+Over 1,5
Η Τότεναμ βγάζει μία σοβαρότητα φέτος και η Γουλβς πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Οι νίκες της στο League Cup δεν λένε κάτι. Έχει πολλά θέματα να λύσει και οι «σπερς» μπορούν να πάρουν μία νίκη δίχως τρομερό άγχος. Επομένως, 1+Over 1,5 στο 1.78 στην Bet365.
Bet builder
Over 0,5 ημίχρονο + Over 8,5 κόρνερ + Under 1,5 κάρτες Τότεναμ
Ειδικά στοιχήματα
Γκολ Ριτσάρλισον
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΤΕΝΑΜ - ΓΟΥΛΒΣ
Facts Αγώνα
- Η Τότεναμ έχει το πάνω χέρι σε αυτό το ζευγάρι (52-22-34).
- Μόνο μία νίκη έχει η Τότεναμ ως γηπεδούχος απέναντι στη Γουλβς στα τελευταία τέσσερα ματς (1-1-2).
- Η Γουλβς δεν έχει χάσει από την Τότεναμ εδώ και πέντε αγώνες (4-1-0).
- Αυτό το ζευγάρι έχει επιβεβαιώσει το G/G+Over 2,5 εδώ και τέσσερα ματς.
- Σε αυτές τις πρώτες πέντε αγωνιστικές της Premier League η Τότεναμ έχει κερδίσει 10 βαθμούς με τον Τόμας Φρανκ (3-1-1), τους διπλάσιους απ’ όσους είχε με τον Άγγελο Ποστέκογλου στα τελευταία 12 παιχνίδια του (1-2-9).
- Μόνο ήττες έχει η Γουλβς μετά από πέντε αγωνιστικές. Έξι στη σειρά στην αρχή της σεζόν στην Premier League είχαν μόνο οι Πόρτσμουθ (2009-10), Κρίσταλ Πάλας (2017-18) και Νόριτς (2021-22).
- Η Λίβερπουλ είναι η μόνη ομάδα που έχει βάλει περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο στην Premier League (7) από την Τότεναμ (6). Επίσης, οι «σπερς» μετά την ανάπαυλα δεν έχουν δει την εστία τους να παραβιάζεται.
- Εδώ και εννέα παιχνίδια πρωταθλήματος η Γουλβς χάνει στο ημίχρονο. Καμία ομάδα στην ιστορία της Premier League δεν έφτασε τα δέκα στη σειρά.
- Μόνο σε ένα παιχνίδι της Τότεναμ από τα τελευταία επτά έσπασε το N/G στο κουπόνι ΟΠΑΠ.
- Μόνο μία ομάδα στην Premier League έχει δεχτεί περισσότερα γκολ από τη Γουλβς (12), η Γουέστ Χαμ (13).
Δεν είναι σαφές πού μπορεί να φτάσει φέτος. Το σίγουρο, όμως, είναι ότι όποιον στόχο και εάν έχει, για να τον πετύχει, ματς σαν αυτό με τη Γουλβς θα πρέπει να τα παίρνει. Με ομάδες όπως οι Μπέρνλι (3-0) και Γουέστ Χαμ (0-3) για παράδειγμα, τα κατάφερε σχετικά άνετα.
Μεσοβδόμαδα αντιμετώπισε την Ντονκάστερ για το League Cup και την κέρδισε επίσης με 3-0. Έγιναν αλλαγές στην ενδεκάδα, δοκιμάστηκε ως στόπερ ο Παλίνια και το εντυπωσιακό είναι ότι πέτυχε και γκολ. Αυτός άνοιξε το σκορ στο 14′, τρία λεπτά μετά ο ΜακΓκραθ έβαλε αυτογκόλ και το κερασάκι στην τούρτα το έβαλε στο 90’+4 ο Τζόνσον.
Ο Σίμονς ήταν καλός και σταδιακά περιμένουν πολλά από εκείνον στην Τότεναμ, ενώ ο Τελ πρέπει να βρει τα πατήματά του. Στα αξιοσημείωτα τα ένα ακόμη clean sheet. Ναι, ο αντίπαλος ήταν χαμηλής δυναμικής, αλλά αρχίζουν οι «σπερς» να βγάζουν μία συνέπεια στα μετόπισθεν.
Αυτό από μόνο του αποτελεί είδηση γιατί πέρυσι η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική. Προφανώς και ο Τόμας Φρανκ έχει άλλη φιλοσοφία και αυτό φαίνεται. Επί των ημερών του η Τότεναμ είναι πιο… μαζεμένη. Το παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής με την Μπράιτον αποτέλεσε μάλλον την εξαίρεση, κάτι που οφείλεται τόσο στη φιλοσοφία των «γλάρων» όσο και στην επιθετική τους ποιότητα.
Σολάνκε (φορ, 2/0), Κόλο Μουανί (φορ, 0/0), Ντράγκουσιν (στόπερ, 0/0), Μάντισον (επ. χαφ, 0/0) και Κουλουσέφσκι (εξτρέμ, 0/0) δεν υπολογίζονται για το συγκεκριμένο ματς. Ο Σαρ (χαφ, 4/0) είναι διαθέσιμος, ενώ δεν είναι ξεκάθαρος ο βαθμός ετοιμότητας του Ντέιβις (στόπερ, 0/0).
Η κατάσταση αρχίζει να ζορίζει. Μπορεί μεσοβδόμαδα να κέρδισε με 2-0 την Έβερτον και να πέρασε στην επόμενη φάση του League Cup, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Τη διοργάνωση ούτως ή άλλως μοιάζει απίθανο να την κατακτήσει και δεν ήταν και στο πλάνο μία διάκριση εκεί. Να παραμείνει στην κατηγορία την ένοιαζε εξ αρχής.
Η Γουλβς, πάντως, απέκλεισε έως τώρα δύο ομάδες της Premier League στο League Cup. Η πρώτη ήταν η Γουέστ Χαμ (3-2) στα τέλη Αυγούστου. Εκεί είχε κάνει ανατροπή στην ανατροπή. Με τα «ζαχαρωτά» βρήκε γκολ στο 29′ και το δεύτερο στο 88′. Ενδιάμεσα είχε δεχτεί αρκετές φάσεις και μεταξύ αυτών ο αντίπαλός της είχε και ένα δοκάρι.
Από εκεί και πέρα, η ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής με 1-3 απέναντι στη Λιντς ήταν σοκαριστική. Η Γουλβς βρήκε γκολ νωρίς και δέχτηκε τρία πριν το ημίχρονο! Αυτό από μόνο του τα λέει όλα για την ανασταλτική της λειτουργία.
Υπάρχουν στιγμές που δεν λειτουργεί τίποτα καλά. Τώρα που βρίσκει σταδιακά τα πατήματά του και πάλι ο Λάρσεν, επιθετικά μπορεί να ρολάρουν οι «λύκοι». Το θέμα, όμως, είναι ότι όσο έχουν παιδικές αντιδράσεις στα μετόπισθεν, το πρόβλημα θα παραμένει και δεν θα μπορούν να ξεκολλήσουν από τον πάτο της βαθμολογίας.
Τραυματίστηκε ο Αντρέ (χαφ, 5/0), ενώ ο Λάρσεν (φορ, 3/0) δεν βρίσκεται στο 100%. Εκτός σταθερά παραμένει ο Τσιουόμ (επ., 0/0).